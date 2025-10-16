Úgy égett Magyar Péter jobbkeze, mint a Reichstag: Ruszin-Szendi szerint Orbán a háborút támogatja (FOTÓ)

Hónapokkal ezelőtt megjósoltuk, hogy Magyar Péter előre menekül. Ha nem tudja megakadályozni hogy Budapest, Magyarország és így Orbán Viktor is történelmet írjon, akkor megpróbál a dolgok élére állni és úgy tesz, mintha az egészet ő kezdeményezte volna – írtuk még augusztusban. Így történt ez a frissen bejelentett budapesti Trump–Putyin találkozó kapcsán is.

Nos, az idő igazolta a fentieket, Magyar Péter a nagy bejelentés után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást!

Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”

– írta most a liberális politikus, igyekezve úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában. Ezzel pedig csak egyetlen célt sikerült elérnie: megint kiröhögtette magát.

Ruszin-Szendi Romulusz is leégette magát