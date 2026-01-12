Ft
magyar állampapír államadósság kezelő központ fixmáp lakosság kereslet

Felpörgött az állampapírpiac, ősz óta tarol az új termék

2026. január 12. 13:05

Emellett kiemelkedő kereslet és túljegyzés mutatkozik a devizakötvény-kibocsátáson is.

2026. január 12. 13:05
null

Kiugró forgalommal indult az év a lakossági állampapírok piacán: 

kétszer annyit vásároltak belőlük a befektetők, mint december utolsó hetében.

Az Államadósság Kezelő Központ várakozásai szerint 2026-ban így még a tavalyinál is nagyobb lehet az állampapírok iránti kereslet – írta az Origó.

Emellett kiemelkedő kereslet és túljegyzés mutatkozott a 3 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátáson is, ami a külföldi befektetők töretlen bizalmát jelzi – tették hozzá.

Az összeállításban felidézték, a lakossági állampapírok tavaly is nagyon népszerű befektetési formának bizonyultak, de az idei év különösen kiugró forgalommal indult: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) statisztikája szerint 

az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon, ez közel kétszer annyi, mint a tavalyi év utolsó hetében. 

Ez a tendencia pedig folytatódhat, magyar állampapírok kapcsán a külföldi elemzők is kifejezetten optimisták – írták.

Tarol a FixMÁP

A lap ismertette az első heti forgalmi listát is. 

Ez a következőképp alakult:

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel 20 milliárd forinttal több mint az előző héten. 
  2. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel 10 milliárd forinttal több  mint az 52. héten. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. 
  4. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban.
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal több az előző héthez mérten. 

Ez az új termék népszerűségének a titka

A cikkben részletesen kitértek arra, hogy a statisztikai adatok annak fényében válnak értelmezhetővé, hogy az ÁKK októbertől megújította a lakossági állampapír-portfóliót: a FixMÁP és a MÁP Plusz a korábbiaknál is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal állnak a befektetők rendelkezésére.

A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre.

 Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nőtt, vagyis ez a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.

A sávos, fix kamatozással kapható MÁP Plusz az első évben 6,50 százalékos a kamatszint a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra nő – ismertette az Origó.

Nyitókép: 

nyolcadikutasagyozo
2026. január 12. 14:20
Emellett kiemelkedő kereslet és túljegyzés mutatkozik a devizakötvény-kibocsátáson is." Most mennyire boldog lehet egy gazdasági analfabéta fideszes..A három milliárd összegű 2+1 devizakibocsátásra azért volt szükség,hogy a magyar állam pénzhez jusson, az osztgatások kompenzálása végett.Igen ám, de ezt vissza kell fzetni, kamatostúl ami kurvául nem kevés.🤣🤣😁De éljen a majd 5 % os devizakötvény.🤣🤣🤣😁😁😁😁😁Ugyanaz mintha hitelt vettünk fel volna.👏👏👏👏😁😁
