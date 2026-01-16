Ez aztán az országimázs: már Barcelonában is egy magyar játékossal példálóznak

Ez aztán az elismerés! „Ilyen játékos Tóth Alex, a magyar gyöngyszem, akiért fél Európa sorban áll” – ezzel a címmel jelent meg írás az egyik legnagyobb spanyol sportnapilap, a barcelonai Mundo Deportivo online felületén. Nem nehéz kitalálni, hogy a cikk a Ferencváros üdvöskéjének eredményeit, képességeit taglalja igen pozitívan.

A cikk szerzője, Javier Alfaro szerint Tóth tipikusan az a játékos, aki a képességei miatt sikerre van ítélve, és csak idő kérdése, mikor kerül egy topligás csapathoz.

Tóth Alex ott van a Fradi edzőtáborában, de a legutóbbi mérkőzésen nem volt keretben. Fotó: Ferencvárosi TC

Megemlítik, hogy a spanyol Betis is a kérők között volt, de végül kútba esett a transzfer, de olyan óriások radarjára is felkerült, mint a Bayern München, a Juventus, a Liverpool, a Dortmund, az RB Leipzig vagy a Newcastle.