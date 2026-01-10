Bill Gates vészjósló nyilatkozatot tett: „öt évünk maradt, utána új, sötét korszak jön”

Meglepő fordulat: Gates szerint az emberiség mégsem pusztul ki a klímaváltozás miatt
A milliárdos rámutatott, hogy a fosszilis energia projektjeinek leállítása semmilyen hatással nem volt a globális kibocsátásra.
Egyre több jel utal arra, hogy a globális fejlődés megtorpant, sőt több területen visszafordult. A világ egyik legismertebb filantrópja szerint a következő öt év kulcsfontosságú lesz: ha nem sikerül időben beavatkozni, az emberiség könnyen egy új „sötét korszak” felé sodródhat.
Bill Gates számára a tavalyi év messze nem úgy alakult, ahogyan remélte – írja a Yahoo News. A világ egyik leggazdagabb embere, aki vagyonának jelentős részét az egészségügy, az oktatás és a klímavédelem támogatására fordította, tehetetlenül figyelte, ahogy a Trump-adminisztráció jelentősen megvágta a külföldi segélyprogramokat.
Gates élesen bírálta a költségcsökkentéseket, amelyek közül több Elon Musk kormányzati hatékonyságért felelős szervezetéhez, a DOGE-hoz köthető. Állítása szerint ezek az intézkedések közvetlenül gyermekek halálához vezethetnek – Musk erre bizonyítékokat követelt.
A Gates Alapítvány alapítója éves levelében egyszerre volt optimista és őszinte. Mint fogalmazott: hisz abban, hogy a világ hosszú távon tovább fejlődik, ám ezt ma nehezebb látni, mint bármikor az elmúlt évtizedekben. Gates szerint különösen aggasztó, hogy 2025-ben először nőtt a világon az öt év alatti gyermekhalálozások száma: míg 2024-ben 4,6 millió gyermek halt meg, addig 2025-ben már 4,8 millió. A negatív fordulatot egyértelműen a gazdag országok csökkenő támogatásával magyarázta.
A Gates Alapítvány legutóbbi Goalkeepers-jelentése még sötétebb képet fest.
Az előrejelzések szerint 2045-ig további 12,5 millió gyermek halála következhet be, ha a globális egészségügyi fejlesztésekre fordított források – beleértve az állami kiadásokat – 20 százalékkal csökkennek a 2024-es szinthez képest. A számítások az Egészségügyi Mutatók és Értékelések Intézetének adataira épülnek.
Gates ugyanakkor hangsúlyozta: optimizmusát nem veszítette el.
Szerinte a mesterséges intelligencia által felgyorsított innovációk valódi áttörést hozhatnak az egészségügyben és a globális fejlődésben.
Ám – ahogy ő fogalmazott – optimizmusának „láblábjegyzetei” vannak. Úgy véli, az elkövetkező öt év rendkívül nehéz lesz, miközben újra fel kell építeni az életmentő programokat és rendszereket.
Ennek ellenére nem hisz abban, hogy az emberiség valóban visszacsúszna a középkori sötétségbe, és szerinte egy évtizeden belül akár egy példátlan fejlődési korszak is elkezdődhet.
A finanszírozási hiány áthidalására Gates idén bejelentette minden idők egyik legnagyobb jótékonysági vállalását: mintegy 200 milliárd dollárt – gyakorlatilag teljes vagyonát – a Gates Alapítványnak adományozza. A forrásokat azonban húsz éven belül teljes egészében fel kell használni.
Gates egyúttal felszólította a világ leggazdagabbjait, hogy vegyenek nagyobb szerepet a segítségnyújtásban. Emlékeztetett: miközben az állami segélyek sok országban még a GDP egy százalékát sem érik el, a milliárdosok száma rekordot döntött, és hamarosan akár ezermilliárdos vagyonok is megjelenhetnek. Gates szerint a globális felelősségvállalás helyreállítása nélkül a világ valóban rossz irányba haladhat tovább.
Ezt is ajánljuk a témában
A milliárdos rámutatott, hogy a fosszilis energia projektjeinek leállítása semmilyen hatással nem volt a globális kibocsátásra.
Nyitókép: Nathan Posner / AFP