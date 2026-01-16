Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tóth Alex Galatasaray Ferencváros

Csak pislogunk! Miközben a Fradi magyarja egyre közelebb a Premier League-hez, törökök ezrei könyörögnek neki: igazoljon inkább Isztambulba

2026. január 16. 11:03

A török sajtó szerint az FTC fél Európa által üldözött magyar középpályását a Galatasaray is vitte volna. Több se kellett az isztambuli szurkolóknak: elözönlötték Tóth Alex Instagram-oldalát.

2026. január 16. 11:03
null

Tóth Alex egyértelműen a téli átigazolási szezon egyik slágertémája, és nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. A barcelonai Mundo Deportivo péládul külön cikkben mutatta be a Ferencváros középpályását, akit a Bayern Münchennel, a Liverpoollal, a Juventus-szal, az RB Leipziggel és a Lazióval is hírbe hoztak. Sokáig a római klubot írták a befutónak, most viszont úgy tűnik, Tóth Kerkez Milos korábbi angol csapatához, a Bournemouth-hoz kerülhet a Premier League-be.

Ezt is ajánljuk a témában

A török sajtó egyébként arról írt, hogy a Galatasaray is ott volt a kérők között, viszont az angol klub nyert, így az isztambuliak kiszálltak a versenyből. Azt nem tudjuk, Sallai Roland csapatának érdeklődésének mekkora a valóságalapja, az viszont biztos, hogy ezzel a hírrel konkrétan bombát robbantottak Törökországban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron
Tóth Alex
Tóth Alex már játszott Isztambulban: az Európa-ligában a Fenerbahce ellen. Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU / Anadolu via AFP

Erre pedig ékes bizonyíték a Fradi játékosának Instagram-oldala, amit elözönlöttek a Galata szurkolói és nem túlzás: törökök ezrei könyörögnek neki, hogy válassza őket, legyen kedvenc csapatuk játékosa.

Ráadásul a rajongók nem aprózták el, ugyanis még tavaly novemberről is találtunk Tóth közösségi oldalán olyan fotót, amihez azt kommentelték többen is: „Gyere a Galatasaray-ba!”

Magyarul könyörögnek Tóth Alexnek

Volt, aki még fordítót is igénybe vett, így magyarul kérte az FTC középpályását, folytassa náluk.

„Szia Alex, örülünk, hogy a Galatasaray érdeklődik irántad. Családias a légkör, és a szurkolók nagyon szeretik a focit. Ha csatlakozol hozzánk, nagyon boldoggá tesznek majd. A szurkolók itt nagyon szenvedélyesek. Kérdezd meg honfitársadat, Sallai Rolandot erről. Remélhetőleg egyszer te is ellátogatsz ide. Hamarosan találkozunk, vigyázz magadra. Egy Galatasaray-szurkoló.”

Íme egy másik, szintén magyarul készült török komment:

„Szia Tóth, gyere a Galatasaray-ba! Várunk rád, hogy egy nagyszerű csapat és fantasztikus szurkolók előtt játssz a Bajnokok Ligájában. Csatlakozz hozzánk! A barátod, Roland is velünk van.”

És ezeken kívül tényleg hozzászólások ezrei: van, aki csak egyetlen mondattal buzdítja, más a török klub lelátói hangulatáról mutat meg videót, és olyan is akad, aki Sallai Rolandot is megjelölte kommentjében, hátha kapnak egy kis segítséget a válogatott csapattársról.

Mindeközben az cseppet sem zavarja őket, hogy a török sajtó is megírta: a Galata kiszállt a versenyfutásból.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!