Itt a nagy terv, amire senki nem számított: 2026-ig teljesen átírnák Európa szabályait

2026. február 10. 13:57

Most dőlt el: versenyfutás az idővel, 2026 végéig kell megreformálni az egész Európai Uniót.

2026. február 10. 13:57
Az Európai Uniónak 2026 végéig átfogó reformcsomagot kell végrehajtania, amely a munkaerő szabadabb áramlását, a tőkepiacok elmélyítését és a bürokrácia jelentős egyszerűsítését célozza – olvasható egy Németország, Olaszország és Belgium által is aláírt állásfoglalási dokumentumban. A csütörtökön, Belgiumban esedékes uniós csúcstalálkozó előtt tizenöt uniós vezető fog egyeztetést folytatni az egyoldalas dokumentumban foglaltak alapján. A találkozó központi célja az európai versenyképesség megerősítésére irányuló törekvések kidolgozása.

A dokumentum sürgeti a belső piac kiteljesítését, az adminisztratív terhek drasztikus csökkentését, valamint új kereskedelmi megállapodások megkötését annak érdekében, hogy új piacok és gazdasági lehetőségek nyíljanak meg Európa számára. A szöveg egy konkrét ütemtervet is felvázol a reformok megvalósítására. Az aláírók célja, hogy a márciusi Európai Tanácson politikai már megállapodás szülessen, amelyet kézzelfogható intézkedések, felhatalmazások és határidők követnek. A résztvevők abban bíznak, hogy a reformtervezet 2026 végéig teljeskörűen meg is tud valósulni.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

