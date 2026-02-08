Ft
02. 08.
vasárnap
G. Fodor Gábor mandiner országgyűlési választás 2026 mesterterv Kereki Gergő

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

2026. február 08. 20:15

Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.

2026. február 08. 20:15
Magyarországon még nincsenek tapasztalatok arról, mi történik, ha a választások napja egy iskolai szünidő utolsó napjára esik. Hogyan jelenhet meg ez a tényező a választási kampányban? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

G. Fodor: A tavaszi szünet utolsó napján még nem volt választás

A Mesterterv legutóbbi adásában egy kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: a választáson való részvétel szempontjából idén az is fontos kérdés lehet, hogy a családok mivel töltik a tavaszi szünetet.

Mint emlékeztetett: „nincs tapasztaltunk arról, hogy mi van akkor, amikor egy iskolai szünet utolsó napja a választás”. A voksolás vasárnapját ráadásul a húsvét előzi meg, ami az elemző szerint

 „befolyásolhatja a mozgósítás intezitását, nyelvezetét, logikáját. Egy ilyen időszakban mi a megfelelő testtartás péládul a mozgósítás kérdésében? Amikor az emberek húsvétolnak és a tavaszi szünetet töltik a gyerekekkel?”

– mutatott rá az áprilisi választások legnagyobb rejtélyére G. Fodor Gábor.

Írja meg kommentben: Ön szerint mi lehet a helyes mozgósítási módszer ilyen választási helyzetben!

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép (illusztráció): MTI/Szigetváry Zsolt

 

helyrerakosgat
2026. február 08. 20:51
"mikor az emberek húsvétolnak" Aki egy héttel húsvét után húsvétol, az HÜLYE, és ne menjen szavazni!
templar62
2026. február 08. 20:46 Szerkesztve
Nemakarásnak , nyögés a vége .
templar62
2026. február 08. 20:38
" Jöjjön haza Édes Anyám ! , Mert beteg az Édes Apám ! . " Várj lányom egy kicsit ! Hagy táncolok még kicsit ! " " Aztán én is megyek ! "
Szerintem
2026. február 08. 20:34
Vasárnap ha bárhol is voltak, hazamennek és nyilván nem este későn, mert másnap iskola. Mi akadálya lehetne, hogy le is szavazzanak?
