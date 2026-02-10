Döbbenetes hangfelvétel került elő: az ukrán újságírónő elszólta magát, Zelenszkij megmentése a cél
Vége a ködösítésnek: az ukrán származású újságíró nyíltan hergel Orbán ellen, elvennék a szavazati jogunkat.
Az offenzíva fő csapásiránya a Donyeck megyei Szlovjanszk és Kramatorszk városok felé vezetne.
Ukrán és nemzetközi katonai elemzők szerint Oroszország nagyszabású támadó hadműveletre készül Ukrajna ellen, amelynek célja az ukrán fegyveres erők döntő leverése és a békefeltételek kikényszerítése Kijevvel szemben még a nyár végéig – írta meg a Kyiv Post.
Roman Pohorily, a Deep State UA katonai elemzőcsoport társalapítója február 9-én egy kijevi biztonságpolitikai konferencián arról beszélt:
Moszkva stratégiai tartalékokat halmoz fel egy nagyszabású offenzívához, amelyet késő tavasszal indítanának Ukrajna keleti térségeiben, majd ezt követően délen is kiterjesztenének.
Az offenzíva fő csapásiránya a Donyeck megyei Szlovjanszk és Kramatorszk városok felé vezetne. A hadművelet célja az lenne, hogy az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) szárazföldi egységeinek jelentős részét nyílt ütközetbe kényszerítsék, majd felőröljék. Egy másodlagos, támogató hadműveletet a nyár elején indítanának Ukrajna déli részén Zaporizzsja és Orikhiv irányába, elsősorban azzal a céllal, hogy elvonják az ukrán erőket a keleti fő hadszíntérről.
A DeepState társműsorvezetője, Ruszlan Mikula szerint az orosz hadvezetés több mint 100 ezer katonát koncentrálhat az offenzíva fő csapásirányához.
Hasonló következtetésekre jutott az amerikai Institute for the Study of War (ISW) is. Az intézet pénteken közzétett elemzése szerint az orosz katonai vezetés már 2025 közepe óta építi azokat a stratégiai tartalékokat, amelyeket egy nagyszabású tavaszi támadás során vetnének be Kelet-Ukrajnában.
A fronton az ukrán hadsereg egyre inkább drónrajokra építi védelmét. Ezek az eszközök súlyos veszteségeket okoznának az orosz csapatoknak, és gyakorlatilag ellehetetlenítenék a páncélozott járművek tömeges alkalmazását. Válaszul Oroszország kis létszámú gyalogos beszivárgó egységeket vet be, amelyek lassú előrenyomulást tesznek lehetővé. A DeepState legfrissebb jelentései szerint az orosz erők Pokrovszk és Mirnohrad térségében már most is próbálkoznak beszivárgással, kihasználva a hideg időjárás okozta drónkorlátozásokat.
