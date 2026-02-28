Így verte át egy kis cseh-tudatú csoport a szlovákokat, és így szakították el őket Felvidékestül Magyarországtól

Például az 1848-49 legendája a szlovák történetírásban című kötetében, amit először álnéven jelentetett meg, arra mutatott rá, hogy az állítólagos szlovák ellenállást már a magyar forradalommal és szabadságharccal szemben is egy szűk, egyébként lényegében cseh lutheránus identitású elit igyekezett szítani, amúgy csekély sikerrel; majd most következett magyarul a most bemutatott A propaganda diadala című kötet, amit eredetileg a csehszlovák államiság centenáriumára adott ki magánkiadásban szlovákul, de a hivatalos történészek leginkább ignorálták.
Maga az esemény kimondottan színesre sikerült: egyperces néma felállással adtunk tiszteletet az elhunyt Szalay emlékének, majd Bácskai István, a Gondolat Kiadó igazgatója játszott el szlovák népdalt Bartók Béla feldolgozásában egy zongorán.
Az író fia pedig – aki elnézést kér, hogy „egy ötéves szintjén beszél magyarul”, mert csak óvodás koráig járt magyar intézménybe – érdekes anekdotákkal járult hozzá az összképhez, például elmesélte, hogy abban az évben született, amikor édesapját letiltották a publikálásról – „mégis állandóan az írógépet pötyögte. gyerekként én is írógépet kértem, hatévesen meg is kaptam”. Vagy, hogy apja, akit azért valamelyest megcincált a rendszer, jószándékból arra biztatta fiát, ne nagyon jártassa a száját feleslegesen, és olyan szakmája legyen, amiben nem függ rendszerektől, s különösen, hogy ne legyen újságíró. „Azt mondta: legyél orvos, akár kommunisták, akár fasiszták jönnek, orvosra mindig szükség lesz” – mondta sokak derültségére, hozzátéve:
ahogy letette az utolsó vizsgáját, felvették az akkor már szabad televízióhoz.
„Amikor a szlovák történelmet tanultam a szlovák gimiben, egészen egyszerűen azt éreztem, hogy ennek semmi értelme. Aztán egy komáromi osztálykiránduláson megvettem Ladislav Szalay negyvennyolcas könyvét, és hirtelen minden összeállt” – mondta el a bemutatón Éhn László, aki Szalay könyve magyar kiadásának lektora is volt, és egyébként személyesen is jó kapcsolatban volt az ekkor már idős íróval.