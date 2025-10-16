Ft
Úgy égett Magyar Péter jobbkeze, mint a Reichstag: Ruszin-Szendi szerint Orbán a háborút támogatja (FOTÓ)

2025. október 16. 22:27

Csütörtökön is „áradt” a szeretet a tiszásoknál.

2025. október 16. 22:27
Ruszin-Szendi Romulusz

Hónapokkal ezelőtt megjósoltuk, hogy Magyar Péter előre menekül. Ha nem tudja megakadályozni hogy Budapest, Magyarország és így Orbán Viktor is történelmet írjon, akkor megpróbál a dolgok élére állni és úgy tesz, mintha az egészet ő kezdeményezte volna – írtuk még augusztusban. Így történt ez a frissen bejelentett budapesti Trump–Putyin találkozó kapcsán is.

Nos, az idő igazolta a fentieket, Magyar Péter a nagy bejelentés után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást!

Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”

– írta most a liberális politikus, igyekezve úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában. Ezzel pedig csak egyetlen célt sikerült elérnie: megint kiröhögtette magát.

Ruszin-Szendi Romulusz is leégette magát

A hír hallatán Ruszin-Szendi Romulusz is elemi késztetést érzett arra, hogy megnyilvánuljon. „Mindenki Békét szeretne ma Itthon és Európában. Aki mást mond az hazudik, félrevezet.

Ez a kormány a hazugság és háború kormánya”

ezt a három mondatot tudta hirtelen megfogalmazni Ruszin-Szendi Romulusz.

 

Nyitókép: Facebook

nekateal
2025. október 17. 00:14
Péter mindent is megtett és csak mellékesen jelezte, hogy ő már régen javasolta is, ha már erre megy az a csúnya világpolitika. Erre a "propaganda" csak Viktor érdeméről beszél. Ezért is kell a "demokratikus" hatalomváltás. A hívei tisztában vannak ezzel, nem is lehet őket ilyen olcsó "propagandával" megvezetni, csak az a sok "megvezetett" fidesz-szavazó ne volna. De nem baj, a Publicus szerint még így is 7-8 százalék az "előnyük". Akkor majd jól beszántják a Trump-Putyin találkozó helyszínét, sót is hoznak Parajdról...
Válasz erre
0
0
sersem
2025. október 16. 23:55
Ja, és Szláva Ukrajna! Akinek meg nem tetszik, azt vagy lelövöm, vagy besorozom, és küldöm a Don-kanyarba! Azt nem mondom, hogy szopjanak le, mert nem áll fel.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. október 16. 23:43
Szundi rémusz felriadt. Még jó, hogy már nem tud a pisztolyához kapni.
Válasz erre
1
0
Ízisz
2025. október 16. 23:02
Z. "Ez a kormány a hazugság és háború kormánya” Mondja, hazudja szendi szemrebbenés nélkül... Putyin meg Trump ezért Budapesten akar tárgyalni!!! Ez annyira logikus... Nem??? 💯😬❗
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!