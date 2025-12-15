Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

Jövőre negyedik évébe kép az ukrán-orosz háború, de legalább vannak komoly kezdeményezések a béke elérésére. Donald Trump amerikai elnök karácsonyig adott időt Zelenszkijnek, hogy elfogadja az általa javasolt béketervet. Erre válaszul az ukrán elnök körbeutazta Európát, hogy továbbra is maga mögött tudja az Unió támogatását.

Erőfeszítése sikerrel járt, és Von der Leyen bemutatta, melyen körülmények teljesülése esetén fogja támogatni a békét. A kritériumok közt azonban nem egy olyan van, amiben nem értenek egyet a tagállamok, ezért könnyen a Bizottság elnökének távozásához vezethet, ha kitart mellettük. A Mestertervben átnéztük, mik ezek a követelések.