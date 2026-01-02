Megérkezett az elemzés: így alakulhatnak a lakásárak 2026-ban

Erre senki sem számított: óriási fordulat történt a lakáspiacon
Megtorpant a lakásdrágulás: Budapesten már enyhe árcsökkenés látszik, országosan kettészakad a piac.
Jelentős hatással lehetnek a piacra az Otthon Start program követelményeinek is megfelelő új lakások.
Trendfordulóra számítanak 2026-ban az ingatlanpiacon: több új lakás épül, mint az előző évben és lassul az ingatlan-áremelkedés is. Ami tavalyról marad, az a kereslet, ez stabilan tarthat az új évben is – derül ki Zenga.hu ingatlankereső portál elemzéséből, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett.
Az elemzés szerint az árnövekedési ütem lassulásáért a kínálat bővülése a felelős, ugyanis már 2025 végén jelentős, az Otthon Start program követelményeinek is megfelelő beruházásokat jelentettek be, melyek száma 2026-ban tovább emelkedhet.
Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője
Budapesten közel tízezer olyan lakásról tud, amely a következő néhány évben készülhet el és az Otthon start feltételeinek megfelel.
A vármegyeszékhelyeken pedig további több ezer ilyen lakás épülhet fel.
Az Otthon Start program új lendületet adott a tavalyi év első hónapjai után lassuló ingatlanpiacnak, ami először az érdeklődések számának növekedésében mutatkozott meg. A program szeptemberi indulása viszont már a tranzakciószámokat is feljebb húzta, jóllehet az év utolsó hónapjaiban újra csökkenni kezdett a kereslet.
Ezt is ajánljuk a témában
Megtorpant a lakásdrágulás: Budapesten már enyhe árcsökkenés látszik, országosan kettészakad a piac.
A Zenga.hu elemzési vezetője ezt azzal magyarázza, hogy a jogosultak közül sokan kivárnak és a következő hónapokban frissen piacra kerülő újlakás-kínálatból fognak vásárolni.
A növekvő kínálat – a stabil kereslet ellenére is – lassíthatja a tavalyi évet jellemző jelentős árnövekedést, különösen Budapesten, ahol a program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti felső határának egyre több lakásfejlesztő igyekszik megfelelni.
Az új lakások árazása pedig a sokkal nagyobb forgalmat jelentő használt lakások áraira is kihat, ami Budapesten már a tavalyi év végén is megmutatkozott
– mutatott rá Futó Péter.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt