Kiderült, mennyit keres Tóth Alex a Bournemouthban

Angliában nem nagy titok, hogy mennyit keresnek a futballisták. Most napvilágot látott az is, mekkora összeget tesz zsebre új klubjánál Tóth Alex.
Mint ismert, januárban robbant a hír, hogy Tóth Alex a Ferencvárosból az angol élvonalba igazol, a Bournemouth pedig sajtóértesülések szerint 12 millió eurót fizetett a magyar válogatott középpályásért. A 20 éves futballista gyorsan beilleszkedett új csapatába, már bemutatkozott a Premier League-ben, sőt a téli átigazolási időszak egyik legjobb igazolásának is megválasztották.
Angliában a játékosfizetéseket nem igazán titkolják, így az is napvilágot látott, mennyit keres Tóth Alex új klubjánál. A capology.com adatai szerint a Bournemouth magyar játékosa heti 40 ezer fontot kap, ami nagyjából 17 millió forintnak felel meg.
Ez éves szinten valamivel több mint 2 millió fontot, vagyis közel 885 millió forintot jelent.
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy Tóth bére nem számít kiugrónak a csapaton belül. A Bournemouth legjobban fizetett labdarúgója a brazil Evanilson, aki heti 85 ezer fonttal vezeti a klub fizetési listáját. A csapat jelenleg a Premier League 11. helyén áll, kedden este pedig az Everton ellen lép pályára.
