Csak pislogunk! Miközben a Fradi magyarja egyre közelebb a Premier League-hez, törökök ezrei könyörögnek neki: igazoljon inkább Isztambulba

Ez aztán az országimázs: már Barcelonában is egy magyar játékossal példálóznak
A magyar gyöngyszemért fél Európa sorban áll.
A török sajtó szerint az FTC fél Európa által üldözött magyar középpályását a Galatasaray is vitte volna. Több se kellett az isztambuli szurkolóknak: elözönlötték Tóth Alex Instagram-oldalát.
Tóth Alex egyértelműen a téli átigazolási szezon egyik slágertémája, és nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. A barcelonai Mundo Deportivo péládul külön cikkben mutatta be a Ferencváros középpályását, akit a Bayern Münchennel, a Liverpoollal, a Juventus-szal, az RB Leipziggel és a Lazióval is hírbe hoztak. Sokáig a római klubot írták a befutónak, most viszont úgy tűnik, Tóth Kerkez Milos korábbi angol csapatához, a Bournemouth-hoz kerülhet a Premier League-be.
A török sajtó egyébként arról írt, hogy a Galatasaray is ott volt a kérők között, viszont az angol klub nyert, így az isztambuliak kiszálltak a versenyből. Azt nem tudjuk, Sallai Roland csapatának érdeklődésének mekkora a valóságalapja, az viszont biztos, hogy ezzel a hírrel konkrétan bombát robbantottak Törökországban.
Erre pedig ékes bizonyíték a Fradi játékosának Instagram-oldala, amit elözönlöttek a Galata szurkolói és nem túlzás: törökök ezrei könyörögnek neki, hogy válassza őket, legyen kedvenc csapatuk játékosa.
Ráadásul a rajongók nem aprózták el, ugyanis még tavaly novemberről is találtunk Tóth közösségi oldalán olyan fotót, amihez azt kommentelték többen is: „Gyere a Galatasaray-ba!”
Volt, aki még fordítót is igénybe vett, így magyarul kérte az FTC középpályását, folytassa náluk.
„Szia Alex, örülünk, hogy a Galatasaray érdeklődik irántad. Családias a légkör, és a szurkolók nagyon szeretik a focit. Ha csatlakozol hozzánk, nagyon boldoggá tesznek majd. A szurkolók itt nagyon szenvedélyesek. Kérdezd meg honfitársadat, Sallai Rolandot erről. Remélhetőleg egyszer te is ellátogatsz ide. Hamarosan találkozunk, vigyázz magadra. Egy Galatasaray-szurkoló.”
Íme egy másik, szintén magyarul készült török komment:
„Szia Tóth, gyere a Galatasaray-ba! Várunk rád, hogy egy nagyszerű csapat és fantasztikus szurkolók előtt játssz a Bajnokok Ligájában. Csatlakozz hozzánk! A barátod, Roland is velünk van.”
És ezeken kívül tényleg hozzászólások ezrei: van, aki csak egyetlen mondattal buzdítja, más a török klub lelátói hangulatáról mutat meg videót, és olyan is akad, aki Sallai Rolandot is megjelölte kommentjében, hátha kapnak egy kis segítséget a válogatott csapattársról.
Mindeközben az cseppet sem zavarja őket, hogy a török sajtó is megírta: a Galata kiszállt a versenyfutásból.
