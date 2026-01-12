Felpörgött az állampapírpiac, ősz óta tarol az új termék

Összeomlást vizionáltak, sikertörténet marad: itt van minden, amit az állampapírokról tudni kell
Nemhogy csökkent. épp ellenkezőleg: erősödött a minisztérium adatai szerint az érdeklődés a kötvények iránt.
Emellett kiemelkedő kereslet és túljegyzés mutatkozik a devizakötvény-kibocsátáson is.
Kiugró forgalommal indult az év a lakossági állampapírok piacán:
kétszer annyit vásároltak belőlük a befektetők, mint december utolsó hetében.
Az Államadósság Kezelő Központ várakozásai szerint 2026-ban így még a tavalyinál is nagyobb lehet az állampapírok iránti kereslet – írta az Origó.
Emellett kiemelkedő kereslet és túljegyzés mutatkozott a 3 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátáson is, ami a külföldi befektetők töretlen bizalmát jelzi – tették hozzá.
Az összeállításban felidézték, a lakossági állampapírok tavaly is nagyon népszerű befektetési formának bizonyultak, de az idei év különösen kiugró forgalommal indult: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) statisztikája szerint
az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon, ez közel kétszer annyi, mint a tavalyi év utolsó hetében.
Ez a tendencia pedig folytatódhat, magyar állampapírok kapcsán a külföldi elemzők is kifejezetten optimisták – írták.
A lap ismertette az első heti forgalmi listát is.
Ez a következőképp alakult:
A cikkben részletesen kitértek arra, hogy a statisztikai adatok annak fényében válnak értelmezhetővé, hogy az ÁKK októbertől megújította a lakossági állampapír-portfóliót: a FixMÁP és a MÁP Plusz a korábbiaknál is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal állnak a befektetők rendelkezésére.
A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre.
Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nőtt, vagyis ez a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.
A sávos, fix kamatozással kapható MÁP Plusz az első évben 6,50 százalékos a kamatszint a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra nő – ismertette az Origó.
