Ezt nevezi a baloldal elszigetelődésnek: napokon belül a kínai és az amerikai külügyminiszter is Magyarországra látogat

Kiemelten mozgalmas diplomáciai időszak elé néz Magyarország: rövid időn belül Budapestre érkezik a kínai és az amerikai külügyminiszter is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című műsorban.

Szijjártó Péter szerint mindez jól rávilágít arra, mennyire megalapozatlanok azok az állítások, amelyek Magyarország nemzetközi elszigeteltségéről szólnak, a látogatások pedig azt jelzik, hogy az ország továbbra is jelentős szerepet tölt be a nemzetközi politikában és a béketeremtő folyamatokban.