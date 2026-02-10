Zelenszkij retteghet a tavasztól: százezres offenzívát indíthat Putyin

Ukrán és nemzetközi katonai elemzők szerint Oroszország nagyszabású támadó hadműveletre készül Ukrajna ellen, amelynek célja az ukrán fegyveres erők döntő leverése és a békefeltételek kikényszerítése Kijevvel szemben még a nyár végéig – írta meg a Kyiv Post.

Roman Pohorily, a Deep State UA katonai elemzőcsoport társalapítója február 9-én egy kijevi biztonságpolitikai konferencián arról beszélt: