Összeomlást vizionáltak, sikertörténet marad: itt van minden, amit az állampapírokról tudni kell

Ők kapnak most vissza jelentős összegeket kamatként. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már múlt héten is felhívta a figyelmet, hogy a kormány szeretné, ha felelőséggel döntenének erről a pénzről a családok, ha akarják, fektessék be, vagy épp növelhetik a fogyasztásukat is belőle.

Már akkor kérdés volt, hogy vajon mekkora része térhet vissza az Államadósság Kezelő Központhoz (ÁKK) ismételt befektetés révén. Néhány cikkben meglehetősen alacsony számot és tömegével elforduló befektetőket vizionáltak. A Faktum tényellenőrző oldal meg is vizsgálta a Telex elemzését és arra jutottak, hogy az írással azt sugallja a szerző, hogy a lakossági állampapír-vásárlás és az állam finanszírozása direkt módon legitimálja és támogatja az aktuális politikai berendezkedést. „A lap egy olyan leegyszerűsítőnek nevezhető narratívával operál, amely figyelmen kívül hagyja a modern demokratikus államok működésének komplex intézményi és történeti kontextusát. Nem beszélve arról, hogy az írás közvetetten képes az államba és annak finanszírozásába vetett bizalom megingatására, miközben a cikk maga konkrét bizonyítékokat nem mutat be az állampapírok által bevont tőke politikai felhasználására” – hangsúlyozta elemzésében a Faktum.