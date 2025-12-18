Ft
microsoft magyarország mesterséges intelligencia

Világcég ismerte el Magyarországot: hamarosan a legfejlettebb országokhoz zárkózhatunk fel az MI területén

2025. december 18. 18:43

Az EU átlagot meghaladó ütemben fejlődik hazánkban a mesterséges intelligencia használata.

2025. december 18. 18:43
null

A mesterséges intelligencia (MI) jövőre új korszakba lép: praktikus eszközből valódi digitális segítőtárssá válik. A Microsoft friss tanulmánya szerint Magyarország lépést tart a változásokkal és az infrastrukturális feltételek adottak ahhoz, hogy felzárkózzon Nyugat- és Észak Európa AI-használatban élenjáró országaihoz – közölte a cég csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény idézi Bábel Gabriellát, a Microsoft Magyarország ügyvezetőjét, aki úgy látja, hogy 

Magyarországon 2025-ben hatalmas lendületet vett a mesterséges intelligencia használata, elsősorban a nagyvállalati szektorban.

Tájékoztatásuk szerint Magyarországon csaknem 28 százalékos növekedést mértek az MI penetrációjában, ami az EU-átlagot meghaladó fejlődési ütem, és a régióban élenjáró, ugyanakkor elmarad Nyugat- és Észak-Európa 40-50 százalékos szintjétől. Az ügyvezető kiemelte: „az MI ma már nem csupán a nagyvállalatok privilégiuma. Az a tény, hogy egyre szélesebb kör számára válik elérhetővé ez a technológia, arra utal, hogy maga az innováció is demokratizálódik, így a startup-ok és közintézmények is erősítik ezirányú tevékenységüket. Az MI felszámolja a különbségeket, hiszen a jövőben az innovációhoz nem lesz szükség saját kutatás-fejlesztő részlegre, elég lesz a felhőkapcsolat és a felkészültség arra, hogy az MI-t beillesszék a szervezet munkafolyamataiba” – szögezte le az ügyvezető.

A tanulmányban kiemelték: a Microsoft prognózisa szerint 2026-ban olyan változások várhatók, amelyek teljesen átalakítja a munkavégzést, az alkotói tevékenységet és a problémamegoldás módszereit. Az MI-t már nemcsak arra fogjuk használni, hogy válaszokat adjon bizonyos kérdésekre, hanem arra is, hogy együttműködjön velünk, és a tudásunkat kiegészítve, még többre tegyen képessé bennünket. A változás hatását az élet szinte minden területén érzékelni fogjuk. A tudományos kutatás világában az MI igazi laborasszisztenssé válik. A kvantumszámítástechnika területén korábban elképzelhetetlennek tartott tudományos áttörések várhatók az új hibrid megközelítéseknek köszönhetően. Az MI-ügynökök digitális kollégák módjára fognak tevékenykedni, és az ember által kiadott feladatokat fognak végrehajtani. A szervezetek így tudják majd megerősíteni a biztonságukat, és lépést tartani az új fenyegetésekkel.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Oláh Tamás

Ez vár Magyarországra 2026-ban

Beindul a gazdasági növekedés, egyre több pénze lesz az embereknek és a beruházások is felfuthatnak. Ha sikerül az orosz-ukrán háborúban békét kötni, akkor még inkább kilőhetnek a mutatók Magyarországon. Ezt várják a magyar gazdasági elemzők.

***

 

