01. 16.
péntek
01. 16.
péntek
Tóth Alex Ferencváros Bournemouth

Ez aztán az országimázs: már Barcelonában is egy magyar játékossal példálóznak

2026. január 16. 08:28

A barcelonai Mundo Deportivo külön cikket szentelt annak, hogy a Ferencváros középpályásának képességeit taglalja. Tóth Alexet ráadásul Sandro Tonalihoz hasonlították.

2026. január 16. 08:28
null

Ez aztán az elismerés! „Ilyen játékos Tóth Alex, a magyar gyöngyszem, akiért fél Európa sorban áll” – ezzel a címmel jelent meg írás az egyik legnagyobb spanyol sportnapilap, a barcelonai Mundo Deportivo online felületén. Nem nehéz kitalálni, hogy a cikk a Ferencváros üdvöskéjének eredményeit, képességeit taglalja igen pozitívan.

A cikk szerzője, Javier Alfaro szerint Tóth tipikusan az a játékos, aki a képességei miatt sikerre van ítélve, és csak idő kérdése, mikor kerül egy topligás csapathoz. 

Tóth Alex
Tóth Alex ott van a Fradi edzőtáborában, de a legutóbbi mérkőzésen nem volt keretben. Fotó: Ferencvárosi TC

Megemlítik, hogy a spanyol Betis is a kérők között volt, de végül kútba esett a transzfer, de olyan óriások radarjára is felkerült, mint a Bayern München, a Juventus, a Liverpool, a Dortmund, az RB Leipzig vagy a Newcastle.

Kitérnek arra is, hogy most a Lazio és a Bournemouth tűnik a befutónak – a legfrissebb sajtóhírek szerint egyébként utóbbi, vagyis Kerkez Milos korábbi angol klubja áll a legközelebb a megegyezéshez. Török sajtóinformációk szerint egyébként Sallai Roland csapata, a Galatasaray is harcba szállt a Fradi középpályásáért, de kiesett a versenyből.

„A 2005-ben született kilencszeres válogatott Tóth Alex egy komplett középpályás, aki első sorban a jobb oldalon játszik. Remek lövéseivel és hosszú passzaival. valamint kivételes látásával a pályán gólhelyzeteket teremt, de a védekező feladatait sem hanyagolja el. 

Játéka nagyon hasonlít például Sandro Tonaliéhoz”

 – hasonlítja össze a szerző azzal az olasz labdarúgóval, akiért 2023-ban a Newcastle 60 millió eurót fizetett a Milannak.

A legfrissebb hírek szerint Tóth egyébként már nagyon közel áll a Bournemouth-hoz, ráadásul csütörtökön egyáltalán nem szerepelt az FTC meccskeretében a Midtjylland elleni spanyolországi felkészülési mérkőzésen.

Nyitókép: Ferencvárosi TC

