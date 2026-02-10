Kiderült, mennyit keres Tóth Alex a Bournemouthban

Mint ismert, januárban robbant a hír, hogy Tóth Alex a Ferencvárosból az angol élvonalba igazol, a Bournemouth pedig sajtóértesülések szerint 12 millió eurót fizetett a magyar válogatott középpályásért. A 20 éves futballista gyorsan beilleszkedett új csapatába, már bemutatkozott a Premier League-ben, sőt a téli átigazolási időszak egyik legjobb igazolásának is megválasztották.

Szép summát vág zsebre Tóth Alex

Angliában a játékosfizetéseket nem igazán titkolják, így az is napvilágot látott, mennyit keres Tóth Alex új klubjánál. A capology.com adatai szerint a Bournemouth magyar játékosa heti 40 ezer fontot kap, ami nagyjából 17 millió forintnak felel meg.