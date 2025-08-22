Ft
buszok Budapest BKK Karácsony Gergely

Rákosrendező árából 500 buszt tudott volna venni a főváros

2025. augusztus 22. 07:58

Talán nem szeméttelepre kellett volna költeni a pénzt, amit utána nem tudnak fejleszteni, mert ugye buszokra sincs pénz.

2025. augusztus 22. 07:58
null
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Facebook

„A főpanaszmester, aki soha semmiért nem felel, most épp a sorozatos busztüzek és a BKV kapcsán hárítja a felelősségét.

Egy csuklós busz 100 millió forint. 

Rákosrendező árából 500 buszt tudott volna venni a főváros. Talán nem szeméttelepre kellett volna költeni a pénzt, amit utána nem tudnak fejleszteni, mert ugye buszokra sincs pénz. Vagy további 10 milliárdok fognak valahonnan előkerülni?

De említhetnénk a közbeszerzési ügyek kapcsán kiszort szabálytalansági bírságokat is, ami kapásból fedezhetné a forgalomból kivont buszok újakkal pótlását.”

Nyitókép: Attila Volgyi / AFP

orbandiktatura
2025. augusztus 22. 08:53
Végre újra a sithek fognak uralkodni Budapest felett is ! 😂😂😂😂 i.ibb.co/W4Kqhr5j/ORRBAN.png
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 22. 08:37
Az már csak hab a tortán, hogy Karácsony elvtársnak augusztus huszadikán az új alkotmány jár az eszében, miközben az égő buszairól ugrálnak le az utasok. De örüljünk, hogy legalább nem szervezett prájdot az ünnepre.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 22. 08:32
Egy kis ízelítő abból, mi várna az országra, ha netán ez a komcsi csürhe nyerné a választást tavasszal. Szerencsére politikai horror nálunk csak filmeken szokott sikert aratni.
Válasz erre
0
0
La Piovra
2025. augusztus 22. 08:30
Lehet Rákosrendező is, csak akkor Mártha Imre és a többi Gyurcsány fióka floridai ingatlanjait kéne a BKV-ba forgatni. Valahogy oda nem jár létrával leskelődni a lódoktorúr!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!