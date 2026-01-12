Felpörgött az állampapírpiac, ősz óta tarol az új termék

Az összeállításban felidézték, a lakossági állampapírok tavaly is nagyon népszerű befektetési formának bizonyultak, de az idei év különösen kiugró forgalommal indult: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) statisztikája szerint

az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon, ez közel kétszer annyi, mint a tavalyi év utolsó hetében.

Ez a tendencia pedig folytatódhat, magyar állampapírok kapcsán a külföldi elemzők is kifejezetten optimisták – írták.

Tarol a FixMÁP

A lap ismertette az első heti forgalmi listát is.