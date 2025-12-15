Ft
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Ursula von den Leyen Volodimir Zelesznkij Mesterterv Mráz Ágoston Sámuel

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

2025. december 15. 20:43

Az Európai Unió vezetése továbbra sem hagy fel az ukrán-orosz háborúba való beavatkozással. Még Von der Leyen karrierjének vége is szóba került a Mesterterv legutóbbi adásában.

2025. december 15. 20:43
Mandiner
Mandiner

Jövőre negyedik évébe kép az ukrán-orosz háború, de legalább vannak komoly kezdeményezések a béke elérésére. Donald Trump amerikai elnök karácsonyig adott időt Zelenszkijnek, hogy elfogadja az általa javasolt béketervet. Erre válaszul az ukrán elnök körbeutazta Európát, hogy továbbra is maga mögött tudja az Unió támogatását. 

Erőfeszítése sikerrel járt, és Von der Leyen bemutatta, melyen körülmények teljesülése esetén fogja támogatni a békét. A kritériumok közt azonban nem egy olyan van, amiben nem értenek egyet a tagállamok, ezért könnyen a Bizottság elnökének távozásához vezethet, ha kitart mellettük. A Mestertervben átnéztük, mik ezek a követelések.

A Uniós csúcson komoly vita várható a Von der Leyen által javasolt békefeltételről, melyek az ukrán hadsereg méretétől kezdve kiterjednek gazdasági és politikai szempontokra is. Ezek közül a legelső, hogy Ukrajna 2027-ig csatlakozik az Unióhoz.

Mráz Ágoston Sámuel meglátása szerint ezek a követelések az európai elit elvárásai, és nincsenek összhangban a valósággal. A Nézőpont Intézet vezetője úgy véli, hogy bár Európai elmondja mit szeretne elérni, de a realitást nézve nincs befolyása ezekre a folyamtokra.

Lassítani tudják, akadályozni próbálják, Zelenszkijnek láthatóan napi szinten adják a javaslatokat, hogy mit találjon ki, hogy két hétig még el tudja húzni a békekötést

- mondta az elemző. Mráz humorosan arra is utalt, hogy Von der Leyen anno úgy nyilatkozott, hogy ciklusa végéig meg kell történnie az ukrán uniós csatlakozásnak, magyarán 2027-ben akár távozhat is.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Megtalálta
2025. december 15. 21:47
Az oroszok eközben hátradőlnek, miközben nézik ezt a cirkuszt, amint a Nyugat saját magával sem képes megegyezni, nemhogy az oroszokkal.
lendvaiildiko
2025. december 15. 21:29
Ahogy elkészül a császári palota Lembergben (Lvivbin) vagy Kijevben (Kijivbin), udvartartásával odaköltözik s császárnősködik (csiszirniskidik).
lemez
2025. december 15. 20:50
Addigra nem lesz unio.Ukrajnai egyesült államok.
