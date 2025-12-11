Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság infláció GDP

Ez vár Magyarországra 2026-ban

2025. december 11. 13:20

Beindul a gazdasági növekedés, egyre több pénze lesz az embereknek és a beruházások is felfuthatnak. Ha sikerül az orosz-ukrán háborúban békét kötni, akkor még inkább kilőhetnek a mutatók Magyarországon. Ezt várják a magyar gazdasági elemzők.

2025. december 11. 13:20
null
Ferentzi András

„A GDP-t egyértelműen a fogyasztás húzza felfelé, a beruházások visszaesése miatt, ez viszont hosszú távon nem segít a magyar gazdaság fellendülésén” – mutatott rá Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkára a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) csütörtöki konferenciáján. A rendezvényen Magyarország gazdasági kilátásait vesézték ki a szakértők. 

A gazdasági bővülés alakulása Magyarországon (Forrás: KSH)
A gazdasági bővülés alakulása Magyarországon (Forrás: KSH)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Beütött a lakáshitelezés Magyarországon

Mint mondta: ami üdvözlendő, hogy a hitelezés továbbra is képes bővülni, októberben az Otthon Start Program már látványos eredményt hozott, látszódik egy jelentős boom a hitelkihelyezésekben. Az épített lakások száma az elmúlt években jelentősen visszaesett, viszont idén már látszódik egy fordulat, a kiadott építési engedélyek száma növekedésnek indult. Ez egyértelműen a már elindított programoknak köszönhető, hiszen egyre több ingatlanfejlesztő tervez beruházni és Suppan Gergely szerint sorra jönne a minisztériumhoz is engedélyért, ezen a téren tehát bővülés várható.

Középpontban a vállalkozások

A vállalati hitelezés még messze elmarad az EU-s átlagtól, épp ezért indított a tárca több olyan hitelprogramot, amely bátorítja a vállalkozásokat, hogy merjenek bővülni. A fix 3 százalékos kedvezményes hitelek, a Demján Sándor program támogatásai mind segíthetik ennek a szektornak a felfutását. 

Amikor kamatcsökkentés történik, akkor mindig megugrik a hitelfelvételi kedv 

– tette hozzá a helyettes államtitkár. Aláhúzta: a vállalkozásoknak jelentős segítség a novemberben bejelentett 11 pont is.

Ezt is ajánljuk a témában

Suppan Gergely bejelentette: két tőkeprogramot is indít majd a kormány a mesterséges intelligencia (MI) elterjesztésére. Mint mondta: ez egy kitörési pont Magyarországnak, de ennél is fontosabb, hogy ne maradjunk le, mert az MI ma már alapkövetelmény.

Szintén fontos az a program is, amellyel a vállalkozások és lakosságok energiatárolását támogatják. A megtermelt napenergiának ugyanis jelenleg töredékét tudjuk csak tárolni, így a nappal megtermelt áram a semmibe vész, az esti fogyasztást már nem lehet belőle fedezni. Suppan Gergely megjegyezte: hamarosan még további támogatási programok lesznek elérhetőek.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért is lenne fontos, hogy lezáruljon a háború

Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője rámutatott: a nemzetközi környezet továbbra is volatilis. Nehezen előrejelezhetőek a folyamatok, az orosz-ukrán háborúban idén már nem lesz béke, de jövőre elképzelhető, hogy lesz előrelépés ezen a téren. 

Suppan Gergely szerint, ha véget érne a háború, akkor rengeteg kockázat kiárazódna a piacokról, az olaj, a gáz és az áram árában is egy jelentős csökkenés lenne tapasztalható, de a forint árfolyamára is pozitív hatással lenne, hiszen a forint jelenleg erősen kitett a geopolitikai konfliktusoknak. 

„A vámháború is Európának kedvezőtlenül ért véget, de más hatások is negatívan érintik Magyarország gazdaságát, a visszafogott külső kereslet, Németország és Franciaország gyengébb teljesítménye visszahat ránk” – tette hozzá Molnár. 

A GDP-növekedésre ezeken túl az ipar és a mezőgazdaság gyenge teljesítménye húzta vissza. 

Előbbinél a gyenge külső kereslet miatt a vállalatok jóval óvatosabban termeltek. A negyedik negyedévben viszont már bővülhettek a beruházások, a kormányzati programok adhatnak ennek egy lökést. Utóbbinál pedig az időjárás volt főleg a ludas, 

  • a fagykár és 
  • az aszály is 

súlyos károkat okozott.

A fogyasztás viszont képes volt ezeket kompenzálni, a gazdasági hangulat folyamatosan javul. Ennek motorja pedig a bérdinamika, 2025-ben jelentősen javult a háztartások jövedelmi helyzete, az év eleji kamatkifizetések, a reálbérnövekedés mind mind megjelenik a fogyasztásban. A háztartási hitelezés is felfutott, a magyaroknak még mindig rendkívül fontos a stabil lakhatás, azaz a saját otthon. Ezen a téren az Otthon Start is nagy segítséget jelent, ez pedig támogatja a gazdaságot.

Az infláció az elmúlt hónapokban stabilizálódott, év elején az élelmiszerárak emelkedése húzta felfelé, de az árrésstop bevezetésével és a forint erősödésével mostanra lefelé indultak a számok.

Ez vár Magyarországra 2026-ban

Idén 0,4 százalékos növekedést vár az MGFÜ, jövőre pedig 2,7 százalékos GDP-növekedés jöhet, még továbbra is a fogyasztásra támaszkodva. A bérek emelkednek, bővülnek a családtámogatások, a családi adókedvezmény emelkedik, ezek mind a fogyasztásban csapódnak le. A beruházások bővülése is hozzájárulhatnak majd a növekedéshez. Az infláció 3,6 százalék körül alakul 2026-ban.

Csökkenés várható a munkanélküliségi rátában is, vannak még ezen a területen szabad kapacitások. A költségvetési hiány és az államadósság mértéke is stagnálni fog idén és jövőre is. Előbbi 5 százalék körül, utóbbi 73 százalék körül alakul majd. Ezekre a gazdaság növekedése, a forint árfolyam is hatással lesz, így még sok a bizonytalanság.

 

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nem-vagyok-pedofil-tehat-nem-vagyok-fideszes
2025. december 11. 14:05
AZ ÖSSZES FIDESZES EGY KIBASZOTT PEDOFIL!! PEDOFIL VAGY HA FELMENTESZ EGY PEDOFIL SEGÉDET PEDOFIL VAGY HA ELSIKÁLOD PEDOFIL VAGY HA MEGVERETED AKI SEGíTSÉGET KÉR. PEDOFIL VAGY HA KITÜNTETED A PEDOFILOKAT. PEDOFIL AZ EGÉSZ FIDESZ ÉS PEDOFIL VAGY HA A FIDESZRE SZAVAZOL UI: KALETA FIDESZES GÁBOR IS PEDOFIL.
Válasz erre
0
1
blackorion
2025. december 11. 14:05
Ez már a repülőrajt?
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. december 11. 13:36
Hurrá!
Válasz erre
0
0
nem-vagyok-pedofil-tehat-nem-vagyok-fideszes
2025. december 11. 13:34
lófasz esti fénnyel
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!