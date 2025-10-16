Úgy égett Magyar Péter jobbkeze, mint a Reichstag: Ruszin-Szendi szerint Orbán a háborút támogatja (FOTÓ)

Megint megcsinálta: Magyar Péteren röhög a fél ország, komoly szerepet tulajdonít magának a Trump-Putyin csúcs létrejöttében
Igyekszik úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában.
Csütörtökön is „áradt” a szeretet a tiszásoknál.
Hónapokkal ezelőtt megjósoltuk, hogy Magyar Péter előre menekül. Ha nem tudja megakadályozni hogy Budapest, Magyarország és így Orbán Viktor is történelmet írjon, akkor megpróbál a dolgok élére állni és úgy tesz, mintha az egészet ő kezdeményezte volna – írtuk még augusztusban. Így történt ez a frissen bejelentett budapesti Trump–Putyin találkozó kapcsán is.
Nos, az idő igazolta a fentieket, Magyar Péter a nagy bejelentés után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást!
Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”
– írta most a liberális politikus, igyekezve úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában. Ezzel pedig csak egyetlen célt sikerült elérnie: megint kiröhögtette magát.
A hír hallatán Ruszin-Szendi Romulusz is elemi késztetést érzett arra, hogy megnyilvánuljon. „Mindenki Békét szeretne ma Itthon és Európában. Aki mást mond az hazudik, félrevezet.
Ez a kormány a hazugság és háború kormánya”
– ezt a három mondatot tudta hirtelen megfogalmazni Ruszin-Szendi Romulusz.
A publicista görbe tükröt tartott a liberális politikus elé.
„Magyarország történelmet csinál” – fogalmazott Lázár János.
„Az előkészületeket megkezdtük” – fogalmazott a miniszterelnök.