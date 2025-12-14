Ft
Megtört a jég: Zelenszkij beadta a derekát, engedett a legvitatottabb pontokból – célegyenesbe érhetnek a béketárgyalások

2025. december 14. 15:56

Az ukrán elnök jelezte, hogy kész feladni a NATO csatlakozási törekvéseit, valamint hajlandó területi engedményeket tenni Oroszországnak.

2025. december 14. 15:56
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentős engedményt helyezett kilátásba az Oroszországgal zajló háború lezárása érdekében: 

Ukrajna kész lemondani NATO-csatlakozási törekvéseiről, amennyiben helyette jogilag kötelező erejű nyugati biztonsági garanciákat kap

– írta a Reuters.

Az államfő minderről az amerikai és európai partnerekkel tartott berlini tárgyalások előtt beszélt.

Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna számára a NATO-tagság jelentette volna a legerősebb védelmet egy újabb orosz támadással szemben, ezért is került ez a cél az alkotmányba. Ugyanakkor elismerte, hogy több nyugati partner – köztük az Egyesült Államok és egyes európai országok – nem támogatta ezt az irányt. Az ukrán elnök szerint ezért kompromisszumként szóba kerülhetnek az Egyesült Államoktól kapott kétoldalú garanciák, valamint európai és más szövetséges országok – például Kanada és Japán – biztonsági ígéretei.

Moszkva régóta követeli Ukrajna NATO-ambícióinak feladását, semleges státuszát, valamint azt, hogy ne állomásozzanak NATO-csapatok az ország területén. Bár Kijev eddig elutasította a területi engedményeket, 

Zelenszkij most jelezte: egy, a jelenlegi frontvonalak mentén megvalósuló tűzszünet igazságos megoldás lehetne. 

Az ukrán vezetés egy 20 pontos béketervről egyeztet majd az Egyesült Államokkal és európai szövetségeseivel, amelynek célja a fegyvernyugvás lesz.

fortissima
2025. december 14. 17:25
Milyen garanciát szeretne Ukrajna? A Budapesti Memorandum kezesei, garantőrei Oroszország, USA, Egyesült Királyság, Franciaország, Kína!
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 14. 17:16
Sose higgy egy kazár majomnak!
Válasz erre
0
0
szavazo
•••
2025. december 14. 17:14 Szerkesztve
Hova lett Ukrajna náci alakulatainak megszűnése ???? A teljes-oroszok által lakott- megyék átadása is hiányzik, az orosz önvédelem addig nem áll le amíg ezeket a határokat el nem érik. Az agresszor ukrán hadsereget is le kell szerelni, az is hiányzik. Kanada és Japán is egy-egy értéktelen (liberalizált) gyarmat, semmit sem ér a garanciájuk.
Válasz erre
1
0
Héja
2025. december 14. 17:10
Lassacskán ez a pojáca is belátja. hogy vége. Ezért kellett tízezreknek meghalniuk..?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!