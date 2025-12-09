Erre senki sem számított: óriási fordulat történt a lakáspiacon

Novemberben látványosan lelassult a magyar lakáspiaci drágulás, a fővárosban pedig – hosszú idő után először – minimális árcsökkenés jelent meg. Az ingatlan.com friss adatai szerint a kereslet visszaesése és a kínálat gyors bővülése egyszerre fékezi az árakat, miközben az ország különböző térségei egészen eltérő ritmusban mozognak – írja cikkében az Index.

Országosan novemberben mindössze 0,5 százalékkal nőttek a lakásárak, szemben a szeptemberi 2,8 és az októberi 1,5 százalékkal. Budapesten azonban új helyzet alakult ki: 0,1 százalékos csökkenést mutatott a lakásárindex – az első mínusz tavaly óta.