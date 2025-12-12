Ft
Otthon Start Program zártkerti helyi építési szabályzat hitel változás ügyvéd ingatlan

Újabb változás jön az Otthon Startnál – érdemes odafigyelni a jogi buktatókra

2025. december 12. 07:28

Januártól már nemcsak belterületi lakóingatlanok vásárolhatók meg a kedvezményes hitellel, de nem árt a körültekintés az otthonra vágyóknak.

2025. december 12. 07:28
null

Jövő évtől már nem csupán a belterületi lakóingatlanok vásárolhatók meg a 3 százalékos Otthon Start hitellel. A Magyar Közlönyben megjelent változtatás ugyanis a külterületi házakra és zártkerti ingatlanokra is kiterjeszti a lehetőséget – számolt be a Biztos Döntés.

A lap ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy 

csak azon zártkerti ingatlan esetében vehető igénybe a kedvezményes hitel, amely lakóházként van nyilvántartva és megfelel a lakhatási feltételeknek

 – ez pedig számos jogi buktatóval járhat.

Mint írták, hiába tűnik vonzónak a lehetőség, a jogi és banki környezet miatt a módosítást érdemes óvatosan kezelni ugyanis a zártkerti ingatlanok jogi státusza sokkal bonyolultabb, mint egy belterületi ingatlan.

Az átminősítés lehet a megoldás

A zártkertek zöme külterületen található, és termőföldnek minősül, a rajta álló építmény pedig többnyire hivatalosan nem lakóingatlan – idézték az összeállításban Tóth Renáta ügyvédet. 

A szakértő azt is hozzátette, hogy a banki finanszírozást tovább nehezíti, hogy ezek a területek gyakran nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával: 

  • hiányozhat a pormentesített út,
  • a közvilágítás, a csatornázás,
  • sőt, egyes helyeken utca név és házszám sincs,

mindez pedig jelentősen csökkentheti a fedezeti értéket – sorolta. 

Tóth Renáta arra is rámutatott, hogy megoldást az átminősítés jelenthet, ám ez az önkormányzaton múlik, és ugyan erre egy október 31-én hatályba lépett rendelet lehetőséget ad, nem automatikus és csak szigorú feltételek alapján bírálható el. 

Az ügyvéd arra is figyelmeztetett, hogy erről a helyi képviselő-testületnek kell döntenie és vonatkozó rendeletet alkotni. Ám ez még csak az első lépés, ezt követően a Helyi Építési Szabályzatot is meg kell vizsgálni a beépítés feltételeit illetően – olvasható a cikkben.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

