Elsejétől minden megváltozik az uniós országban: a lakosság forrong, már most kilőtt az infláció

Bulgária január 1-jén az euróövezet 21. tagállamává válik, az euró hivatalosan felváltja a bolgár levát. A csatlakozást az Európai Unió vezetői hagyták jóvá, miután az ország teljesítette a valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket, köztük az infláció 2,7 százalékra csökkentését.

A készpénzes átállás fokozatosan zajlik: januárban még mind a leva, mind az euró használható lesz a boltokban, a visszajárót viszont már csak euróban adják. Februártól kizárólag az euró marad forgalomban. A banki számlák, hitelek és betétek automatikusan euróra váltódnak át, a bolgár jegybank és a kereskedelmi bankok ingyen biztosítják az átváltást.