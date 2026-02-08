Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Magyarországon még nincsenek tapasztalatok arról, mi történik, ha a választások napja egy iskolai szünidő utolsó napjára esik. Hogyan jelenhet meg ez a tényező a választási kampányban? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

G. Fodor: A tavaszi szünet utolsó napján még nem volt választás

A Mesterterv legutóbbi adásában egy kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: a választáson való részvétel szempontjából idén az is fontos kérdés lehet, hogy a családok mivel töltik a tavaszi szünetet.