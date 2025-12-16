Nagy nap következik Brüsszelben: Orbán Viktor két fontos szövetségest is kap maga mellé

Míg az orosz és az amerikai tárgyalások haladnak előre, addig az Európai Unió vezetése a háború folytatása mellett politizál. Brüsszel nagy valószínűséggel zokon veszi, hogy Moszkva és Washington maguk közt akarják lerendezni a béke kérdését, míg Európa csak távolról szemléli az eseményeket. A december 18-án kezdődő uniós csúcstalálkozóra több olyan javaslattal állt elő a Bizottság, mely csak eszkalálná a konfliktust és gátolná a békefolyamatokat. Orbán Viktor bejelentette, hogy nagy csatára készül, de ezúttal nem lesz egyedül a békepárti politikával. Hogy kik lesznek a szövetségesei, azt a Mestertervben beszéltük meg.

Mráz Ágoston Sámuel szerint kulcskérdés lesz, hogy az Unió mit fog kezdeni a 200 milliárd eurós befagyasztott orosz vagyonnal, és az sem mindegy, hogy erről hogyan fognak dönteni. A Nézőpont Intézet vezetője szerint mivel nem tudták rákényszeríteni Magyarországot az egyhangú döntésre, ezért át akarják írni a döntéshozatal szabályait.