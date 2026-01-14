Újabb fordulatot vett Tóth Alex ügye: teljesülhet minden Fradi-szurkoló álma

A hírek szerint azonban Tóth egyértelműen a világ legerősebb ligájának számító Premier League-et preferálná az olasz bajnoksággal szemben, így egyre inkább úgy tűnik, a rómaiak hoppon maradnak az érte folyó versenyben.

Nagy a versenyfutás Tóth Alex után (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Közben a Fradi állítólag már el is utasította a Cseresznyések első hivatalos, bónuszokkal együtt jó 9 millió eurós ajánlatát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy le is mondtak volna Tóth Alexről. Az első számú kérővé előlépett Bournemouth – amely néhány napja igen szépen megszedte magát a Manchester Citynek értékesített Antoine Semenyo 72 millió eurós eladásával – elvileg hamarosan megteszi a második ajánlatát, amely már közelebb állhat az FTC által kért összeghez. Ám mivel a Fradi Varga Barnabás után változatlanul nem szeretné elengedni a szezon közben a másik magyar nagyágyúját is, így továbbra is él az esély egy olyan kompromisszumos megegyezésre, mely szerint ha létre is jön az üzlet, Tóth csak a nyáron csatlakozna új angol klubjához.