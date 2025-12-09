Erre senki sem számított: óriási fordulat történt a lakáspiacon

Alaposan átrendezi a lakáspiacot az Otthon Start: a fiatalok saját otthonhoz jutása mindent megváltoztat
Változás áll be az ingatlanárakban, a bérleti díjakban és a befektetések hozamában is.
Megtorpant a lakásdrágulás: Budapesten már enyhe árcsökkenés látszik, országosan kettészakad a piac.
Novemberben látványosan lelassult a magyar lakáspiaci drágulás, a fővárosban pedig – hosszú idő után először – minimális árcsökkenés jelent meg. Az ingatlan.com friss adatai szerint a kereslet visszaesése és a kínálat gyors bővülése egyszerre fékezi az árakat, miközben az ország különböző térségei egészen eltérő ritmusban mozognak – írja cikkében az Index.
Országosan novemberben mindössze 0,5 százalékkal nőttek a lakásárak, szemben a szeptemberi 2,8 és az októberi 1,5 százalékkal. Budapesten azonban új helyzet alakult ki: 0,1 százalékos csökkenést mutatott a lakásárindex – az első mínusz tavaly óta.
Éves szinten ugyan még jelentős, 24,1 százalékos a drágulás, de a trend egyértelműen fordulatot jelez.
Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője szerint a vevői aktivitás látványosan csökkent, miközben a kínálat tovább nő. A fővárosi árakra ráadásul nyomást gyakorol a több ezer, hamarosan piacra kerülő új építésű lakás, amelyek ára egyes projektekben már közelíti a használt panelekét. Ez erős árversenyhez vezethet a használt piacon.
Ha az első lakásvásárlók nagyobb arányban fordulnak az új építésű ingatlanok felé, az csökkentheti az Otthon Start Program keresletnövelő hatását a használt lakások piacán – hívta fel a figyelmet Balogh. Ilyen helyzetben az eladók könnyen lépéskényszerbe kerülhetnek.
Miközben Budapesten megtorpantak az árak, több régióban továbbra is jelentős növekedés látható.
Az Index ismerteti a számokat: Pest vármegyében novemberben 1,7% volt a drágulás, éves szinten pedig 18,8%. Nyugat-Dunántúlon 0,9%-os havi és 15,2%-os éves növekedést mértek. A Dél-Alföld kiemelkedő tempót diktált: havi 2,1%-kal és éves 19,4%-kal nőttek az árak. A keleti régiók gyors felzárkózást mutatnak, míg nyugaton érezhetően lassul a drágulás.
Budapesten a használt lakások medián négyzetméterára december elején közel 1,4 millió forint.
A legdrágább kerületek: V. kerület (2 millió Ft felett), I. kerület (1,83 millió), XII. kerület (1,78 millió).
A legolcsóbbak: XVII., XVIII., XX., XXIII. kerület – 800–981 ezer Ft között.
A vármegyeszékhelyek rangsora:
Debrecen vezet 997 ezer Ft-os mediánárral, őt követi Szeged (952 ezer) és Győr (920 ezer).
A legolcsóbb városok: Békéscsaba, Salgótarján, Kaposvár – 285–541 ezer Ft között.
Az Index megjegyzi: a szakértők szerint decemberben tovább nőhet a kínálat, miközben sok vevő kivárja az új lakások piacra lépését. Az év eleji erős drágulás után akár enyhe korrekció sem kizárt.
Az idei év második felét egyértelműen az Otthon start program tematizálja a szakértők szerint.
