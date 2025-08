Egy nagyon fontos területen is változást hozhat a kormány új csodafegyvere

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza rámutatott:

ha figyelembe vesszük, hogy évente nagyjából 30000 új lakás építése lenne ideális, akkor láthatjuk, hogy mennyire messze vagyunk ettől a számtól, még akkor is, ha a lakásépítéseket jellemzi egy erős szezonalitás és általában a negyedik negyedévben kerül átadásra a legtöbb lakás.

A tartósan alacsony építésszámnak egyaránt vannak keresleti és kínálati okai. A keresleti oldalon a lakosság rossz konjunktúraérzetét (a gazdasági helyzetet bizonytalannak érzik, így nem mernek belevágni egy ekkora projektbe), a viszonylag magas hitelkamatokat (a lakáshoz kapcsolódó hitelek kamata átlagosan 7 százalék), illetve a jövőt illető bizonytalanságot, a munkaerőpiac feszességének csökkenését érdemes kiemelni. Kínálati oldalról leginkább a rendkívüli mértékben megemelkedett építési költségek okoznak problémát, amelyek az új lakásokat sokszor megfizethetetlenné teszik.

„A mai tájékoztatóban azért látunk kedvező adatokat is, bár ez inkább a jövőre vonatkozik, vonatkozhat: a második negyedévben 61,4 százalékkal több, 7179 építési engedélyt adtak ki, így az első féléves bővülés összességében 43,0 százalék. A növekedés azonban szinte kizárólag a fővároshoz kötődik, ahol a kiadott engedélyek száma a négyszeresére nőtt, míg a megyei jogú városokban 3,3 százalékkal emelkedett, a kisebb településeken azonban csökkent. Látható tehát, hogy a fővárosban ha van olyan kínálat, ami megfizethető, akkor ennek azért lesz kereslete is, hiszen ez a gazdasági és kulturális lehetőségek miatt vonzó helyszín. A fővárosi lakhatás helyzet javulása kiemelkedő fontosságú lenne, így lényeges, hogy ezekből az engedélyekből ténylegesen lakás is legyen” – tette hozzá.

Megjegyezte: ez a megnövekedett engedélyszám a lakhatási tőkeprogrammal és az Otthon Starttal együtt elősegítheti azt, hogy előbb-utóbb bekövetkezzen a várva várt fordulat a lakásépítések tekintetében.

Az Otthon Startnak akkor van igazán értelme, ha hozzájárul új lakások építéséhez, nem pedig az árakat emeli. A magas engedélyszám azt mutatja, hogy ehhez a kínálati oldal meglehet (ezt serkenti a tőkeprogram is), ehhez kapcsolódik a hitellel a kereslet – persze ettől a kettő egyensúlya még törékeny, a lakásárak csökkenő pályára biztosan nem fognak állni, a lényeg inkább a minél kisebb árnövekedés lenne. A lakásépítések számának emelése nemcsak a GDP miatt szempontjából fontos, de a demográfiai folyamatok érdekében is kívánatos lenne.