Ezt nevezi a baloldal elszigetelődésnek: napokon belül a kínai és az amerikai külügyminiszter is Magyarországra látogat

Szijjártó Péter: az amerikai külügyminiszter Budapestre érkezik (VIDEÓ)
Szijjártó Péter megerősítette: Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere Magyarországra látogat.
A találkozók alátámasztják, hogy Magyarország meghatározó szereplője a nemzetközi békefolyamatoknak.
Kiemelten mozgalmas diplomáciai időszak elé néz Magyarország: rövid időn belül Budapestre érkezik a kínai és az amerikai külügyminiszter is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című műsorban.
Szijjártó Péter szerint mindez jól rávilágít arra, mennyire megalapozatlanok azok az állítások, amelyek Magyarország nemzetközi elszigeteltségéről szólnak, a látogatások pedig azt jelzik, hogy az ország továbbra is jelentős szerepet tölt be a nemzetközi politikában és a béketeremtő folyamatokban.
Jó napjaink lesznek, mert holnap (szerdán) jön a kínai külügyminiszter kolléga, hétfőn pedig az amerikai külügyminiszter érkezik”
– fogalmazott Szijjártó Péter.
A tárcavezető ironikusan hozzátette:
ilyen az, amikor el van szigetelve egy ország.”
Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának tájékoztatása szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 16-án látogat majd Budapestre. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar fővárosban tervezett megbeszélések során Rubio kétoldalú és regionális kérdésekről folytat tárgyalásokat, kiemelt hangsúlyt fektetve a globális konfliktusok békés rendezésére, valamint az amerikai–magyar energiaügyi együttműködésre.
Az amerikai külügyminiszter látogatása annak fényében még érdekesebbnek ígérkezik, hogy Orbán Viktor miniszterelnök korábban meghívta Donald Trumpot Magyarországra, így Marco Rubio budapesti látogatása ennek előkészítéseként is értelmezhető.
Marco Rubio amerikai és Vang Ji kínai külügyminiszter budapesti látogatása egyaránt kiemelt diplomáciai eseménynek számít. A találkozók nemcsak a kétoldalú kapcsolatok elmélyítését szolgálják, hanem azt is alátámasztják, hogy Magyarország továbbra is aktív, meghatározó szereplője a nemzetközi együttműködéseknek és békefolyamatoknak.
