Kerkez Milos útjára léphet Tóth Alex – most már Premier League-csapatok is versenyeznek érte

Az M4 Sport a Sky Sports értesülésére hivatkozva arról számolt be, hogy a magyar válogatott Kerkez Milos korábbi angol csapata, az AFC Bournemouth szinte mindenben megállapodott a Ferencvárossal a 20 éves Tóth Alex átigazolásában, egy akadály azonban még van a végső megegyezés előtt.

Tóth Alexet Angliában is figyelik (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Mint írják, az olasz média az elmúlt napokban szellőztette meg, hogy az eddig esélyes befutónak vélt Lazio mellett beszállt a Tóth Alexért folytatott versenyfutásba a Bournemouth. Pedig hétfőn még arról lehetett olvasni, hogy a kétszeres olasz bajnok római együttes szeretné hamar lezárni az üzletet a Ferencvárossal, s ennek érdekében Angelo Mariano Fabiani, a Lazio sportigazgatója nem is tartott a csapattal a téli felkészülésre.