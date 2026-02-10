Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Trump Szijjártó Péter Marco Rubio

Szijjártó Péter: az amerikai külügyminiszter Budapestre érkezik (VIDEÓ)

2026. február 10. 08:20

Szijjártó Péter megerősítette: Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere Magyarországra látogat. A külügyminiszter szerint a béke kérdése lesz az egyik központi téma a találkozón.

2026. február 10. 08:20

Stratéga című műsorunk mai adásában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megerősítette, hogy a kínai kollégája után az amerikai külügyminiszter, 

Marco Rubio is Budapestre látogat. 

Meglátása szerint erre azért kerülhet sor, mert 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron

hazánk az egyetlen olyan ország ma Európában, amely nyíltan támogatja az amerikai béketörekvéseket.

Hozzátette továbbá, hogy Donald Trump hivatalba lépése óta egy aranykor köszöntött be a kétoldalú kapcsolatok tekintetében. Szijjártó Péter szerint világosan látszik, hogy 

az amerikaiak kíváncsiak Orbán Viktor véleményére.

Elmondása szerint a találkozó fő fókuszában a béke kérdése, valamint az új világrend kialakulásához vezető út fog állni. 

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. február 10. 08:38
Orbán jóideje világtényező. M. Péter is, a saját mikrovilágában. No meg a saját valagában.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!