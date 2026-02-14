Mindenki a 18 éves magyar szupertehetségen ámuldozik: nem akárhol és nem akárhogy ért el 10 nap alatt két mesterhármast (VIDEÓ)

Kovács Bendegúz az elmúlt 10 napban olyan tettet hajtott végre, amire nemcsak Magyarországon kapták fel a fejüket. Mint megírtuk, a holland AZ Alkmaar 18 éves magyar csatára a hónap elején a Dortmund elleni ifjúsági Bajnokok Ligája-mérkőzésen ért el mesterhármast.

Pénteken ismét triplázott: ezúttal a holland másodosztályban cserreként beállva szerzett három gólt. Nem is akármilyeneket!

Néhány perccel a pályára lépése után távoli lövéssel szerzett gólt csapatának, 10 perccel később közelről volt eredményes,