Szét akarták szedni a törökök Tóth Alexet – ami ezután következett, arra senki nem számított

Törökországban Tóth Alex-mánia volt, ami a Galatasaray miatt robbant ki. Aznap a Galata szurkolói és az összes török újságíró ellepték Alex Instagram-profilját. Nekem volt beszélgetésem a csapat vezetőedzőjével (Okan Buruk), és akkor jeleztem, hogy valószínűleg a Bournemouth mellett fogunk dönteni, és nagyon köszönjük az érdeklődést. Egy órával később nyolc különböző ügynök keresett meg engem, hogy tud egy csapatot hozni Törökországból. Nagyon kemény huszonnégy óra volt ezt követően, ott egész nap arról szólt a média, hogy a Galatasaray megpróbálja Tóth Alexet a Bournemouth elől elvinni