fagy nap dunántúl szél mínusz

Hófúvás, viharos szél, kemény mínuszok – vasárnapra több vármegyében másodfokú riasztást adtak ki

2026. január 10. 20:27

Vasárnap országszerte viharos széllel, hófúvással és kemény fagyokkal kell számolni.

2026. január 10. 20:27
A tél a hét utolsó napján sem enged, vasárnap estig az ország túlnyomó részén figyelmeztetések vannak érvényben a viharos szél, a hófúvás és az extrém hideg miatt. A szakemberek szerint a körülmények különösen a közlekedést és a szabadban végzett tevékenységeket tehetik veszélyessé – írta meg a köpönyeg.hu.

Több vármegyére, köztük Komárom-Esztergomra, Fejérre és Veszprémre is másodfokú riasztást adtak ki a hófúvás veszélye miatt, ezt a köpönyeg.hu közölte. Az északnyugati szél sokfelé viharossá fokozódik, főként a Dunántúlon és az északkeleti országrészben hordhatja a havat, ami magas hótorlaszok kialakulásához vezethet és jelentősen megnehezítheti a közlekedést. A helyzetet tovább súlyosbítja a rendkívüli hideg. 

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”

Északkeleten, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hajnalban akár mínusz 15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. 

A fagyos levegő vasárnap estétől délnyugat felé is teret hódít, így ott is komoly fagyokra kell készülni. A HungaroMet előrejelzése alapján vasárnap egész nap borult, erősen felhős idő várható. Észak felől újabb felhők érkeznek, amelyekből több helyen hózáporok és kisebb havazás alakulhat ki. A legtöbb térségben 1-2 centiméternyi friss hó hullhat, de egyes helyeken vastagabb hótakaró is kialakulhat. Ónos eső nem valószínű, ugyanakkor átmeneti jegesedés elszórtan előfordulhat.

A nappali hőmérséklet fagypont alatt marad, jellemzően mínusz 5 és 0 fok között alakul. A viharos szél, a hófúvás és a kemény fagy együttesen komoly kihívást jelenthet a közlekedőknek és mindazoknak, akik a szabadban terveznek programot, ezért a szakemberek fokozott óvatosságra intenek.

Nyitókép: MTI/Oláh Tamás

Összesen 1 komment

neszteklipschik
2026. január 10. 21:47 Szerkesztve
Szépen fagy a Tisza befelé... 🤣
