Hófúvás, viharos szél, kemény mínuszok – vasárnapra több vármegyében másodfokú riasztást adtak ki

A tél a hét utolsó napján sem enged, vasárnap estig az ország túlnyomó részén figyelmeztetések vannak érvényben a viharos szél, a hófúvás és az extrém hideg miatt. A szakemberek szerint a körülmények különösen a közlekedést és a szabadban végzett tevékenységeket tehetik veszélyessé – írta meg a köpönyeg.hu.

Több vármegyére, köztük Komárom-Esztergomra, Fejérre és Veszprémre is másodfokú riasztást adtak ki a hófúvás veszélye miatt, ezt a köpönyeg.hu közölte. Az északnyugati szél sokfelé viharossá fokozódik, főként a Dunántúlon és az északkeleti országrészben hordhatja a havat, ami magas hótorlaszok kialakulásához vezethet és jelentősen megnehezítheti a közlekedést. A helyzetet tovább súlyosbítja a rendkívüli hideg.