Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

A Nézőpont Intézet vezetője rámutatott arra is: a legmagasabb részvételi hajlandóságot ráadásul a 18-29-es korosztályban mérték, 93 százalékra, ami szintén távol áll a realitástól.

A választók vihetik majd el a balhét

G. Fodor Gábor kitért arra is, hogy miként próbálnak majd védekezni a baloldali intézetek, ha jóslataik egyáltalán nem válnak valóra.

Valószínűleg 70 százalék körüli részvétel lesz a választáson, ők pedig majd feltehetik a kezüket április 13-án, hogy nem olyan részvételi adatokkal kalkuláltak, amilyen megvalósult.

– vetette fel A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.