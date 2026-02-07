Ezt még nem mondta ki senki: már most megvan az áprilisi választások végeredménye

Ebben is hazudott Magyar Péter – mutatjuk, kikből áll a Tisza-elnök levitézlett serege (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 12. rész.
Az is kiderült, miért zajlik nagyüzemben a hetente változó számháború.
Az elmúlt hetekben látványosan felpörgött az ellenzéki, Tisza-közeli „esélyességmenedzsment”: grafikonok, százalékok, tizedesjegyek és „tudományos” becslések árasztják el a nyilvánosságot. Lehetséges lenne, hogy szinte eldőlt a választás? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!
„Nekem az a tézisem, hogy nem történik semmi. Semmi olyan, amiből azt a következtetést lehetne levonni, hogy itt a Tiszta kétharmadra áll” – fogalmazott a választás várható kimenete kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.
A hetente változó számháború nem új jelenség, hanem a kampány természetes velejárója – fejtette ki az elemző, rámutatva, hogy a baloldali megfejtések – különösen a Partizánban bemutatott esélymodellek – nem a valóság pontosabb megértését szolgálják, hanem a hangulatépítést.
„Ez zaj. Emberek jönnek számokkal, értelmezésekkel, tizedesjegyekkel, aminek egyfelől az az értelme, hogy azt mondják, hogy a Tisza esélyes, másfelől pedig itt lebegtessenek dolgokat” – fogalmazott G. Fodor Gábor.
A választók többsége mérsékelten fogyaszt politikát, és nem grafikonok alapján dönt”
– húzta alá.
G. Fodor szerint éppen ezért illúzió azt gondolni, hogy az elemzői elit képes lenne tömegeket mozgatni. „Ennek a kivételes szerepnek, hogy itt vannak a közvélemény-kutató, megmondó értelmiségi papok, ennek vége van. (...) A választókat számtalan impulzus éri, én akkor közelítek a saját munkámhoz helyesen, ha tudom ennek a helyi értékét.
Úgy látom, a baloldalon lévő kollégáknál nem történt meg ez a felismerés, túlértékelik a saját szerepüket.”
A politológus úgy látja, hogy amennyiben nem történik rendkívüli esemény, a választók jelentős része már alighanem meghozta a döntést, és a „nem elkötelezett”, bizonytalan szavazókban is formálódik valamilyen vélemény.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kampány tét nélküli lenne. Éppen ellenkezőleg:
a mozgósítás kérdése válik kulcstényezővé. Hogy ki az, aki úgy gondolja, nélküle is meglesz a győzelem, és ki az, aki elmegy szavazni, mert úgy érzi, rajta múlik az eredmény – emelte ki.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Fotó: Koszticsák Szilárd