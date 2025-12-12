Újabb változás jön az Otthon Startnál – érdemes odafigyelni a jogi buktatókra

Jövő évtől már nem csupán a belterületi lakóingatlanok vásárolhatók meg a 3 százalékos Otthon Start hitellel. A Magyar Közlönyben megjelent változtatás ugyanis a külterületi házakra és zártkerti ingatlanokra is kiterjeszti a lehetőséget – számolt be a Biztos Döntés.

A lap ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy