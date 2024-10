Mi van a szlovákok fejében és mit gondolnak rólunk, magyarokról? – Éhn László a Mandinernek

Szerintem nem a vallás a döntő – nézzük meg a jóval vallásosabb lengyeleket, a termékenységi rátájuk a szlováknál és a magyarnál is alacsonyabb, míg az ateista cseheké az utóbbi pár évben még az iszlamista irániakénál (!) is magasabb volt. Nem vagyok demográfus, de van egy általános érzületem, mert elég sok időt töltöttem mind a két országban.

Nos, a szlovákok lelkük mélyén maradtak parasztok, ha itt mozogsz, akkor látod, hogy mik a különbségek a magyar meg a szlovák társadalom között. Ezért a korábbi, modernizáció előttről örökölt házasság és gyermekvállalás mintája a kilencvenes évekig megmaradt, szemben Magyarországgal, ahol már a szocializmus idejében megszűnt. Alapból nincs itt olyan, hogy „prolizás” vagy „parasztozás”,

inkább a vidék nézi le a „nagyvárosi” pozsonyiakat, férfiatlan nyugatista zsúrfiúknak tartják őket.

Itt fordított a hierarchia: ha valaki, vagy a felmenői nem kétkezi munkával kereste, keresi a kenyerét, az már eleve gyanús. Még a papot, orvost vagy a gépészmérnököt elfogadják, de ha azt mondod, hogy ügyvéd vagy, vagy valami „puha” tudomány művelője, akkor haszontalan ingyenélőnek néznek. Összefoglalva tehát – itt lényegében csak a rendszerváltás után épült ki a fogyasztói társadalom, az olyan dilemmák, mint a „kicsi vagy kocsi” itt 1989 előtt nem igazán merültek fel sőt, a családosok előnyben részesültek a rendszer részéről a lakáskiosztásoknál – nagyobb családnak nagyobb lakás járt. Ezen kívül voltak itt olyan dolgok is, mint a „gyermektelenségi adó”, amit minden egészséges 25 éven felüli felnőtt fizetett, akinek nem voltak gyermekei. 1989 után, akárcsak Magyarországon, itt is egy óriási törés következett be, de a társadalmi minták csak lassan változnak.

Mi történt 1989 után?

Pontosabban mi nem történt.

Bejött a Nyugat a fogyasztói társadalmával, de ez nem járt semmiféle polgárosodással.

Eléggé frusztráltak is emiatt a pozsonyi nyugatista progresszív értelmiség. Nemrég olvastam egy „Posztparasztok” című könyvet, vagy inkább esszégyűjteményt egy bizonyos Juraj Buzalkától. Ő mondjuk ennek a pozsonyi értelmiségnek egy tipikus képviselője, a könyvben szereplő esszék többsége nem is igazán érdekes, de egy vagy kettőben éppen ennek a frusztrációjának adott hangot. Azon siránkozott, hogy a lakótelepek, de még a pozsonyi kávézók népe is mennyire visszamaradott, „parasztos”, „fejletlen” a nyugati ellenlábasaival szemben.

Ez viszont nem magyarázza, hogyan lett az ország harmadát kitevő, ugyanígy főleg paraszti magyarságból 8 százaléknyi kisebbség száz év alatt.

Kezdjük azzal, hogy a magyarság sosem alkotta Szlovákia lakosságának harmadát. Az 1910-es népszámlálás anyanyelvre, nem pedig nemzetiségre kérdezett rá, és ebben a számban benne volt a felvidéki zsidóság elsöprő többsége, a felvidéki németség jelentős része, na meg az amúgy szlovák anyanyelvű, de magát magyarnak tartó, érző, gyakran dzsentri származású tősgyökeres felvidéki értelmiség.

Magyarországon 1918 előtt, a maradék Magyarországon meg 1944-ig egyfajta kasztrendszer működött,

ezért volt jóval töredezettebb a magyar társadalom a környező népek társadalmainál. A nemzeti tudat hordozói a felső rétegek voltak, ezek meg lenézték a parasztokat. És itt jön a lényeg: amikor a környező államokban eltávolították a magyar érzelmű úri, polgári rétegeket, akkor maradt a gyengén fejlett paraszti magyar kultúra. A magyar urak 1918 előtt meg nem igazán foglalkoztak a parasztok gondjaival vagy a közoktatás fejlesztésével.

1918 után aztán jött a modernizáció, a közoktatás fejlesztése, a csehszlovák földreform: a sokat szidott „erőszakos magyarosításnál”, amely négy-hat évig is alig-alig érintette a szlovák nebulókat 1918 előtt, egy jóval erőteljesebb, húsz évig tartó indoktrináció és nagyon is tudatos nemzetépítés zajlott a csehszlovák államban.

Igen, ez a modernizációs vonat végleg elment.

Egyébként olyan éles határ, mint mondjuk a magyar és a román között, sosem volt a magyar és a szlovák között.

Ugyanabba a templomba jártak, ugyanaz a pap prédikált egyszer egyik, másszor másik nyelven. Az amúgy őshonos családból származó szolgabíró vagy ispán pedig ismerte népe nyelvét – a nemzetiségi területeken szolgáló csendőrök esetében ez elő is volt írva –, mert nemzetsége gyakran ebből a népből emelkedett ki. A „másik” tehát nem volt „idegen”, így nem volt akadálya a vegyes házasságoknak, ez így volt a 19. században is, s ez asszimilációhoz vezetett. Ez a többlet magyar uralom alatt a magyarokat, szlovák alatt pedig a szlovákokat gazdagította, pláne ha a beolvadás társadalmi/gazdasági előmenetellel járt. Elég csak ránézni a vezetéknevekre, méghozzá mindkét országban.

Sokan azt gondolják, hogy van valami szlovák mesterterv a magyarok asszimilációjára... ugyan, az egész ország egy kupleráj, miért lenne éppen erre valami mesterterv?

Jelen körülmények szerint ez, akár tetszik, akár nem, egy természetes folyamat, és hogy félreértés ne essék, itt a „jelen körülményeken” és nem a „természetes” szón van a hangsúly, a körülmények pedig nagyon gyorsan meg tudnak változni. Ehhez csak megjegyzem, hogy tudnék mesélni arról, amit orosz-ukrán ismerőseimtől hallottam erről.

Az asszimiláció általában városi közegben megy végbe.

A városok, pláne a nagyobb városok szivattyúként, vagy ha úgy tetszik fekete lyukakként működnek – kiszívják az emberi erőforrást vidékről és egy egyöntetű emberi masszává alakítják.

Szlovákiai viszonylatban a nagyváros szerepét Pozsony tölti be. Az pedig már nem magyar közeg. Mert ott van a kulturális aszimmetria. Magyarországról nézve ezt nehéz megérteni, de

Szlovákián belül a fentiek ellenére a szlovák kultúra és nyelv jelenti a magasabb szintet és a társadalmi/gazdasági előmenetel lehetőségét,

ugyanúgy ahogy annak idején a történeti Magyarországon ezt a magyar jelentette.

És persze, a társadalmi előmenetel miatt sokan hajlamosak mindent hátrahagyni; Csallóköz színmagyar volt, aztán megjöttek a pozsonyiak a pénzükkel, és már szlovákosodik. Ezt amúgy magyar területen is meg lehet figyelni – a pozsonyiak Rajkára, a kassaiak meg szintén a határ túlsó oldalán fekvő községekbe rajzanak ki. Szomorú, de igaz: amíg periférián élsz, ahol a gazdag centrumot nem érdekled, addig megtarthatod a kultúrádat.