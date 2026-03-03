Ft
egyesült államok donald trump iráni

Trump megszólalt az Egyesült Államok fegyverkészletéről: ezekre a mondatokra az egész világ felkapja a fejét

2026. március 03. 07:09

Amerika készen áll a döntő csapásra.

2026. március 03. 07:09
null

Gyakorlatilag korlátlan mennyiségű fegyverünk van – írta Donald Trump a TruthSocial platformján, majd dicsérte országa lőszerkészleteit, amelyek szerinte „soha nem voltak nagyobbak vagy jobbak”

Trump hozzátette, Joe Biden minden idejét, és az USA pénzét arra fordította, hogy Ukrajnának adományozza – több százmilliárd dollár értékben – „és bár a szuper magas kategóriás fegyverek nagy részét (INGYEN!) elajándékozta, nem fáradozott azzal, hogy pótolja azokat”.  Leírta, hogy azt első kormányzati ciklusában újjáépítette a hadsereget, és továbbra is ezt fogja tenni. 

„Az Egyesült Államok fel van szerelve, és készen áll a NAGY GYŐZELEMRE!!!”

– zárta posztját. 

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

 

