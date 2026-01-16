Csak pislogunk! Miközben a Fradi magyarja egyre közelebb a Premier League-hez, törökök ezrei könyörögnek neki: igazoljon inkább Isztambulba

„Szia Alex, örülünk, hogy a Galatasaray érdeklődik irántad. Családias a légkör, és a szurkolók nagyon szeretik a focit. Ha csatlakozol hozzánk, nagyon boldoggá tesznek majd. A szurkolók itt nagyon szenvedélyesek. Kérdezd meg honfitársadat, Sallai Rolandot erről. Remélhetőleg egyszer te is ellátogatsz ide. Hamarosan találkozunk, vigyázz magadra. Egy Galatasaray-szurkoló.”

Íme egy másik, szintén magyarul készült török komment:

„Szia Tóth, gyere a Galatasaray-ba! Várunk rád, hogy egy nagyszerű csapat és fantasztikus szurkolók előtt játssz a Bajnokok Ligájában. Csatlakozz hozzánk! A barátod, Roland is velünk van.”

És ezeken kívül tényleg hozzászólások ezrei: van, aki csak egyetlen mondattal buzdítja, más a török klub lelátói hangulatáról mutat meg videót, és olyan is akad, aki Sallai Rolandot is megjelölte kommentjében, hátha kapnak egy kis segítséget a válogatott csapattársról.

Mindeközben az cseppet sem zavarja őket, hogy a török sajtó is megírta: a Galata kiszállt a versenyfutásból.