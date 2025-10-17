Ft
háború Háború Ukrajnában Budapesti békecsúcs Terrorelhárítási Központ Ukrajna TEK orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin

Nem maradt több titok: kiderült, hogy fogják garantálni Trump és Putyin biztonságát Budapesten

2025. október 17. 16:54

Mindenről a belügyminiszter döntött.

2025. október 17. 16:54
null

A belügyminiszter kijelölése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja.

A TEK szakemberei megkezdték a felkészülést, a nemzetközi protokolloknak megfelelően – a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal – gondoskodnak a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról – írták.

(MTI)

Nyitókép: Kremlin Press Office / Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

