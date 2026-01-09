Trump zöld utat adott: az Egyesült Államok kész újabb csapást mérni Oroszországra

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Az újabb szankciós csomag célja, hogy szigorúbb büntetőintézkedéseket vezessenek be Oroszországgal szemben.
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump megerősítette, hogy támogatja a szenátusban előkészített, az Oroszország elleni szankciók szigorításáról szóló törvényjavaslatot, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy annak alkalmazására nem lesz szükség – számolt be az Interfax.
„Támogatom. Remélem, nem kell majd alkalmaznunk” – mondta Trump a Fox Newsnak adott interjújában.
Szerda éjjel Lindsey Graham republikánus szenátor az X közösségi oldalán közölte, hogy Trump „zöld utat adott” az Oroszországgal szembeni szankciók megerősítését célzó törvényjavaslatának. Graham szerint a jogszabályt hónapok óta dolgozza ki kollégáival, köztük Blumenthal szenátorral, és reményei szerint a szavazás már a jövő héten megtörténhet.
„A mai, Trump elnökkel folytatott rendkívül eredményes megbeszélés után megkaptam a zöld jelzést a kétpárti szankciós törvényjavaslatra” – írta Graham.
A törvényjavaslat célja, hogy szigorúbb büntetőintézkedéseket vezessenek be Oroszországgal szemben, de Trump reméli, hogy az eszközöket nem kell ténylegesen alkalmazni, mivel a diplomáciai megoldások előtérbe kerülhetnek.
