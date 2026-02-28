Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt, Teherán és több nagyváros is támadás alatt

Hírek
Vélemények
Hetilap
kossuth vladislav szalay éhn lászló propaganda

Így verte át egy kis cseh-tudatú csoport a szlovákokat, és így szakították el őket Felvidékestül Magyarországtól

2026. február 28. 06:17

Rendhagyó könyvbemutatón derült ki: magukat szlováknak mondó csehek rabolták el és passzolták át a cseheknek társállamként Szlovákiát. A csehez aztán gyarmatosítóként alaposan ki is fosztották Szlovákiát, és össze is ugrasztottak a magyarokkal.

2026. február 28. 06:17
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Az első világháború alatt és után „három olyan ember hozott döntéseket Szlovákia jövőjéről, akiknek a lakosság többségéhez semmi közük sem volt” – írja Vladislav Szalay szlovák szerző a katolikus és olykor magyarbarát szlovákság kapcsán: 

  • a „cseh lutheránus” Masaryk, aki szerint „a szlovák csak a cseh nyelv archaikus nyelvjárása”
  • a „cseh ateista” Beneš, aki azt hazudta a párizsi békekonferencián, hogy „Szlovákia lakói csehnek érzik magukat, és az új államhoz szeretnének tartozni”
  • és „a lutheránus (és tulajdonképpen ateista)” Štefánik, ma szlovák nemzeti hős, aki egyébként folyamatosan ellenezte a szlovákok csehekkel szembeni egyenjogúságát kimondó Pittsburgi Egyezményt.

Olyan emberek, akik a szlovákság csehektől való különbözőségét is elvitatták, úgy vallották, valójában nincs olyan, hogy szlovák, a szlovákság csak valamiféle tájszólást beszél „a Tátra alján”.

Hogy hogyan történhetett mindez, s hogy mit keresnek a mai napig a szlovákság csehek általi bekebelezését elősegítő államférfiak a szlovák nemzeti pantheonban? Erre választ egy egészen rendhagyó könyv – s annak bemutatója – szolgáltatott a Gondolat Kiadó jóvoltából.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Tovább a cikkhezchevron

A szűk körben megtartott eseményen Vladislav Szalay: A propaganda diadala című kötetét ismertette Filep Tamás Gusztáv, az ELTE Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztályának kutatója, Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet volt igazgatója, történész, valamint Éhn László felvidéki szerző. Utóbbival lapunk korábban is készített interjút, és aki igazi autodidaktához méltó alapossággal tárta fel a szlovák nemzeti identitás kialakulásának sajátos körülményeit, és fordította le a magyar észnek is érthető módon.

Ezt is ajánljuk a témában

Maga Vladislav Szalay – vagy, ahogy a jelenlévők hivatkoztak rá, „Laci bácsi” nem érhette meg könyve magyar nyelvű kiadását, 96 éves korában elhunyt, őt fia, Tomáš Szalay képviselte (nem mellesleg egy ellenzéki liberális formáció politikusa).

Amit az 1929-es nagyszombati születésű Vladislavról tudni érdemes: apai ágon magyar felmenőkkel rendelkezett, édesanyja szlovák volt, aki a börtönt is megjárta, miután 1918-ban tüntetett a város csehszlovák elcsatolása ellen, s csak ismerősök révén sikerült kimenteni. Vladislav a helyi katolikus gimnázium után a pozsonyi közgazdasági egyetemen végzett, majd Sztálin tündöklése idején – vesztére – a Szlovák Tudományos Akadémia Közgazdasági Intézetében 

egy kutatásában kimutatta, hogy Szlovákia gazdaságilag sokkal jobban prosperált Magyarország részeként, mint a későbbi Csehszlovákiában. 

Az eredmény tehát nem tetszett a megrendelőnek, illetve az sem, hogy nem hivatkozott elégszer Sztálin elvtársra, így innen mennie kellett. A csehszlovák Ludas Matyi, a Roháč szerkesztője lett, itt érte 1968 és a prágai tavasz szellemisége; s mivel 1971-ben nem volt hajlandó aláírni az újfent berendezkedő szovjet típusú rendszert üdvözlő értelmiségi nyilatkozatot, mennie kellett, s a következő másfél évtizedben csak segédkönyvelő lehetett a Pravda napilapnál egészen 1989-ig; nem írhatott, csak a fióknak, hiszen nem adtak ki semmit, ami a keze alól kikerült, egyúttal rendőri megfigyelés alatt is volt. A rendszerváltás után aztán elkezdte publikálni azokat a könyveit, amelyekkel ellenpontozta a nemzeti történelmi narratívát előtérbe helyező szlovák közéletet. 

Például az 1848-49 ​legendája a szlovák történetírásban című kötetében, amit először álnéven jelentetett meg, arra mutatott rá, hogy az állítólagos szlovák ellenállást már a magyar forradalommal és szabadságharccal szemben is egy szűk, egyébként lényegében cseh lutheránus identitású elit igyekezett szítani, amúgy csekély sikerrel; majd most következett magyarul a most bemutatott A propaganda diadala című kötet, amit eredetileg a csehszlovák államiság centenáriumára adott ki magánkiadásban szlovákul, de a hivatalos történészek leginkább ignorálták.

Maga az esemény kimondottan színesre sikerült: egyperces néma felállással adtunk tiszteletet az elhunyt Szalay emlékének, majd Bácskai István, a Gondolat Kiadó igazgatója játszott el szlovák népdalt Bartók Béla feldolgozásában egy zongorán.

Az író fia pedig – aki elnézést kér, hogy „egy ötéves szintjén beszél magyarul”, mert csak óvodás koráig járt magyar intézménybe – érdekes anekdotákkal járult hozzá az összképhez, például elmesélte, hogy abban az évben született, amikor édesapját letiltották a publikálásról – „mégis állandóan az írógépet pötyögte. gyerekként én is írógépet kértem, hatévesen meg is kaptam”. Vagy, hogy apja, akit azért valamelyest megcincált a rendszer, jószándékból arra biztatta fiát, ne nagyon jártassa a száját feleslegesen, és olyan szakmája legyen, amiben nem függ rendszerektől, s különösen, hogy ne legyen újságíró. „Azt mondta: legyél orvos, akár kommunisták, akár fasiszták jönnek, orvosra mindig szükség lesz” – mondta sokak derültségére, hozzátéve: 

ahogy letette az utolsó vizsgáját, felvették az akkor már szabad televízióhoz.

„Amikor a szlovák történelmet tanultam a szlovák gimiben, egészen egyszerűen azt éreztem, hogy ennek semmi értelme. Aztán egy komáromi osztálykiránduláson megvettem Ladislav Szalay negyvennyolcas könyvét, és hirtelen minden összeállt” – mondta el a bemutatón Éhn László, aki Szalay könyve magyar kiadásának lektora is volt, és egyébként személyesen is jó kapcsolatban volt az ekkor már idős íróval.

Ladislav Szalay kérdése is valami ilyesmire irányult: hogyan lehet, hogy teljesen mást hallott a saját édesapjától, aki „az első világháború katonájaként járta be a Vajdaságot, odahaza pedig megélte az 1910-es választások során a kormány által elkövetett csalásokat csakúgy, mint a kiszucai történéseket is, mivel egy időben Csacán (Čadca) dolgozott gazdatisztként. Mindez máshogy hangzott, mint az, amit az iskolában tanultunk”.

Így a szerző, amíg nem engedték publikálni, annak szentelt az idejét, hogy felmérje, miben tér el a cseh(szlovák) propaganda a tényektől.

Az egyik fő megállapítása, hogy mint 1848-49-ben, mind 1915-19-ben az 1620-as fehérhegyi csatából menekült 

cseh gyökerű, ilyen identitásukat meg is tartó lutheránusok igyekeztek fellázítani a szlovákságot a magyarok ellen.

Ez a csoport nem tett ki többet a szlovákok tíz százalékánál, identitásában pedig sosem volt igazából szlovák. 

A könyv megkapó részleteket ír a csehszlovák majd szlovák történetírásban felmagasztalt „szlovák légió” helyzetének majd emlékezetének alakulásáról. Ennek több lépése is volt, az ostobaságot utóbb vakmerőségnek, a sunyiságot bölcsességnek igyekezett feltüntetni a későbbi propaganda.

A mozgalom vezetői, köztük L’udovit Štúr előbb szerb (illetve orosz), majd császári pénzből igyekeztek felállítani valamit, ami egy hadseregre emlékeztet, és amivel az elsődlegesen pánszláv követeléseiket alátámaszthatják a rebellis Magyarországgal szemben. Az egészet Bécsben szervezték felbérelt császári cseh tisztek segítségével és császári felszereléssel, átvert prágai forradalmárokból, bécsi munkanélküliekből és söpredékből toborozva a párszáz fős légiót, amely 1848. őszén azzal a feladattal indult el, hogy fellázítsa a szlovákságot és északról szorongassa meg a Jellasics által szorongatott magyarokat. Utóbb a propaganda ezt a (magyar) feudalizmus elleni fellépésként mutatta be – a feudalizmus elleni fellépés a császár oldalán? – neveti ki a hivatalos álláspontot Szalay.

„Amikor az önkéntesek tudomást szereztek az egész hadművelet valódi céljairól, hogy nem a császár ellen kellene vonulni, hanem Kossuth magyarjai ellen, egy részük, főleg a cseh barikádharcosok, Kossuthot kezdték éljenezni, és sarkon fordultak. A lengyel önkéntesek következetesebbek voltak, átálltak a magyarokhoz, és kitartottak Kossuth mellett egészen Világosig”

A megmaradt brigád rablásokba kezdett, végül hazamenekült, ahol a császáriak lényegében végeztek a hős harcosokkal, elkerülendő, hogy ők maguk kompromittálódjanak. A vezérek nem estek kétségbe, újraszervezték a csapatot – akiket aztán télen felvidéki szlovák nemzetőrök és helybeli szlovák polgárok vertek szét ismét. A könyv első fele meglehetősen szórakoztatóan mutatja be azt a sikertelen operetthadjáratot, amit utóbb a csehszlovák propaganda a szlovákság dicshimnuszaival burkolt be, és amely általában addig sem jutott el, hogy egyáltalán összecsaphasson reguláris magyar erőkkel (köztük az ebben a kötelékben jóval számosabban harcoló honfitársaikkal), már a helybéli szlovák parasztság és nemzetőrség elintézte a betolakodókat.

A könyv jóval többet foglalkozik 1919-el, és keserűen jegyzi meg: 

azzal, hogy Beneš ragaszkodott a dunai határhoz, egyszerre zseniálisan vágott el minden lehetőséget a magyarokkal egyébként ekkor is jó kapcsolatban álló szlovákok és magyarok kiegyezésére. 

„Benešnek köszönhetően a közel egymillió magyar elrablása a szomszédos területekkel együtt szilárd alapot képezett a két nemzet közötti ellenségeskedésnek. Az az alternatíva, amitől Beneš a legjobban tartott, hogy a szlovákok beleegyeznek a magyarokkal való további együttélés folytatásába egy új, a szlovákok számára előnyös megegyezés alapján, így megszűnt” – írja.

Hogy mennyire tartott a szlovákság magyarbarátságától Beneš, beszédes, hogy 1918-ban kijelentette: wilsoni elvek ide vagy oda, Szlovákiában szigorúan tilos népszavazást kiírni, el kell kerülni, hogy a terület hovatartozásáról a szlovákok döntsenek.

A szerző egyszersmind úgy véli, hogy a szlovákokat csak a magyarosítás zavarta, ennek hiányában – és egy autonómia lehetőségével – szívesen maradtak volna Magyarország kebelében, ennek számos helyi felkeléssel és a csehek ellenséges fogadtatásával tanújelét is adták. Később – amíg a kölcsönös sérelmek, revízió, kis szlovák-magyar háború – ki nem kezdték ezt a viszonyt, voltak is erre való törekvések.

Balról jobbra: Filep Tamás Gusztáv, Éhn László, Tomáš Szalay és Molnár Imre
Forrás: Mandiner

A könyvben egyébként benne van az is, hogy a Jozef Tiso-féle nacionalista bábállam mennyire szúrta a csehek szemét (akik szemében a jó lutheránus volt addig a hazafi, így a katolikus klerikofasiszta Szlovák Állam a lehető legrosszabb valami volt), hogyan kezdték ki az emancipációs törekvéseket Prágában 1918 és 1938, majd 1945 és 1989 között. Arra is kitér, hogyan zsákmányolta ki csehország a kisebb és gyengébb testvérnek tartott Szlovákiát, és hogyan telepítették tele cseh hivatalnokokkal az országot, kitiltva a magasabb beosztásokból a szlovákokat; hogy a kommunizmus alatt az egyházüldözés szinte csak a katolikusokat érintette, s még sok egyébre.

A bemutatón Molnár Imre nem kímélte Štúr oroszpártiságát sem, felemlítve, hogy a lutheránus (cseh)szlovák költő-politikus szerint, mivel a Nyugat romlott, ezért csak az ortodox orosz cár koronája alatt biztosítható a csehek és szlovákok létezése (miután elpáholták a „hadseregét” a magyarbarát szlovákok).

Ahogy az sem volt véletlen, hogy 1921-ben a népszámlálásnál már a „csehszlovák” kategória szerepelt; hülyén nézett volna ki egy állam Csehszlovákia névvel, ahol több volt a német, mint a szlovák.

Éhn László azt is kiemelte: 1848-49-ben azért sem működtek a štúri jelszavak, mert a szlovákság, ahogy a magyarok is, már mindent megkaptak a pest-budai kormánytól, a jobbágyfelszabdítást, némi földet, nem voltak kíváncsiak a cseh „eretnekek” dolgaira, az egyszerű parasztot később sem igen érintette a magyarosítás. Minden, amit ma szlovák nemzeti kezdeményezésnek gondolunk, ennek a roppant kicsi, cseh eredetű asztaltársaságnak a fejéből pattant ki Štúrék idejéből, és ez került be a történelemtanításba – „ezt tanultam én is annak idején a szlovák gimnáziumban, és éppen ezért nem volt semmi értelme”.

S hogy a propaganda ma sem alszik, elég csak a legújabb szlovák szuperprodukcióra, a fent emlegetett népvezér életét idealizáló filmre gondolni, amiről kritikánkat mi is megírtuk; s innen származik nyitóképünk is.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. február 28. 08:55
Ausztria egy zseni. Elérte a világ szemében, hogy a német születésű Mozart osztrák legyen, az osztrák születésű Hitler német, a Szabadságharc alatt pedig a csehek nem az őket elnyomó abszolutista Bécs, hanem a császár ellen harcoló magyarokkal szemben szálljanak síkra. Majd végül a bárgyú szlovákokat sikerült átsorolni egy sokkal nagyobb elnyomásba, amiért máig hálásak és cserébe még mindig minket utálnak.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2026. február 28. 07:55
A csehek hozzáállásán nem kell csodálkozni, még a közös királyságok esetén is ellenségként kezelték a magyarokat! Tessék csak a közelmúltra, P. Pavelre, Fialáékra, Jourovára és a mostani EU biztosra gondolni. Mohács után csak Erdély maradt magyar érzelmű arisztokraták befolyása alatt, nyugatabbra már a Habsburgok hatása volt s németesedtek el, majd a törökök kivonulása után ez történt Erdélyben is. S ekkor telepítettek teljesen román falvakat Erdélybe s németeket, szlovákokat a nyugati területekre. A nemzeti öntudat meg ritka madár volt s Bécs folyamatosan nyirbálta is.
Válasz erre
3
0
grenki-2
•••
2026. február 28. 07:35 Szerkesztve
Mondjuk ki, a trianoni aljas mindent figyelmen kívül hagyó végtelenül igazságtalan diktátummal a magyarokra halálos ítéletet mondott ki a nyugat! Azt akarták elérni hogy az államalapító nép megroppanjon lekileg és ne legyen kedve élni se...szóval magától pusztuljon ki. A belőlünk összetákolt utódállamokban majdnem sikerült is már elérni több millió magyart tüntettek el 106 év alatt erdélyben délvidéken, felvidéken. Ebben a gúnyhatárok közé szorított torzóban ami a mai csonka Magyarország egy kicsit lassabban megy. Ezért idegbetegek a rohadt nyugati kutyák, túl lassan fogy szerintük a magyar...
Válasz erre
1
0
bagoly-29
2026. február 28. 07:34
No igen, de nincs új a Nap alatt, Erdély esetében is hasonló történt! Akkor s ott is három olyan oláh vezette az elszakadást, a Nyugat átverését a dáko-román mesével és a jelentős létszámfölénnyel mint Maniu, Vajda-Voevod Erdélyből és Titulescu Bukarestből. Az előző kettő a magyar Országgyűlés tagja volt, az utóbbi a román királyság külügyminisztere. Az előző kettő sszervezte a gyulafehérvári gyülést, a magyar vasutak felhasználásávál szállitva oda az oláhokat, az utóbbi Párizsban keverte a fekáliát jóban léve a franciákkal s szervezte Mária királynő felhasználásával is a későbbi trianoni szerződést, tele hazudva a világot. Maniu, Vajda-Voedvod és a csatlakozó Goga (Ady barátja s a Boncza kastély megvásárolója) meg is kapták az árulónak járó jutalmat, a két VH közt mindhárman sorra miniszterelnőkök lettek, de meggyőződtek arról is, hogy nem a Regátot (Oláh Királyságot a Kárpátokon túl) segítettek Erdély civilizációs szintjére emelni, hanem pont Erdélyt lezülleszteni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!