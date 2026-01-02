Megérkezett az elemzés: így alakulhatnak a lakásárak 2026-ban

Trendfordulóra számítanak 2026-ban az ingatlanpiacon: több új lakás épül, mint az előző évben és lassul az ingatlan-áremelkedés is. Ami tavalyról marad, az a kereslet, ez stabilan tarthat az új évben is – derül ki Zenga.hu ingatlankereső portál elemzéséből, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett.

Az elemzés szerint az árnövekedési ütem lassulásáért a kínálat bővülése a felelős, ugyanis már 2025 végén jelentős, az Otthon Start program követelményeinek is megfelelő beruházásokat jelentettek be, melyek száma 2026-ban tovább emelkedhet.