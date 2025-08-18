Ft
Ft
08. 18.
hétfő
lakáshitel kertek zártkerti önkormányzat tulajdonos ingatlan törvény kormányrendelet

Óriási változás a zártkerti ingatlanoknál Magyarországon – most mindenki a kormányrendeletre vár

2025. augusztus 18. 10:11

Az önkormányzatokra is jelentős szerep hárul majd, ők dönthetnek arról, mely területeken engedélyezik majd a tervezett jogi változtatást.

2025. augusztus 18. 10:11
null

Az idén júliusában hatályba lépett ingatlannyilvántartási törvény-módosítás lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok kérhessék a zártkerti ingatlanuk művelési ág alóli kivonását és művelés alól kivett területként való bejegyzését, amennyiben az adott önkormányzat rendeletben engedélyezi ezt az eljárást – közölte a Jogi Fórum

A lap emlékeztetett, hogy a zártkerti ingatlanok eredetileg a lakóövezetekhez közeli kertek, gyümölcsösök vagy szőlők voltak, amelyekre időnként hétvégi házakat építettek. Bár ezek a telkek főként mezőgazdasági művelés alá tartoztak, manapság sokszor lakóingatlanként funkcionálnak, például tóparti hétvégi házként vagy hobbitelken lévő kis házként, akár a Budapest környéki nyaralóövezetek kertes házaiként is.

Viszont van egy kis probléma ezekkel az ingatlanokkal: méghozzá az, hogy a jogi minősítésük miatt – mint mezőgazdasági művelés alatt álló külterületi egységek, ahol az épületek gyakran gazdasági besorolásúak – 

a tulajdonosok nem vehetnek fel lakáshitelt, és nem jogosultak családtámogatási kedvezményekre. 

Emellett az ilyen telkek alacsony beépíthetősége és különféle fenntartási kötelezettségeik (például gyommentesítés vagy művelési elvárások) is nehezítik használatukat. Továbbá az értékesítésük is szigorú földforgalmi törvényi szabályokhoz kötött, amelyek lassítják az ügyintézést és gyengítik a piaci pozíciójukat. 

Ezt jelenti a változás

A júliusi változás jogilag elismeri, hogy az ingatlant nem mezőgazdasági célra használják, így megszűnik a használat és a jogi státusz közti ellentmondás. Az átminősítés nem csak az egész telekre, hanem annak egy részére is kérelmezhető.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a zártkerti ingatlanok tulajdonosai rendezhetik ingatlanuk jogi státuszát,

 így elkerülhetőek a földforgalmi törvények korlátozásai, és kedvezőbb feltételekkel értékesíthetik vagy használhatják területüket. Emellett a művelési ág alóli kivonás nem minősül más célú hasznosításnak, ezért nem kell földvédelmi járulékot fizetni, ami korábban jelentős költséget jelenthetett – ismertette a jogi portál.

Továbbá ezek az ingatlanok már nem esnek a mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó elővásárlási jog hatálya alá sem. 

Az átminősítés kérelmezhető nemcsak az egész ingatlanra, hanem annak meghatározott részére is.

A Jogi Fórum végül azt hangsúlyozta, hogy az eljárás részleteit egy kormányrendelet szabályozza majd, és az önkormányzatok jelentős szerepet kapnak abban, hogy mely területeken engedélyezik ezt a jogi változtatást.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI / Varga György 

totumfaktum-2
2025. augusztus 18. 11:24
Ettől még nem lesznek belterületbe vonva és nem változik a helyi építési szabályzat, így a beépíthetőség mértéke sem. Magyarul pusztán ettől nem lehet rá lakóingatlant építeni.
blondiner
2025. augusztus 18. 11:08
Eddig is mentek a "zugépítkezések", innentől jogosultak lesznek mindenre is a tulajok. Sokszor a TV. változások kerülik a józan ész bármelyik formáját :(
kbs-real
2025. augusztus 18. 11:02
Azért az legyen tiszta, hogy ezek az ingatlanok "kivettként" sem lesznek lakóingatlanok, továbbra sem lehet rájuk lakáscélú kölcsönt felvenni. Sőt, mivel külterületi ingatlanok maradnak, nem is lehet rájuk lakóépületet építeni.
csulak
2025. augusztus 18. 10:57
csak okosan es ugyesen
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.