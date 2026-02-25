Ft
BL Galatasaray Bajnokok Ligája Juventus visszavágó

Történelmi tettre készül a Liverpoollal szóba hozott magyar játékos klubja – és ezt mi is láthatjuk

2026. február 25. 11:37

Két magyar labdarúgónak is fontos szerep juthat szerdán. Kovács Bendegúz az ifik, Sallai Roland a felnőttek között lép pályára a Bajnokok Ligája újabb fordulójában. A Benfica–AZ Alkmaar- és a Juventus–Galatasaray-meccset is a televízióban követhetjük.

2026. február 25. 11:37
null

Az angol Liverpoollal is szóba hozott Sallai Roland csapata, a török Galatasaray háromgólos előnnyel várja a Juventus elleni visszavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapján. A nyolcaddöntőbe jutásért zajló csata isztambuli első mérkőzésén az olaszok védelme kis túlzással „átjáróház” volt, a Galata a második félidőben négyszer is betalált. A torinóiak sorozatban öt elveszített egyenes kieséses párharcnál járnak az elitsorozatban: legutóbb a 2018–2019-es idényben sikerült a legjobb 16-nál továbbjutniuk, amikor az idegenbeli 2–0-s vereség után hazai pályán fordítottak a spanyol Atlético Madrid ellen. Azóta sorrendben az Ajax, a Lyon, a Porto, a Villarreal és a PSV Eindhoven is megoldhatatlan feladatnak bizonyult számukra. A török bajnok 2013-ban a német Schalke 04 ellen tudott legutóbb egyenes kieséses párharcot nyerni a BL-ben, így rég nem látott bravúrt ismételhetnének meg Sallaiék.

A magyar szélső – akire jobbhátvédként is számítanak – együttesének olaszországi fellépést a televízióban követhetjük, 

a Juventus–Galatasaray-meccset a Sport 2 közvetíti 20.45-től.

Előtte azonban lesz még egy olyan találkozó, amelyen fontos szerep juthat az egyik honfitársunknak. A holland AZ Alkmaar ugyanis 18 éves magyar kulcsemberével, Kovács Bendegúzzal rohamoz majd a portugál fővárosban az ifi-BL-ben.

Ha már Benfica, a 2024-ben győztes spanyol Real Madrid is kedvező helyzetben van a felnőttek elitsorozatában, miután a múlt héten 1–0-ra győzött a Benfica otthonában egy emlékezetes összecsapáson. Mint ismert, a második félidő elején félbeszakadt a rangadó, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte: Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította az összecsapást, csaknem tíz percig állt a játék. Az ügy azóta lavinát indított el, amelybe még Magyarországot is belekeverték.

Juventus, Galatasaray, BL, Bajnokok Ligája, Sallai Roland, Liverpool
Bajnokok Ligája: Sallai Roland és csapata, a Galatasaray háromgólos előnnyel várja a Juventus elleni visszavágót / Fotó: Ozan Kose / AFP

Az alapszakasz első nyolc helyezettje – köztük Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja, a Liverpool – egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a keddi és szerdai párharcok nyolc továbbjutója. A sorozat döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában.

Sallai Rolandék továbbjutása esetén még az is elképzelhető, hogy 

a Galata a Poollal kerül össze a nyolcaddöntőben.

Bajnokok Ligája: ezeket a meccseket láthatjuk a televízióban

Sport 1

16.00: Labdarúgás, ifjúsági Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, Benfica–AZ Alkmaar (ÉLŐ)
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Paris Saint-Germain–AS Monaco (ÉLŐ)

Sport 2

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Atalanta–Borussia Dortmund (ÉLŐ)
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Juventus–Galatasaray (ÉLŐ)

Érdemes megjegyezni, hogy teljes fordulót az RTL közben a streamingfelületén, az RTL+-on adja.

A Galatasaray–Juventus-mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg:

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: John Macdougall / AFP

***

