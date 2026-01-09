Ft
orosz-ukrán háború egyesült államok donald trump szankciós csomag

Trump zöld utat adott: az Egyesült Államok kész újabb csapást mérni Oroszországra

2026. január 09. 11:04

Az újabb szankciós csomag célja, hogy szigorúbb büntetőintézkedéseket vezessenek be Oroszországgal szemben.

2026. január 09. 11:04
null

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump megerősítette, hogy támogatja a szenátusban előkészített, az Oroszország elleni szankciók szigorításáról szóló törvényjavaslatot, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy annak alkalmazására nem lesz szükség – számolt be az Interfax.

„Támogatom. Remélem, nem kell majd alkalmaznunk” – mondta Trump a Fox Newsnak adott interjújában.

Szerda éjjel Lindsey Graham republikánus szenátor az X közösségi oldalán közölte, hogy Trump „zöld utat adott” az Oroszországgal szembeni szankciók megerősítését célzó törvényjavaslatának. Graham szerint a jogszabályt hónapok óta dolgozza ki kollégáival, köztük Blumenthal szenátorral, és reményei szerint a szavazás már a jövő héten megtörténhet.

„A mai, Trump elnökkel folytatott rendkívül eredményes megbeszélés után megkaptam a zöld jelzést a kétpárti szankciós törvényjavaslatra” – írta Graham.

A törvényjavaslat célja, hogy szigorúbb büntetőintézkedéseket vezessenek be Oroszországgal szemben, de Trump reméli, hogy az eszközöket nem kell ténylegesen alkalmazni, mivel a diplomáciai megoldások előtérbe kerülhetnek.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

 

tapasz
2026. január 09. 12:13
Szegény fidesz-szavazók az ilyen hírek hallatán meg vannak zavarodva, mint vasorrú bába a mágneses viharban :(
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. január 09. 12:07
Most már ideje véget vetni az orosz olaj használatának, hiszen a piacra került a demokratikus venezuelai olaj.
Válasz erre
1
0
cserresznye
2026. január 09. 12:06
aki aztán kiismeri magát, hogy ki mit akar ebben az ukrán "ásványvagyonból" megszerezni, és mit a szibériai lelőhelyekből, ember a talpán. Hogy aztán a mi hintapolitikánk merre fog kilendülni, az is nagy kérdés...
Válasz erre
1
0
lazio154-5
2026. január 09. 11:58
Érthető már a ma nyílvánosságra hozott szerelmes levél? Ez a szankció kizárólag az orosz energiát használó országokat érinti! Mit is igért Trump?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!