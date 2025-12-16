Nagy nap következik Brüsszelben: Orbán Viktor két fontos szövetségest is kap maga mellé

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Történelmi időszak következik Európa életében, nagyon nem mindegy, hogy ki fogja vezetni Magyarországot 2026 után.
Az Unió vezetése továbbra is a háború folytatása, és az orosz-EU viszony leépítésére tett javaslatot. Magyarország miniszterelnöke viszont ezúttal nem lesz egyedül.
Míg az orosz és az amerikai tárgyalások haladnak előre, addig az Európai Unió vezetése a háború folytatása mellett politizál. Brüsszel nagy valószínűséggel zokon veszi, hogy Moszkva és Washington maguk közt akarják lerendezni a béke kérdését, míg Európa csak távolról szemléli az eseményeket. A december 18-án kezdődő uniós csúcstalálkozóra több olyan javaslattal állt elő a Bizottság, mely csak eszkalálná a konfliktust és gátolná a békefolyamatokat. Orbán Viktor bejelentette, hogy nagy csatára készül, de ezúttal nem lesz egyedül a békepárti politikával. Hogy kik lesznek a szövetségesei, azt a Mestertervben beszéltük meg.
Mráz Ágoston Sámuel szerint kulcskérdés lesz, hogy az Unió mit fog kezdeni a 200 milliárd eurós befagyasztott orosz vagyonnal, és az sem mindegy, hogy erről hogyan fognak dönteni. A Nézőpont Intézet vezetője szerint mivel nem tudták rákényszeríteni Magyarországot az egyhangú döntésre, ezért át akarják írni a döntéshozatal szabályait.
Az elemző szerint teljes abszurditás, hogy az Unió vezetése kénye-kedve szerint változtassa meg a szavazási eljárást, mert precedenst jelenthet a "mindent lehet" effektusra. Mráz azonban hozzátette, hogy van egy optimizmusra okot adó a fejlemény is:
Jó hír az, hogy Orbán Viktor nem lesz egyedül. Robert Fico mellett most már Andrej Babis is ott fog ülni az Európai Tanács ülésen. Szintén izgalmas, hogy amikor Európa és Amerika szakítani látszik egymással, akkor mit csinálnak az olaszok? Azon olaszok, és Giorgia Meloni, aki azt ígérte, hogy ő Európa és Amerika között a közvetítő lesz. Tehát, melyik oldalra állnak az olaszok?
Hozzátette, hogy az Egyesült Államokkal szoros kapcsolatot fenntartó országoknál is kérdés, hogy milyen politikát fognak követni. Szerinte mára kezd megkérdőjeleződni a transzatlanti együttműködés jövője és a uniós tagországoknak is lehet majd választani kell, hogy Brüsszel vagy Washington.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: facebook / Orbán Viktor