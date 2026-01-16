Ez aztán az országimázs: már Barcelonában is egy magyar játékossal példálóznak

Újabb fordulatot vett Tóth Alex ügye: teljesülhet minden Fradi-szurkoló álma
A Lazio ezennel kiszállt a versenyből?
A barcelonai Mundo Deportivo külön cikket szentelt annak, hogy a Ferencváros középpályásának képességeit taglalja. Tóth Alexet ráadásul Sandro Tonalihoz hasonlították.
Ez aztán az elismerés! „Ilyen játékos Tóth Alex, a magyar gyöngyszem, akiért fél Európa sorban áll” – ezzel a címmel jelent meg írás az egyik legnagyobb spanyol sportnapilap, a barcelonai Mundo Deportivo online felületén. Nem nehéz kitalálni, hogy a cikk a Ferencváros üdvöskéjének eredményeit, képességeit taglalja igen pozitívan.
A cikk szerzője, Javier Alfaro szerint Tóth tipikusan az a játékos, aki a képességei miatt sikerre van ítélve, és csak idő kérdése, mikor kerül egy topligás csapathoz.
Megemlítik, hogy a spanyol Betis is a kérők között volt, de végül kútba esett a transzfer, de olyan óriások radarjára is felkerült, mint a Bayern München, a Juventus, a Liverpool, a Dortmund, az RB Leipzig vagy a Newcastle.
Kitérnek arra is, hogy most a Lazio és a Bournemouth tűnik a befutónak – a legfrissebb sajtóhírek szerint egyébként utóbbi, vagyis Kerkez Milos korábbi angol klubja áll a legközelebb a megegyezéshez. Török sajtóinformációk szerint egyébként Sallai Roland csapata, a Galatasaray is harcba szállt a Fradi középpályásáért, de kiesett a versenyből.
„A 2005-ben született kilencszeres válogatott Tóth Alex egy komplett középpályás, aki első sorban a jobb oldalon játszik. Remek lövéseivel és hosszú passzaival. valamint kivételes látásával a pályán gólhelyzeteket teremt, de a védekező feladatait sem hanyagolja el.
Játéka nagyon hasonlít például Sandro Tonaliéhoz”
– hasonlítja össze a szerző azzal az olasz labdarúgóval, akiért 2023-ban a Newcastle 60 millió eurót fizetett a Milannak.
A legfrissebb hírek szerint Tóth egyébként már nagyon közel áll a Bournemouth-hoz, ráadásul csütörtökön egyáltalán nem szerepelt az FTC meccskeretében a Midtjylland elleni spanyolországi felkészülési mérkőzésen.
