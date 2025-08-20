Feltámadásról írnak Oroszországban – magyar segítséggel

Csercseszovval az élen a gárda rögtön az első két soron következő bajnokiját megnyerte, a Zenitet és a Krilja Szovjetov Szamarát is odahaza múlta felül. Ugyanakkor az Orosz Kupa csoportkörében egy idegenbeli vereséget összeszedett.

A legutóbbi győztes meccs után a klub közösségi oldalára felkerült egy videó, amelyen Csercseszov és Máté Csaba is fellelhető volt.



„Óriási távolságok vannak, és egy ismeretlen közegbe kerülök, úgyhogy nagyon fontos, hogy alaposan felkészüljön az ember – idézte a blikk.hu a magyar szakembert, még mielőtt nekivágott volna az orosz kalandnak. – Az elmúlt napokban igyekeztem elkezdeni ezt a házi feladatot. Tanultam korábban oroszul, de nem mondanám, hogy beszélem a nyelvet, ezért szeretnék alapdolgokat megtanulni, hogy könnyebben beilleszkedjek. A neveknél is fontos, hogyan olvassuk a cirill betűket, így ne legyen probléma azzal, kit hogyan szólít meg az ember.”

A gárda a következő bajnokiján egyébként pont annak az Orenburgnak lesz a vendége, amely a múlt heti kupafordulóban szintén hazai környezetben győzte le Csercseszovékat. A Groznij jelenleg a 16 csapatos orosz bajnokság kilencedik helyén áll.

Az orosz–ukrán háború miatt a korábbi döntések értelmében az orosz csapatok az európai kupaporondon nem indulhatnak, ahogyan a válogatott sem vehet részt a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) égisze alá tartozó tornákon és annak selejtezőin.

Fotó: instagram.com/akhmatgrozny