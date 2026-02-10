Ft
premier league bournemouth tóth alex fizetés

Kiderült, mennyit keres Tóth Alex a Bournemouthban

2026. február 10. 16:34

Angliában nem nagy titok, hogy mennyit keresnek a futballisták. Most napvilágot látott az is, mekkora összeget tesz zsebre új klubjánál Tóth Alex.

2026. február 10. 16:34
null

Mint ismert, januárban robbant a hír, hogy Tóth Alex a Ferencvárosból az angol élvonalba igazol, a Bournemouth pedig sajtóértesülések szerint 12 millió eurót fizetett a magyar válogatott középpályásért. A 20 éves futballista gyorsan beilleszkedett új csapatába, már bemutatkozott a Premier League-ben, sőt a téli átigazolási időszak egyik legjobb igazolásának is megválasztották.

Szép summát vág zsebre Tóth Alex

Angliában a játékosfizetéseket nem igazán titkolják, így az is napvilágot látott, mennyit keres Tóth Alex új klubjánál. A capology.com adatai szerint a Bournemouth magyar játékosa heti 40 ezer fontot kap, ami nagyjából 17 millió forintnak felel meg. 

Ez éves szinten valamivel több mint 2 millió fontot, vagyis közel 885 millió forintot jelent.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy Tóth bére nem számít kiugrónak a csapaton belül. A Bournemouth legjobban fizetett labdarúgója a brazil Evanilson, aki heti 85 ezer fonttal vezeti a klub fizetési listáját. A csapat jelenleg a Premier League 11. helyén áll, kedden este pedig az Everton ellen lép pályára.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / AFC Bournemouth

 

