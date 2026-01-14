Ft
Tóth Alex Ferencváros Lazio Premier League Bournemouth FTC

Újabb fordulatot vett Tóth Alex ügye: teljesülhet minden Fradi-szurkoló álma

2026. január 14. 17:53

Brit lapértesülések szerint az első számú kérővé előlépett Bournemouth már hivatalos ajánlatot is tett a válogatott középpályás játékjogáért. Közben úgy tűnik, a Lazio végleg lemondhat Tóth Alexről.

2026. január 14. 17:53
null

Noha a múlt héten még úgy tűnt, Tóth Alex fél lábbal már az olasz Lazio játékosa, azóta nagyot fordult a világ. A brit Sky Sports írt először arról, hogy Premier League-klubok köphetnek bele a rómaiak levesébe: a Bournemouth részéről komoly, míg a Sallai Rolanddal is szóba hozott Brentford részéről informális érdeklődés mutatkozott a Ferencváros középpályása iránt. A helyzet azóta annyit változott, hogy Kerkez Milos előző csapata, a B'mouth immár hivatalos ajánlatot is tett a Fradinak a válogatott játékosért, miközben egyre inkább úgy tűnik, a Lazio hiába mozgat meg minden követ Tóth megszerzése érdekében, végül le kell mondaniuk kiszemeltjükről. 

A Nemzeti Sport ugyanis szerdán arról írt a Sky Sports alapján, hogy az FTC annak ellenére is kikosarazta az SS Laziót, hogy annak nagy tiszteletű elnöke, Angelo Marino Fabiani személyesen utazott el tárgyalni a zöld-fehérek murciai edzőtáborába. 

A hírek szerint azonban Tóth egyértelműen a világ legerősebb ligájának számító Premier League-et preferálná az olasz bajnoksággal szemben, így egyre inkább úgy tűnik, a rómaiak hoppon maradnak az érte folyó versenyben.

TÓTH Alex
Nagy a versenyfutás Tóth Alex után (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Közben a Fradi állítólag már el is utasította a Cseresznyések első hivatalos, bónuszokkal együtt jó 9 millió eurós ajánlatát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy le is mondtak volna Tóth Alexről. Az első számú kérővé előlépett Bournemouth – amely néhány napja igen szépen megszedte magát a Manchester Citynek értékesített Antoine Semenyo 72 millió eurós eladásával – elvileg hamarosan megteszi a második ajánlatát, amely már közelebb állhat az FTC által kért összeghez. Ám mivel a Fradi Varga Barnabás után változatlanul nem szeretné elengedni a szezon közben a másik magyar nagyágyúját is, így továbbra is él az esély egy olyan kompromisszumos megegyezésre, mely szerint ha létre is jön az üzlet, Tóth csak a nyáron csatlakozna új angol klubjához. 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Töki
2026. január 14. 19:13
Iraola játékstílusa feküdne neki!!!
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. január 14. 18:56
tárgyalás közben nem illik és értelme sincs ilyenekről írni
Válasz erre
0
0
Camael
2026. január 14. 18:04
legyen szerencséje, de nem hiszem hogy a jelenlegi tudásával befér a Bournemouth kezdőcsapatába
Válasz erre
0
1
