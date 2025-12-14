Megtört a jég: Zelenszkij beadta a derekát, engedett a legvitatottabb pontokból – célegyenesbe érhetnek a béketárgyalások

Sajtóhír: az USA kész a NATO 5. cikkelye szerinti garanciát adni Ukrajnának
A javaslat szerint Ukrajna megőrzi szuverenitását a területe 80 százaléka felett.
Az ukrán elnök jelezte, hogy kész feladni a NATO csatlakozási törekvéseit, valamint hajlandó területi engedményeket tenni Oroszországnak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentős engedményt helyezett kilátásba az Oroszországgal zajló háború lezárása érdekében:
Ukrajna kész lemondani NATO-csatlakozási törekvéseiről, amennyiben helyette jogilag kötelező erejű nyugati biztonsági garanciákat kap
– írta a Reuters.
Az államfő minderről az amerikai és európai partnerekkel tartott berlini tárgyalások előtt beszélt.
Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna számára a NATO-tagság jelentette volna a legerősebb védelmet egy újabb orosz támadással szemben, ezért is került ez a cél az alkotmányba. Ugyanakkor elismerte, hogy több nyugati partner – köztük az Egyesült Államok és egyes európai országok – nem támogatta ezt az irányt. Az ukrán elnök szerint ezért kompromisszumként szóba kerülhetnek az Egyesült Államoktól kapott kétoldalú garanciák, valamint európai és más szövetséges országok – például Kanada és Japán – biztonsági ígéretei.
Moszkva régóta követeli Ukrajna NATO-ambícióinak feladását, semleges státuszát, valamint azt, hogy ne állomásozzanak NATO-csapatok az ország területén. Bár Kijev eddig elutasította a területi engedményeket,
Zelenszkij most jelezte: egy, a jelenlegi frontvonalak mentén megvalósuló tűzszünet igazságos megoldás lehetne.
Az ukrán vezetés egy 20 pontos béketervről egyeztet majd az Egyesült Államokkal és európai szövetségeseivel, amelynek célja a fegyvernyugvás lesz.
