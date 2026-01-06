Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyarország eu saját tulajdonú tulajdon európai unió eurostat ingatlan

Saját bőrükön érzik a magyarok: nagyon fontos mutatóban szerepel Magyarország az EU élmezőnyében

2026. január 06. 14:38

Magyarország az EU élmezőnyében szerepel egy olyan mutatóban, amely alapvetően formálja a háztartások pénzügyi biztonságát és a gazdaság működését.

2026. január 06. 14:38
null

A cikk szerint Magyarország az Európai Unió egyik leginkább „tulajdonosbarát” országa – legalábbis ami a lakhatást illeti. Az Eurostat friss, 2025-ös Housing in Europe című interaktív kiadványa szerint 

a magyar lakosság több mint kilenctizede saját tulajdonú ingatlanban él, amivel az ország az EU legjobb három-négy tagállama között szerepel ebben a mutatóban. Az uniós átlag ezzel szemben mindössze 68 százalék, vagyis Magyarország jócskán kilóg a sorból fefelé

– derül ki  a VG.hu cikkéből.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A portál cikke szerint az Eurostat kiadványa összességében azt mutatja, hogy bár az EU-ban egységesen drágul a lakhatás, a tulajdon és bérlés aránya erősen országfüggő. Magyarország ebben a mezőnyben egyértelműen a tulajdonosi modell végpontján áll.

A VG úgy fogalmaz, a kérdés már nem az, hogy ez erősség-e, hanem az, hogyan lehet fenntarthatóvá tenni egy olyan rendszert, ahol szinte mindenki tulajdonos szeretne lenni – de egyre drágább belépni. 

Csakhogy van itt egy másik szempont is, amit a VG szerint érdemes rögzíteni:

A saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát, miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt.

A lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya viszont stabilan emelkedik – olvasható K&H biztos jövő felmérésében, amelyet december végén publikáltak.

A szeptemberben elindult, első lakásukat megvásárlókat célzó, kedvezményes, államilag támogatott Otthon Start program újra a lakáspiacra és a lakástulajdonlásra irányította a figyelmet.

Ezt is ajánljuk a témában

A középkorúak 79 százaléka már saját tulajdonú ingatlanban él, ami a kutatás eddigi legmagasabb értéke az évekkel korábbi 64 százalék után.

A mostani eredmények azt mutatják, hogy miközben a lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya stabilan emelkedik, és a magasabb, több mint 700 ezer forintos jövedelemmel rendelkező háztartások – amelyek a megkérdezettek 39 százalékát adják – jellemzően újabb és nagyobb ingatlanokban élnek Magyarországon – olvasható a VG cikkében.

Nyitókép: MTI/Faludi Imre
 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. január 06. 16:00
Ugyan! FostosPeti nem ezt mondja, én pedig neki hiszek, nem a saját szememnek!! De mindegy ha hazudik is, csak bukjonaPatásOrbán! Mer'egy geci! Höhöhö-hőő! -lippsi agyhalottak
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!