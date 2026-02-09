Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Medián-felmérés Mesterterv Mráz Ágoston Sámuel

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

2026. február 09. 13:23

Ráadásul ha így lesz, ismét a választók viszik majd el a balhét.

2026. február 09. 13:23
Mandiner
Mandiner

Nagy port kavartak a baloldali elemzések, amelyek – a Medián HVG-ben megjelent kutatása például – már két számjegyű előnyt tulajdonítanak a Tisza Pártnak a Fidesszel szemben. Miben bízhatnak a baloldali elemzők, ha nem jönnek be a számításaik? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Épül a narratíva, ha bukna a Tisza Párt

A fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel aláhúzta:

a Medián kutatása irreálisan magas, 90 százalékos részvétellel számol. Ennek semmilyen megalapozottsága nincs. A valaha volt legnagyobb részvétel Magyarországon a rendszerváltás után, 2002-ben volt, és az is csak 73 százalékos volt.

A Nézőpont Intézet vezetője rámutatott arra is: a legmagasabb részvételi hajlandóságot ráadásul a 18-29-es korosztályban mérték, 93 százalékra, ami szintén távol áll a realitástól.

A választók vihetik majd el a balhét

G. Fodor Gábor kitért arra is, hogy miként próbálnak majd védekezni a baloldali intézetek, ha jóslataik egyáltalán nem válnak valóra.

Valószínűleg 70 százalék körüli részvétel lesz a választáson, ők pedig majd feltehetik a kezüket április 13-án, hogy nem olyan részvételi adatokkal kalkuláltak, amilyen megvalósult.

– vetette fel A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

