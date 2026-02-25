Történelmi tettre készül a Liverpoollal szóba hozott magyar játékos klubja – és ezt mi is láthatjuk

Szenzációs átigazolás a láthatáron: újabb magyar szerződhet Liverpoolba – megtörtént a kapcsolatfelvétel
Édesapja árulta el.
Két magyar labdarúgónak is fontos szerep juthat szerdán. Kovács Bendegúz az ifik, Sallai Roland a felnőttek között lép pályára a Bajnokok Ligája újabb fordulójában. A Benfica–AZ Alkmaar- és a Juventus–Galatasaray-meccset is a televízióban követhetjük.
Az angol Liverpoollal is szóba hozott Sallai Roland csapata, a török Galatasaray háromgólos előnnyel várja a Juventus elleni visszavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapján. A nyolcaddöntőbe jutásért zajló csata isztambuli első mérkőzésén az olaszok védelme kis túlzással „átjáróház” volt, a Galata a második félidőben négyszer is betalált. A torinóiak sorozatban öt elveszített egyenes kieséses párharcnál járnak az elitsorozatban: legutóbb a 2018–2019-es idényben sikerült a legjobb 16-nál továbbjutniuk, amikor az idegenbeli 2–0-s vereség után hazai pályán fordítottak a spanyol Atlético Madrid ellen. Azóta sorrendben az Ajax, a Lyon, a Porto, a Villarreal és a PSV Eindhoven is megoldhatatlan feladatnak bizonyult számukra. A török bajnok 2013-ban a német Schalke 04 ellen tudott legutóbb egyenes kieséses párharcot nyerni a BL-ben, így rég nem látott bravúrt ismételhetnének meg Sallaiék.
A magyar szélső – akire jobbhátvédként is számítanak – együttesének olaszországi fellépést a televízióban követhetjük,
a Juventus–Galatasaray-meccset a Sport 2 közvetíti 20.45-től.
Előtte azonban lesz még egy olyan találkozó, amelyen fontos szerep juthat az egyik honfitársunknak. A holland AZ Alkmaar ugyanis 18 éves magyar kulcsemberével, Kovács Bendegúzzal rohamoz majd a portugál fővárosban az ifi-BL-ben.
Ha már Benfica, a 2024-ben győztes spanyol Real Madrid is kedvező helyzetben van a felnőttek elitsorozatában, miután a múlt héten 1–0-ra győzött a Benfica otthonában egy emlékezetes összecsapáson. Mint ismert, a második félidő elején félbeszakadt a rangadó, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte: Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította az összecsapást, csaknem tíz percig állt a játék. Az ügy azóta lavinát indított el, amelybe még Magyarországot is belekeverték.
Az alapszakasz első nyolc helyezettje – köztük Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja, a Liverpool – egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a keddi és szerdai párharcok nyolc továbbjutója. A sorozat döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában.
Sallai Rolandék továbbjutása esetén még az is elképzelhető, hogy
a Galata a Poollal kerül össze a nyolcaddöntőben.
16.00: Labdarúgás, ifjúsági Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, Benfica–AZ Alkmaar (ÉLŐ)
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Paris Saint-Germain–AS Monaco (ÉLŐ)
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Atalanta–Borussia Dortmund (ÉLŐ)
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó, Juventus–Galatasaray (ÉLŐ)
Érdemes megjegyezni, hogy teljes fordulót az RTL közben a streamingfelületén, az RTL+-on adja.
(MTI/ Mandiner)
Nyitókép: John Macdougall / AFP
***
