Trump zöld utat adott: az Egyesült Államok kész újabb csapást mérni Oroszországra

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump megerősítette, hogy támogatja a szenátusban előkészített, az Oroszország elleni szankciók szigorításáról szóló törvényjavaslatot, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy annak alkalmazására nem lesz szükség – számolt be az Interfax.

„Támogatom. Remélem, nem kell majd alkalmaznunk” – mondta Trump a Fox Newsnak adott interjújában.

Szerda éjjel Lindsey Graham republikánus szenátor az X közösségi oldalán közölte, hogy Trump „zöld utat adott” az Oroszországgal szembeni szankciók megerősítését célzó törvényjavaslatának. Graham szerint a jogszabályt hónapok óta dolgozza ki kollégáival, köztük Blumenthal szenátorral, és reményei szerint a szavazás már a jövő héten megtörténhet.