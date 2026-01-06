Saját bőrükön érzik a magyarok: nagyon fontos mutatóban szerepel Magyarország az EU élmezőnyében

A VG úgy fogalmaz, a kérdés már nem az, hogy ez erősség-e, hanem az, hogyan lehet fenntarthatóvá tenni egy olyan rendszert, ahol szinte mindenki tulajdonos szeretne lenni – de egyre drágább belépni.

Csakhogy van itt egy másik szempont is, amit a VG szerint érdemes rögzíteni:

A saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát, miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt.

A lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya viszont stabilan emelkedik – olvasható K&H biztos jövő felmérésében, amelyet december végén publikáltak.

A szeptemberben elindult, első lakásukat megvásárlókat célzó, kedvezményes, államilag támogatott Otthon Start program újra a lakáspiacra és a lakástulajdonlásra irányította a figyelmet.