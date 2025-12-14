Megtört a jég: Zelenszkij beadta a derekát, engedett a legvitatottabb pontokból – célegyenesbe érhetnek a béketárgyalások

Moszkva régóta követeli Ukrajna NATO-ambícióinak feladását, semleges státuszát, valamint azt, hogy ne állomásozzanak NATO-csapatok az ország területén. Bár Kijev eddig elutasította a területi engedményeket,

Zelenszkij most jelezte: egy, a jelenlegi frontvonalak mentén megvalósuló tűzszünet igazságos megoldás lehetne.

Az ukrán vezetés egy 20 pontos béketervről egyeztet majd az Egyesült Államokkal és európai szövetségeseivel, amelynek célja a fegyvernyugvás lesz.

