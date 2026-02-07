Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz

Ezt még nem mondta ki senki: már most megvan az áprilisi választások végeredménye

2026. február 07. 20:41

Az is kiderült, miért zajlik nagyüzemben a hetente változó számháború.

2026. február 07. 20:41
null

Az elmúlt hetekben látványosan felpörgött az ellenzéki, Tisza-közeli „esélyességmenedzsment”: grafikonok, százalékok, tizedesjegyek és „tudományos” becslések árasztják el a nyilvánosságot. Lehetséges lenne, hogy szinte eldőlt a választás? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

G. Fodor: A hetente változó számháború a kampány velejárója

„Nekem az a tézisem, hogy nem történik semmi. Semmi olyan, amiből azt a következtetést lehetne levonni, hogy itt a Tiszta kétharmadra áll” – fogalmazott a választás várható kimenete kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

A hetente változó számháború nem új jelenség, hanem a kampány természetes velejárója – fejtette ki az elemző, rámutatva, hogy a baloldali megfejtések – különösen a Partizánban bemutatott esélymodellek – nem a valóság pontosabb megértését szolgálják, hanem a hangulatépítést.

„Ez zaj. Emberek jönnek számokkal, értelmezésekkel, tizedesjegyekkel, aminek egyfelől az az értelme, hogy azt mondják, hogy a Tisza esélyes, másfelől pedig itt lebegtessenek dolgokat” – fogalmazott G. Fodor Gábor.

A választók többsége mérsékelten fogyaszt politikát, és nem grafikonok alapján dönt”

– húzta alá.

G. Fodor szerint éppen ezért illúzió azt gondolni, hogy az elemzői elit képes lenne tömegeket mozgatni. „Ennek a kivételes szerepnek, hogy itt vannak a közvélemény-kutató, megmondó értelmiségi papok, ennek vége van. (...) A választókat számtalan impulzus éri, én akkor közelítek a saját munkámhoz helyesen, ha tudom ennek a helyi értékét.

Úgy látom, a baloldalon lévő kollégáknál nem történt meg ez a felismerés, túlértékelik a saját szerepüket.”

A politológus úgy látja, hogy amennyiben nem történik rendkívüli esemény, a választók jelentős része már alighanem meghozta a döntést, és a „nem elkötelezett”, bizonytalan szavazókban is formálódik valamilyen vélemény.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kampány tét nélküli lenne. Éppen ellenkezőleg:

a mozgósítás kérdése válik kulcstényezővé. Hogy ki az, aki úgy gondolja, nélküle is meglesz a győzelem, és ki az, aki elmegy szavazni, mert úgy érzi, rajta múlik az eredmény – emelte ki.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Fotó: Koszticsák Szilárd

 

figyelő4322
2026. február 07. 21:56
"Semmi olyan, amiből azt a következtetést lehetne levonni, hogy itt a Tiszta kétharmadra áll...” nem létezik, mondja Mráz úr. Miért, van valami fizetett libernyák szaGértő, aki még mindig ezzel házal? Ez tényleg majdnem komikus... Esetleg viccnek még elmegy, de már annak is elég gyenge!
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2026. február 07. 21:54 Szerkesztve
A fidesznek vannak erős emberei: Ezeket úgy hívják, hogy 13,14 havi nyugdíj, minimálbéremelés, rezsicsöki, az eurolibsi csürhe szankciós, háborúpárti, bevándoroltatási intézkedéseinek bojkottja, stb.
Válasz erre
0
0
templar62
2026. február 07. 21:44
Hajrá AfD .
Válasz erre
2
0
bekeev-2025
2026. február 07. 21:37
Megvan a választások eredménye. Hiperaktívak ezek az oroszok.
Válasz erre
0
4
