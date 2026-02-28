Így verte át egy kis cseh-tudatú csoport a szlovákokat, és így szakították el őket Felvidékestül Magyarországtól

A könyvben egyébként benne van az is, hogy a Jozef Tiso-féle nacionalista bábállam mennyire szúrta a csehek szemét (akik szemében a jó lutheránus volt addig a hazafi, így a katolikus klerikofasiszta Szlovák Állam a lehető legrosszabb valami volt), hogyan kezdték ki az emancipációs törekvéseket Prágában 1918 és 1938, majd 1945 és 1989 között. Arra is kitér, hogyan zsákmányolta ki csehország a kisebb és gyengébb testvérnek tartott Szlovákiát, és hogyan telepítették tele cseh hivatalnokokkal az országot, kitiltva a magasabb beosztásokból a szlovákokat; hogy a kommunizmus alatt az egyházüldözés szinte csak a katolikusokat érintette, s még sok egyébre.

A bemutatón Molnár Imre nem kímélte Štúr oroszpártiságát sem, felemlítve, hogy a lutheránus (cseh)szlovák költő-politikus szerint, mivel a Nyugat romlott, ezért csak az ortodox orosz cár koronája alatt biztosítható a csehek és szlovákok létezése (miután elpáholták a „hadseregét” a magyarbarát szlovákok).

Ahogy az sem volt véletlen, hogy 1921-ben a népszámlálásnál már a „csehszlovák” kategória szerepelt; hülyén nézett volna ki egy állam Csehszlovákia névvel, ahol több volt a német, mint a szlovák.

Éhn László azt is kiemelte: 1848-49-ben azért sem működtek a štúri jelszavak, mert a szlovákság, ahogy a magyarok is, már mindent megkaptak a pest-budai kormánytól, a jobbágyfelszabdítást, némi földet, nem voltak kíváncsiak a cseh „eretnekek” dolgaira, az egyszerű parasztot később sem igen érintette a magyarosítás. Minden, amit ma szlovák nemzeti kezdeményezésnek gondolunk, ennek a roppant kicsi, cseh eredetű asztaltársaságnak a fejéből pattant ki Štúrék idejéből, és ez került be a történelemtanításba – „ezt tanultam én is annak idején a szlovák gimnáziumban, és éppen ezért nem volt semmi értelme”.

S hogy a propaganda ma sem alszik, elég csak a legújabb szlovák szuperprodukcióra, a fent emlegetett népvezér életét idealizáló filmre gondolni, amiről kritikánkat mi is megírtuk; s innen származik nyitóképünk is.