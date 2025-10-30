Ft
10. 30.
csütörtök
Meglepő fordulat: Gates szerint az emberiség mégsem pusztul ki a klímaváltozás miatt

2025. október 30. 08:16

A milliárdos rámutatott, hogy a fosszilis energia projektjeinek leállítása semmilyen hatással nem volt a globális kibocsátásra.

2025. október 30. 08:16
Bill Gates, a Microsoft társalapítója, aki évekig a klímaváltozás közelgő katasztrófájáról figyelmeztetett, meglepő kijelentést tett – számolt be a New York Post

Gates elmondta, hogy szerinte a felmelegedés nem fog az emberiség pusztulásához vezetni. 

A 70 éves milliárdos a héten hosszú blogbejegyzésében arra szólított fel, hogy hagyjuk a „végítélet-pesszimizmust”, amellyel sok klímaaktivista a klímaváltozásban kételkedőket próbálja meggyőzni. „Bár a klímaváltozás komoly következményekkel jár, különösen a legszegényebb országokban, az emberek a Föld legtöbb részén élhetnek és boldogulhatnak” – írta Gates.

A korábbi könyve, a Hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát szerint a klímaváltozás az emberiség legnagyobb kihívása lehet, most azonban úgy véli, a sikert inkább az emberi jólétre gyakorolt hatás alapján kellene mérni, nemcsak a hőmérséklet csökkentésében elért eredmények alapján. Gates kiemelte, hogy a hideg sokkal halálosabb, évente majdnem tízszer több ember életét követeli, mint a hőség.

A milliárdos hangsúlyozta, hogy a túlzott fókusz a kibocsátáscsökkentésre negatív hatással lehet a szegény országokra: a műtrágya betiltása például élelmiszerválsághoz vezetett egy alacsony jövedelmű országban. Szintén rámutatott, hogy a fosszilis energia projektjeinek leállítására gyakorolt nyomás szinte semmilyen hatással nem volt a globális kibocsátásra, viszont megnehezítette a szegény országok számára a megbízható energia elérését.

Bill Gates a bejegyzésében elismeri saját képmutatását is, hiszen korábban privát repülőjén utazott világszerte, ám állítása szerint karbonkreditekkel kompenzálja a kibocsátását. Az új álláspontja egyértelmű: a klímaváltozás komoly kihívás, de az emberiség nem pusztul el, és a fejlődésre koncentrálva továbbra is lehetnek pozitív kilátásaink.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

angie1
2025. október 30. 10:40
Ezt a palit meglátom és hányingerem lesz! Egy képmutató, emberiségre ártalmas szemétláda! Az idiótája azt nem gondolta át, hogy nem a fosszilis energiával való fűtés teszi tönkre a világot, hanem az erdőpusztítás és a gyárak környezetszennyező működése, amit pont az ilyen mocskok uralnak! Tönkre teszik az ökoszisztémákat, mindenhol pusztulatot hagyva maguk után, mérgezik az emberiséget a szaraikkal és olyan faszságokat mondanak, hogy a tehénfingtól van üvegház hatás! Az idióták!
snagyz
2025. október 30. 10:40
Az itt kommentelők nagy része BG-t szidja informálatlanul (és egybites módjára agyatlanul), de miért is? - mert meggazdagodott, hamis vélelmezés szerint nagyban elősegítve napjaink összes környezetrombolását, ami "már nem szükségszerűen fog klímakatasztrófát okozni". Csak a tényszerűség kedvéért: BG alapvetően SZOFTVER gyáros (és IT virtualitás szolgáltató), tehát ahhoz képest, hogy mennyi "pénzt csinál", alig szennyezi a környezetet (összevetve más iparágakkal, ahol hasonló nyagyságrendű az "érték előállítás"). Ugyanakkor a poszt igázán lényeges megállapítása az, hogy a komplett álszent fejlett világ (főleg az EU) olyan eszközökkel küzd hamis célokért, amik valójában eredménytelenek és ráadásul etikailag erősen véleményesek. És ez a - nem túl biztató - folyamat csak egyre erősödni látszik. Akiket pedig inkább az irigység motivál az esztelen ekézésben, azoknak azt kéne belátni (valszeg nem fog menni), hogy senkinek sincs megtiltva, hogy gründoljon egy microsoft nevű céget a nulláról.
Nasi12
2025. október 30. 10:31
Ezért lett Trump az elnök és nem gates. Trump ugyanezt mondta jóval korábban. Gates fordulata nem meglepő. Korábban a zöldben volt a pénz, most meg már nem annyira :)
MaBaker
•••
2025. október 30. 10:26 Szerkesztve
Marhajó! Björn Lomborg kb 20 éve mantrázza ugyanezt, ami miatt páriává vált a klímaalarmista érában. en.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rn_Lomborg Nem mellesleg 2019-ben ahogy azt Jánosi Imre is előadja alább 1:1:34-nél, akkoriban Gatesnek még semmiféle fosszilis betiltás nem járt a fejében. youtube.com/watch?v=ZHgKZzlNtIA Ez a "marhanagy klímatudós" tehát kb 5 évente változtatja az álláspontját éppen úgy, ahogy neki megfelel. Vajon az volt az aktuális coming outjának katalizátora, hogy a Beyond Meat nevű műhúscége beleáált a földbe és már nem érdeke a klímaalarmizmus? Kibaszott pojáca!
