Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
Ráadásul ha így lesz, ismét a választók viszik majd el a balhét.
Nagy port kavartak a baloldali elemzések, amelyek – a Medián HVG-ben megjelent kutatása például – már két számjegyű előnyt tulajdonítanak a Tisza Pártnak a Fidesszel szemben. Miben bízhatnak a baloldali elemzők, ha nem jönnek be a számításaik? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
A fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel aláhúzta:
a Medián kutatása irreálisan magas, 90 százalékos részvétellel számol. Ennek semmilyen megalapozottsága nincs. A valaha volt legnagyobb részvétel Magyarországon a rendszerváltás után, 2002-ben volt, és az is csak 73 százalékos volt.
A Nézőpont Intézet vezetője rámutatott arra is: a legmagasabb részvételi hajlandóságot ráadásul a 18-29-es korosztályban mérték, 93 százalékra, ami szintén távol áll a realitástól.
G. Fodor Gábor kitért arra is, hogy miként próbálnak majd védekezni a baloldali intézetek, ha jóslataik egyáltalán nem válnak valóra.
Valószínűleg 70 százalék körüli részvétel lesz a választáson, ők pedig majd feltehetik a kezüket április 13-án, hogy nem olyan részvételi adatokkal kalkuláltak, amilyen megvalósult.
– vetette fel A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.
