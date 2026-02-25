Történelmi tettre készül a Liverpoollal szóba hozott magyar játékos klubja – és ezt mi is láthatjuk

Előtte azonban lesz még egy olyan találkozó, amelyen fontos szerep juthat az egyik honfitársunknak. A holland AZ Alkmaar ugyanis 18 éves magyar kulcsemberével, Kovács Bendegúzzal rohamoz majd a portugál fővárosban az ifi-BL-ben.

Ha már Benfica, a 2024-ben győztes spanyol Real Madrid is kedvező helyzetben van a felnőttek elitsorozatában, miután a múlt héten 1–0-ra győzött a Benfica otthonában egy emlékezetes összecsapáson. Mint ismert, a második félidő elején félbeszakadt a rangadó, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte: Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította az összecsapást, csaknem tíz percig állt a játék. Az ügy azóta lavinát indított el, amelybe még Magyarországot is belekeverték.

Bajnokok Ligája: Sallai Roland és csapata, a Galatasaray háromgólos előnnyel várja a Juventus elleni visszavágót / Fotó: Ozan Kose / AFP

Az alapszakasz első nyolc helyezettje – köztük Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja, a Liverpool – egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a keddi és szerdai párharcok nyolc továbbjutója. A sorozat döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában.

Sallai Rolandék továbbjutása esetén még az is elképzelhető, hogy