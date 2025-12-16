Ft
G. Fodor Gábor uniós csúcstalálkozó Mesterterv Robert Fico Andrej Babis Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Nagy nap következik Brüsszelben: Orbán Viktor két fontos szövetségest is kap maga mellé

2025. december 16. 22:02

Az Unió vezetése továbbra is a háború folytatása, és az orosz-EU viszony leépítésére tett javaslatot. Magyarország miniszterelnöke viszont ezúttal nem lesz egyedül.

2025. december 16. 22:02
null
Mandiner
Mandiner

Míg az orosz és az amerikai tárgyalások haladnak előre, addig az Európai Unió vezetése a háború folytatása mellett politizál. Brüsszel nagy valószínűséggel zokon veszi, hogy Moszkva és Washington maguk közt akarják lerendezni a béke kérdését, míg Európa csak távolról szemléli az eseményeket. A december 18-án kezdődő uniós csúcstalálkozóra több olyan javaslattal állt elő a Bizottság, mely csak eszkalálná a konfliktust és gátolná a békefolyamatokat. Orbán Viktor bejelentette, hogy nagy csatára készül, de ezúttal nem lesz egyedül a békepárti politikával. Hogy kik lesznek a szövetségesei, azt a Mestertervben beszéltük meg.

Mráz Ágoston Sámuel szerint kulcskérdés lesz, hogy az Unió mit fog kezdeni a 200 milliárd eurós befagyasztott orosz vagyonnal, és az sem mindegy, hogy erről hogyan fognak dönteni. A Nézőpont Intézet vezetője szerint mivel nem tudták rákényszeríteni Magyarországot az egyhangú döntésre, ezért át akarják írni a döntéshozatal szabályait.

Az elemző szerint teljes abszurditás, hogy az Unió vezetése kénye-kedve szerint változtassa meg a szavazási eljárást, mert precedenst jelenthet a "mindent lehet" effektusra. Mráz azonban hozzátette, hogy van egy optimizmusra okot adó a fejlemény is:

Jó hír az, hogy Orbán Viktor nem lesz egyedül. Robert Fico mellett most már Andrej Babis is ott fog ülni az Európai Tanács ülésen. Szintén izgalmas, hogy amikor Európa és Amerika szakítani látszik egymással, akkor mit csinálnak az olaszok? Azon olaszok, és Giorgia Meloni, aki azt ígérte, hogy ő Európa és Amerika között a közvetítő lesz. Tehát, melyik oldalra állnak az olaszok?

Hozzátette, hogy az Egyesült Államokkal szoros kapcsolatot fenntartó országoknál is kérdés, hogy milyen politikát fognak követni. Szerinte mára kezd megkérdőjeleződni a transzatlanti együttműködés jövője és a uniós tagországoknak is lehet majd választani kell, hogy Brüsszel vagy Washington.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: facebook / Orbán Viktor

 

johannluipigus
2025. december 16. 23:30
Úgy tűnik, az olasz szöszi fogott ember. Rá nem számíhatunk, de a szlávoknak sem szívesen fordítanék hátat.
1
0
nuevoreynuevaley
2025. december 16. 23:02
GyF: Volt olyan idő, amikor a valutaalap az lediktálta az országnak, hogy milyen politikát kell folytatnia. Ez az idő elmúlt. Magyarország erős szuverén ország. OV: Magyarország elég szuverén és erős ország. GyF: Hál'Istennek ezt a pénzt nem költjük el. Ez a pénz egy biztonsági folyosó. OV: Védőpajzs az, ami majd kellHET. Tehát nem most kell (...) ez egy rugalmas hitelkeret, amit te nem veszel föl, csak meg van nyitva. GyF: Ez a hitel lehetőség, ez egy védőpajzs OV: Én építettem ki pénzügyi védőpajzsot GyF: Az IMF az azt mondja, hogy ne izguljatok magyarok. Ha véletlenül valaki nem hosszabítaná meg az állampapírotokat, ha véletlenül nem vesz senki sem magyar államkötvényt, akkor az nyugodtan járjon le, én adok pénzt OV: Amikor tehát pl. neked kemény valutára van szükséged és nincs aki forint alatt megvegye, akkor valaki vállalja, hogy ilyen esetben fog tőled majd vásárolni forintot. Ez ilyen.
0
2
Bogdán
2025. december 16. 22:32
Örülök, hogy ott lesz Feco és Babis is, így a miniszterelnökünk mellett ők is küzdeni fognak!!!
3
0
nuevoreynuevaley
2025. december 16. 22:18
Viki Manó, mesélj nekünk, Viki Manó, maradj velünk, Gyerekek barátja, Mesék nagy királya. Viki Manó, mesélj nekünk
0
9
