Ez vár Magyarországra 2026-ban

Középpontban a vállalkozások

A vállalati hitelezés még messze elmarad az EU-s átlagtól, épp ezért indított a tárca több olyan hitelprogramot, amely bátorítja a vállalkozásokat, hogy merjenek bővülni. A fix 3 százalékos kedvezményes hitelek, a Demján Sándor program támogatásai mind segíthetik ennek a szektornak a felfutását.

Amikor kamatcsökkentés történik, akkor mindig megugrik a hitelfelvételi kedv

– tette hozzá a helyettes államtitkár. Aláhúzta: a vállalkozásoknak jelentős segítség a novemberben bejelentett 11 pont is.