Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Grafikonra tettük a legfrissebb közvélemény-kutatás eredményét.
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
Magyarországon még nincsenek tapasztalatok arról, mi történik, ha a választások napja egy iskolai szünidő utolsó napjára esik. Hogyan jelenhet meg ez a tényező a választási kampányban? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
A Mesterterv legutóbbi adásában egy kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: a választáson való részvétel szempontjából idén az is fontos kérdés lehet, hogy a családok mivel töltik a tavaszi szünetet.
Mint emlékeztetett: „nincs tapasztaltunk arról, hogy mi van akkor, amikor egy iskolai szünet utolsó napja a választás”. A voksolás vasárnapját ráadásul a húsvét előzi meg, ami az elemző szerint
„befolyásolhatja a mozgósítás intezitását, nyelvezetét, logikáját. Egy ilyen időszakban mi a megfelelő testtartás péládul a mozgósítás kérdésében? Amikor az emberek húsvétolnak és a tavaszi szünetet töltik a gyerekekkel?”
– mutatott rá az áprilisi választások legnagyobb rejtélyére G. Fodor Gábor.
Írja meg kommentben: Ön szerint mi lehet a helyes mozgósítási módszer ilyen választási helyzetben!
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép (illusztráció): MTI/Szigetváry Zsolt