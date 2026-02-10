Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva putyin orosz-ukrán háború offenzíva

Zelenszkij retteghet a tavasztól: százezres offenzívát indíthat Putyin

2026. február 10. 18:03

Az offenzíva fő csapásiránya a Donyeck megyei Szlovjanszk és Kramatorszk városok felé vezetne.

2026. február 10. 18:03
null

Ukrán és nemzetközi katonai elemzők szerint Oroszország nagyszabású támadó hadműveletre készül Ukrajna ellen, amelynek célja az ukrán fegyveres erők döntő leverése és a békefeltételek kikényszerítése Kijevvel szemben még a nyár végéig – írta meg a Kyiv Post.

Roman Pohorily, a Deep State UA katonai elemzőcsoport társalapítója február 9-én egy kijevi biztonságpolitikai konferencián arról beszélt: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

Moszkva stratégiai tartalékokat halmoz fel egy nagyszabású offenzívához, amelyet késő tavasszal indítanának Ukrajna keleti térségeiben, majd ezt követően délen is kiterjesztenének.

Az offenzíva fő csapásiránya a Donyeck megyei Szlovjanszk és Kramatorszk városok felé vezetne. A hadművelet célja az lenne, hogy az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) szárazföldi egységeinek jelentős részét nyílt ütközetbe kényszerítsék, majd felőröljék. Egy másodlagos, támogató hadműveletet a nyár elején indítanának Ukrajna déli részén Zaporizzsja és Orikhiv irányába, elsősorban azzal a céllal, hogy elvonják az ukrán erőket a keleti fő hadszíntérről.

A DeepState társműsorvezetője, Ruszlan Mikula szerint az orosz hadvezetés több mint 100 ezer katonát koncentrálhat az offenzíva fő csapásirányához.

Hasonló következtetésekre jutott az amerikai Institute for the Study of War (ISW) is. Az intézet pénteken közzétett elemzése szerint az orosz katonai vezetés már 2025 közepe óta építi azokat a stratégiai tartalékokat, amelyeket egy nagyszabású tavaszi támadás során vetnének be Kelet-Ukrajnában.

Ezt is ajánljuk a témában

A fronton az ukrán hadsereg egyre inkább drónrajokra építi védelmét. Ezek az eszközök súlyos veszteségeket okoznának az orosz csapatoknak, és gyakorlatilag ellehetetlenítenék a páncélozott járművek tömeges alkalmazását. Válaszul Oroszország kis létszámú gyalogos beszivárgó egységeket vet be, amelyek lassú előrenyomulást tesznek lehetővé. A DeepState legfrissebb jelentései szerint az orosz erők Pokrovszk és Mirnohrad térségében már most is próbálkoznak beszivárgással, kihasználva a hideg időjárás okozta drónkorlátozásokat.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. február 10. 18:44
Putyin igyekezzen. Amíg nincs sár. És amíg Trump bírja szuflával.
Válasz erre
0
0
lazio154-5
2026. február 10. 18:36
Nagyoyon mérges lenne Putyin, ha a mandi hozná nyílvánosságra a tavaszi hadjáratát! Valami fog történni, de az íránya biztos nem az amire sokan számitanak!
Válasz erre
2
0
Csigorin
2026. február 10. 18:35
milliosat kene, es eltorolni a naci rezsimet egyszer s mindenkorra
Válasz erre
1
0
Burg_kastL71-C
•••
2026. február 10. 18:33 Szerkesztve
Minden ilyen orosz hadművelet csökkenti a Magyarországra nehezedő katonai veszélyt. Megvárják míg a tavaszi széllel felszárad a zsíros fekete csernozjom, aztán előre. Az új világrend kialakulása közben közvetve értünk is folyatják a vérüket, miközben NATO tagok vagyunk. Tiszta agyrém, hogy mi történik Európában. Ki gondolta volna 35 éve, hogy a falánk nyugat -- miután bekebelezte a volt szoc. országokat -- képes még a szomszédban is kinevelni egy Gólemet, aki életveszélyt hirdet és fenyeget ?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!