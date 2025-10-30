Meglepő fordulat: Gates szerint az emberiség mégsem pusztul ki a klímaváltozás miatt

Bill Gates, a Microsoft társalapítója, aki évekig a klímaváltozás közelgő katasztrófájáról figyelmeztetett, meglepő kijelentést tett – számolt be a New York Post.

Gates elmondta, hogy szerinte a felmelegedés nem fog az emberiség pusztulásához vezetni.

A 70 éves milliárdos a héten hosszú blogbejegyzésében arra szólított fel, hogy hagyjuk a „végítélet-pesszimizmust”, amellyel sok klímaaktivista a klímaváltozásban kételkedőket próbálja meggyőzni. „Bár a klímaváltozás komoly következményekkel jár, különösen a legszegényebb országokban, az emberek a Föld legtöbb részén élhetnek és boldogulhatnak” – írta Gates.

A korábbi könyve, a Hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát szerint a klímaváltozás az emberiség legnagyobb kihívása lehet, most azonban úgy véli, a sikert inkább az emberi jólétre gyakorolt hatás alapján kellene mérni, nemcsak a hőmérséklet csökkentésében elért eredmények alapján. Gates kiemelte, hogy a hideg sokkal halálosabb, évente majdnem tízszer több ember életét követeli, mint a hőség.