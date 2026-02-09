Szét akarták szedni a törökök Tóth Alexet – ami ezután következett, arra senki nem számított

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
A Galatasaray valóban el akarta happolni a magyar középpályást a Bournemouth elől. Tóth Alex azonban ekkorra már szavát adta a Premier League-klubnak.
Tóth Alex menedzsere, Papp Bence a Spíler Tv Premier előtt című magazinműsorának vendége volt az angol labdarúgó-bajnokság legutóbbi fordulóját megelőzően. A játékosügynök újabb kulisszatitkokat árult el arról, hogy a 20 éves magyar középpályás hogyan került az AFC Bournemouthhoz, továbbá megerősítette, hogy a török sajtóban megjelent híreknek megfelelően a Galatasaray valóban szerette volna elhappolni ügyfelét az angol klub elől.
Törökországban Tóth Alex-mánia volt, ami a Galatasaray miatt robbant ki. Aznap a Galata szurkolói és az összes török újságíró ellepték Alex Instagram-profilját. Nekem volt beszélgetésem a csapat vezetőedzőjével (Okan Buruk), és akkor jeleztem, hogy valószínűleg a Bournemouth mellett fogunk dönteni, és nagyon köszönjük az érdeklődést. Egy órával később nyolc különböző ügynök keresett meg engem, hogy tud egy csapatot hozni Törökországból. Nagyon kemény huszonnégy óra volt ezt követően, ott egész nap arról szólt a média, hogy a Galatasaray megpróbálja Tóth Alexet a Bournemouth elől elvinni
– mesélte Papp Bence.
Tóth eddig kétszer lépett pályára csereként a Bournemouthban, a Liverpool (3–2) és a Wolverhampton (2–0) ellen is győztes csapat tagja volt – ráadásul a „Cseresznyék” mindkétszer gólt szereztek a kilencszeres magyar válogatott játékos beállása után –, a múlt hétvégén azonban az Aston Villa (1–1) ellen nem játszott.
Nyitókép: Facebook / AFC Bournemouth