piac Otthon Start Program kínálat lakásárak kereslet

Erre senki sem számított: óriási fordulat történt a lakáspiacon

2025. december 09. 22:22

Megtorpant a lakásdrágulás: Budapesten már enyhe árcsökkenés látszik, országosan kettészakad a piac.

2025. december 09. 22:22
null

Novemberben látványosan lelassult a magyar lakáspiaci drágulás, a fővárosban pedig – hosszú idő után először – minimális árcsökkenés jelent meg. Az ingatlan.com friss adatai szerint a kereslet visszaesése és a kínálat gyors bővülése egyszerre fékezi az árakat, miközben az ország különböző térségei egészen eltérő ritmusban mozognak – írja cikkében az Index.

Országosan novemberben mindössze 0,5 százalékkal nőttek a lakásárak, szemben a szeptemberi 2,8 és az októberi 1,5 százalékkal. Budapesten azonban új helyzet alakult ki: 0,1 százalékos csökkenést mutatott a lakásárindex – az első mínusz tavaly óta.

Éves szinten ugyan még jelentős, 24,1 százalékos a drágulás, de a trend egyértelműen fordulatot jelez.

Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője szerint a vevői aktivitás látványosan csökkent, miközben a kínálat tovább nő. A fővárosi árakra ráadásul nyomást gyakorol a több ezer, hamarosan piacra kerülő új építésű lakás, amelyek ára egyes projektekben már közelíti a használt panelekét. Ez erős árversenyhez vezethet a használt piacon.

Az új lakások megjelenése átírhatja a támogatások hatását

Ha az első lakásvásárlók nagyobb arányban fordulnak az új építésű ingatlanok felé, az csökkentheti az Otthon Start Program keresletnövelő hatását a használt lakások piacán – hívta fel a figyelmet Balogh. Ilyen helyzetben az eladók könnyen lépéskényszerbe kerülhetnek.

Miközben Budapesten megtorpantak az árak, több régióban továbbra is jelentős növekedés látható.

Az Index ismerteti a számokat: Pest vármegyében novemberben 1,7% volt a drágulás, éves szinten pedig 18,8%. Nyugat-Dunántúlon 0,9%-os havi és 15,2%-os éves növekedést mértek. A Dél-Alföld kiemelkedő tempót diktált: havi 2,1%-kal és éves 19,4%-kal nőttek az árak. A keleti régiók gyors felzárkózást mutatnak, míg nyugaton érezhetően lassul a drágulás.

Budapesten a használt lakások medián négyzetméterára december elején közel 1,4 millió forint.

A legdrágább kerületek: V. kerület (2 millió Ft felett), I. kerület (1,83 millió), XII. kerület (1,78 millió).

A legolcsóbbak: XVII., XVIII., XX., XXIII. kerület – 800–981 ezer Ft között.

A vármegyeszékhelyek rangsora:

Debrecen vezet 997 ezer Ft-os mediánárral, őt követi Szeged (952 ezer) és Győr (920 ezer).

A legolcsóbb városok: Békéscsaba, Salgótarján, Kaposvár – 285–541 ezer Ft között.

Az Index megjegyzi: a szakértők szerint decemberben tovább nőhet a kínálat, miközben sok vevő kivárja az új lakások piacra lépését. Az év eleji erős drágulás után akár enyhe korrekció sem kizárt.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba 

