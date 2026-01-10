Bill Gates vészjósló nyilatkozatot tett: „öt évünk maradt, utána új, sötét korszak jön”

Gates élesen bírálta a költségcsökkentéseket, amelyek közül több Elon Musk kormányzati hatékonyságért felelős szervezetéhez, a DOGE-hoz köthető. Állítása szerint ezek az intézkedések közvetlenül gyermekek halálához vezethetnek – Musk erre bizonyítékokat követelt.

A Gates Alapítvány alapítója éves levelében egyszerre volt optimista és őszinte. Mint fogalmazott: hisz abban, hogy a világ hosszú távon tovább fejlődik, ám ezt ma nehezebb látni, mint bármikor az elmúlt évtizedekben. Gates szerint különösen aggasztó, hogy 2025-ben először nőtt a világon az öt év alatti gyermekhalálozások száma: míg 2024-ben 4,6 millió gyermek halt meg, addig 2025-ben már 4,8 millió. A negatív fordulatot egyértelműen a gazdag országok csökkenő támogatásával magyarázta.