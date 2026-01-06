Saját bőrükön érzik a magyarok: nagyon fontos mutatóban szerepel Magyarország az EU élmezőnyében

Megérkezett az elemzés: így alakulhatnak a lakásárak 2026-ban
Jelentős hatással lehetnek a piacra az Otthon Start program követelményeinek is megfelelő új lakások.
Magyarország az EU élmezőnyében szerepel egy olyan mutatóban, amely alapvetően formálja a háztartások pénzügyi biztonságát és a gazdaság működését.
A cikk szerint Magyarország az Európai Unió egyik leginkább „tulajdonosbarát” országa – legalábbis ami a lakhatást illeti. Az Eurostat friss, 2025-ös Housing in Europe című interaktív kiadványa szerint
a magyar lakosság több mint kilenctizede saját tulajdonú ingatlanban él, amivel az ország az EU legjobb három-négy tagállama között szerepel ebben a mutatóban. Az uniós átlag ezzel szemben mindössze 68 százalék, vagyis Magyarország jócskán kilóg a sorból fefelé
– derül ki a VG.hu cikkéből.
A portál cikke szerint az Eurostat kiadványa összességében azt mutatja, hogy bár az EU-ban egységesen drágul a lakhatás, a tulajdon és bérlés aránya erősen országfüggő. Magyarország ebben a mezőnyben egyértelműen a tulajdonosi modell végpontján áll.
A VG úgy fogalmaz, a kérdés már nem az, hogy ez erősség-e, hanem az, hogyan lehet fenntarthatóvá tenni egy olyan rendszert, ahol szinte mindenki tulajdonos szeretne lenni – de egyre drágább belépni.
Csakhogy van itt egy másik szempont is, amit a VG szerint érdemes rögzíteni:
A saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát, miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt.
A lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya viszont stabilan emelkedik – olvasható K&H biztos jövő felmérésében, amelyet december végén publikáltak.
A szeptemberben elindult, első lakásukat megvásárlókat célzó, kedvezményes, államilag támogatott Otthon Start program újra a lakáspiacra és a lakástulajdonlásra irányította a figyelmet.
A középkorúak 79 százaléka már saját tulajdonú ingatlanban él, ami a kutatás eddigi legmagasabb értéke az évekkel korábbi 64 százalék után.
A mostani eredmények azt mutatják, hogy miközben a lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya stabilan emelkedik, és a magasabb, több mint 700 ezer forintos jövedelemmel rendelkező háztartások – amelyek a megkérdezettek 39 százalékát adják – jellemzően újabb és nagyobb ingatlanokban élnek Magyarországon – olvasható a VG cikkében.
