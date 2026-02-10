Szijjártó Péter: az amerikai külügyminiszter Budapestre érkezik (VIDEÓ)

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
Szijjártó Péter megerősítette: Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere Magyarországra látogat. A külügyminiszter szerint a béke kérdése lesz az egyik központi téma a találkozón.
Stratéga című műsorunk mai adásában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megerősítette, hogy a kínai kollégája után az amerikai külügyminiszter,
Marco Rubio is Budapestre látogat.
Meglátása szerint erre azért kerülhet sor, mert
hazánk az egyetlen olyan ország ma Európában, amely nyíltan támogatja az amerikai béketörekvéseket.
Hozzátette továbbá, hogy Donald Trump hivatalba lépése óta egy aranykor köszöntött be a kétoldalú kapcsolatok tekintetében. Szijjártó Péter szerint világosan látszik, hogy
az amerikaiak kíváncsiak Orbán Viktor véleményére.
Elmondása szerint a találkozó fő fókuszában a béke kérdése, valamint az új világrend kialakulásához vezető út fog állni.