Világcég ismerte el Magyarországot: hamarosan a legfejlettebb országokhoz zárkózhatunk fel az MI területén

A tanulmányban kiemelték: a Microsoft prognózisa szerint 2026-ban olyan változások várhatók, amelyek teljesen átalakítja a munkavégzést, az alkotói tevékenységet és a problémamegoldás módszereit. Az MI-t már nemcsak arra fogjuk használni, hogy válaszokat adjon bizonyos kérdésekre, hanem arra is, hogy együttműködjön velünk, és a tudásunkat kiegészítve, még többre tegyen képessé bennünket. A változás hatását az élet szinte minden területén érzékelni fogjuk. A tudományos kutatás világában az MI igazi laborasszisztenssé válik. A kvantumszámítástechnika területén korábban elképzelhetetlennek tartott tudományos áttörések várhatók az új hibrid megközelítéseknek köszönhetően. Az MI-ügynökök digitális kollégák módjára fognak tevékenykedni, és az ember által kiadott feladatokat fognak végrehajtani. A szervezetek így tudják majd megerősíteni a biztonságukat, és lépést tartani az új fenyegetésekkel.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/Oláh Tamás