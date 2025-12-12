Újabb változás jön az Otthon Startnál – érdemes odafigyelni a jogi buktatókra

Óriási változás a zártkerti ingatlanoknál Magyarországon – most mindenki a kormányrendeletre vár
Az önkormányzatokra is jelentős szerep hárul majd, ők dönthetnek arról, mely területeken engedélyezik majd a tervezett jogi változtatást.
Januártól már nemcsak belterületi lakóingatlanok vásárolhatók meg a kedvezményes hitellel, de nem árt a körültekintés az otthonra vágyóknak.
Jövő évtől már nem csupán a belterületi lakóingatlanok vásárolhatók meg a 3 százalékos Otthon Start hitellel. A Magyar Közlönyben megjelent változtatás ugyanis a külterületi házakra és zártkerti ingatlanokra is kiterjeszti a lehetőséget – számolt be a Biztos Döntés.
A lap ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy
csak azon zártkerti ingatlan esetében vehető igénybe a kedvezményes hitel, amely lakóházként van nyilvántartva és megfelel a lakhatási feltételeknek
– ez pedig számos jogi buktatóval járhat.
Mint írták, hiába tűnik vonzónak a lehetőség, a jogi és banki környezet miatt a módosítást érdemes óvatosan kezelni ugyanis a zártkerti ingatlanok jogi státusza sokkal bonyolultabb, mint egy belterületi ingatlan.
A zártkertek zöme külterületen található, és termőföldnek minősül, a rajta álló építmény pedig többnyire hivatalosan nem lakóingatlan – idézték az összeállításban Tóth Renáta ügyvédet.
A szakértő azt is hozzátette, hogy a banki finanszírozást tovább nehezíti, hogy ezek a területek gyakran nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával:
mindez pedig jelentősen csökkentheti a fedezeti értéket – sorolta.
Tóth Renáta arra is rámutatott, hogy megoldást az átminősítés jelenthet, ám ez az önkormányzaton múlik, és ugyan erre egy október 31-én hatályba lépett rendelet lehetőséget ad, nem automatikus és csak szigorú feltételek alapján bírálható el.
Az ügyvéd arra is figyelmeztetett, hogy erről a helyi képviselő-testületnek kell döntenie és vonatkozó rendeletet alkotni. Ám ez még csak az első lépés, ezt követően a Helyi Építési Szabályzatot is meg kell vizsgálni a beépítés feltételeit illetően – olvasható a cikkben.
Az idei év második felét egyértelműen az Otthon start program tematizálja a szakértők szerint.