Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
AFC Bournemouth Brentford City brentford Tóth Alex Fradi Ferencváros Premier League Kerkez Milos Bournemouth

Kerkez Milos útjára léphet Tóth Alex – most már Premier League-csapatok is versenyeznek érte

2026. január 13. 10:11

A Bournemouth nagy erőket mozgósít annak érdekében, hogy megszerezze a Fradi üdvöskéjét. Tóth Alex sorsa hamarosan eldőlhet.

2026. január 13. 10:11
null

Az M4 Sport a Sky Sports értesülésére hivatkozva arról számolt be, hogy a magyar válogatott Kerkez Milos korábbi angol csapata, az AFC Bournemouth szinte mindenben megállapodott a Ferencvárossal a 20 éves Tóth Alex átigazolásában, egy akadály azonban még van a végső megegyezés előtt.

Tóth Alexet Angliában is figyelik
Tóth Alexet Angliában is figyelik (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Mint írják, az olasz média az elmúlt napokban szellőztette meg, hogy az eddig esélyes befutónak vélt Lazio mellett beszállt a Tóth Alexért folytatott versenyfutásba a Bournemouth. Pedig hétfőn még arról lehetett olvasni, hogy a kétszeres olasz bajnok római együttes szeretné hamar lezárni az üzletet a Ferencvárossal, s ennek érdekében Angelo Mariano Fabiani, a Lazio sportigazgatója nem is tartott a csapattal a téli felkészülésre.

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Alex jövője

A Sky Sports legfrissebb értesülései szerint azóta viszont megváltozott a helyzet, immár a Bournemouth a legfőbb esélyes

– a portál kiemeli, a Ferencváros és az angol klub szinte már mindenben is megállapodott Tóth Alex szerződtetése kapcsán, egy fontos részlet azonban még maradt, amiben a felek nem jutottak dűlőre:

a magyar rekordbajnok állítólag ragaszkodik ahhoz a kitételhez, hogy a fiatal középpályás az idény végéig maradhasson a klubnál”

– olvasható az m4sport.hu-n.

A Fradi ügyeire rálátó ulloi129.hu – amely megerősítette a Bournemouth érdeklődését – mindeközben arról ír, hogy „a Ryan Mmaee Angliába igazolásakor jól értesült Fraser Fletcher szerint a jelenleg Premier League-ötödik Brentford is beszállt a Tóth Alexért folyó versenybe”.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

