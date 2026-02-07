Ezt még nem mondta ki senki: már most megvan az áprilisi választások végeredménye

Az elmúlt hetekben látványosan felpörgött az ellenzéki, Tisza-közeli „esélyességmenedzsment”: grafikonok, százalékok, tizedesjegyek és „tudományos” becslések árasztják el a nyilvánosságot. Lehetséges lenne, hogy szinte eldőlt a választás? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

G. Fodor: A hetente változó számháború a kampány velejárója

„Nekem az a tézisem, hogy nem történik semmi. Semmi olyan, amiből azt a következtetést lehetne levonni, hogy itt a Tiszta kétharmadra áll” – fogalmazott a választás várható kimenete kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.