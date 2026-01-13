Kerkez Milos útjára léphet Tóth Alex – most már Premier League-csapatok is versenyeznek érte

„Én még Szoboszlai Dominikot is félteném” – játékostemető miatt figyelmeztették Tóth Alexet
Még alá sem írta a szerződését, de már aggódnak a Fradi 20 éves középpályásáért. Tóth Alex Rómába költözhet.
A Bournemouth nagy erőket mozgósít annak érdekében, hogy megszerezze a Fradi üdvöskéjét. Tóth Alex sorsa hamarosan eldőlhet.
Az M4 Sport a Sky Sports értesülésére hivatkozva arról számolt be, hogy a magyar válogatott Kerkez Milos korábbi angol csapata, az AFC Bournemouth szinte mindenben megállapodott a Ferencvárossal a 20 éves Tóth Alex átigazolásában, egy akadály azonban még van a végső megegyezés előtt.
Mint írják, az olasz média az elmúlt napokban szellőztette meg, hogy az eddig esélyes befutónak vélt Lazio mellett beszállt a Tóth Alexért folytatott versenyfutásba a Bournemouth. Pedig hétfőn még arról lehetett olvasni, hogy a kétszeres olasz bajnok római együttes szeretné hamar lezárni az üzletet a Ferencvárossal, s ennek érdekében Angelo Mariano Fabiani, a Lazio sportigazgatója nem is tartott a csapattal a téli felkészülésre.
A Sky Sports legfrissebb értesülései szerint azóta viszont megváltozott a helyzet, immár a Bournemouth a legfőbb esélyes
– a portál kiemeli, a Ferencváros és az angol klub szinte már mindenben is megállapodott Tóth Alex szerződtetése kapcsán, egy fontos részlet azonban még maradt, amiben a felek nem jutottak dűlőre:
a magyar rekordbajnok állítólag ragaszkodik ahhoz a kitételhez, hogy a fiatal középpályás az idény végéig maradhasson a klubnál”
– olvasható az m4sport.hu-n.
A Fradi ügyeire rálátó ulloi129.hu – amely megerősítette a Bournemouth érdeklődését – mindeközben arról ír, hogy „a Ryan Mmaee Angliába igazolásakor jól értesült Fraser Fletcher szerint a jelenleg Premier League-ötödik Brentford is beszállt a Tóth Alexért folyó versenybe”.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA