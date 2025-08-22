„A főpanaszmester, aki soha semmiért nem felel, most épp a sorozatos busztüzek és a BKV kapcsán hárítja a felelősségét.

Egy csuklós busz 100 millió forint.

Rákosrendező árából 500 buszt tudott volna venni a főváros. Talán nem szeméttelepre kellett volna költeni a pénzt, amit utána nem tudnak fejleszteni, mert ugye buszokra sincs pénz. Vagy további 10 milliárdok fognak valahonnan előkerülni?

De említhetnénk a közbeszerzési ügyek kapcsán kiszort szabálytalansági bírságokat is, ami kapásból fedezhetné a forgalomból kivont buszok újakkal pótlását.”

