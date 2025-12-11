súlyos károkat okozott.
A fogyasztás viszont képes volt ezeket kompenzálni, a gazdasági hangulat folyamatosan javul. Ennek motorja pedig a bérdinamika, 2025-ben jelentősen javult a háztartások jövedelmi helyzete, az év eleji kamatkifizetések, a reálbérnövekedés mind mind megjelenik a fogyasztásban. A háztartási hitelezés is felfutott, a magyaroknak még mindig rendkívül fontos a stabil lakhatás, azaz a saját otthon. Ezen a téren az Otthon Start is nagy segítséget jelent, ez pedig támogatja a gazdaságot.
Az infláció az elmúlt hónapokban stabilizálódott, év elején az élelmiszerárak emelkedése húzta felfelé, de az árrésstop bevezetésével és a forint erősödésével mostanra lefelé indultak a számok.
Ez vár Magyarországra 2026-ban
Idén 0,4 százalékos növekedést vár az MGFÜ, jövőre pedig 2,7 százalékos GDP-növekedés jöhet, még továbbra is a fogyasztásra támaszkodva. A bérek emelkednek, bővülnek a családtámogatások, a családi adókedvezmény emelkedik, ezek mind a fogyasztásban csapódnak le. A beruházások bővülése is hozzájárulhatnak majd a növekedéshez. Az infláció 3,6 százalék körül alakul 2026-ban.