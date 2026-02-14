Mindenki a 18 éves magyar szupertehetségen ámuldozik: nem akárhol és nem akárhogy ért el 10 nap alatt két mesterhármast (VIDEÓ)

Ez nagyot szólna: a Juventus és az Aston Villa is szemet vetett a 18 gólos magyar csatárra
Bár ő Spanyolországba vágyik.
Az ifjúsági Bajnokok Ligája után a holland másodosztályban is triplázott a magyar szupertehetség. Kovács Bendegúz ezúttal csereként beállva ért el mesterhármast, a harmadik gólját ollózva szerezte.
Kovács Bendegúz az elmúlt 10 napban olyan tettet hajtott végre, amire nemcsak Magyarországon kapták fel a fejüket. Mint megírtuk, a holland AZ Alkmaar 18 éves magyar csatára a hónap elején a Dortmund elleni ifjúsági Bajnokok Ligája-mérkőzésen ért el mesterhármast.
Pénteken ismét triplázott: ezúttal a holland másodosztályban cserreként beállva szerzett három gólt. Nem is akármilyeneket!
Néhány perccel a pályára lépése után távoli lövéssel szerzett gólt csapatának, 10 perccel később közelről volt eredményes,
újabb 10 perc múlva pedig ollózó mozdulattal talált be a kapuba.
Kovács ebben az évadban minden sorozatban 26 alkalommal lépett pályára, ezeken a mérkőzésen összesen 25 gólt szerzett – elképesztő statisztika.
Nem véletlen, hogy a Debrecenből már több mint öt éve Hollandiába igazolt tehetség teljesítményére az európai topbajnokságokból is felfigyeltek. Korábban a Mandiner is megírta, hogy olaszországi értesülések szerint többek között a Juventus is figyeli a teljesítményét, de az angol Aston Villa és a német Stuttgart is követi a pályafutása alakulását.
A fehérgyarmati születésű, 199 centiméter magas Kovács tizennégy évesen az édesapjával, a nevelőanyjával és a fiatalabb testvérével költözött Hollandiába, ahol először az ARC Alphen aan den Rijn Youth nevű utánpótlás-egyesületnél pallérozódott, onnan az Ajaxhoz került, tavaly nyáron pedig jelenlegi klubjához, az AZ-hez igazolt. Célja, hogy egyszer Spanyolországban futballozzon.
A magyar U19-es válogatottban már rendszeresen játszik, s mint egy holland lapnak adott interjúban elmondta, esze ágában sincs, hogy a felnőttek között más országot képviseljen.
Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes számomra. Mindig csodálatos visszamenni a saját országodba, ahol a saját nyelvedet beszélik”
– fogalmazott, hozzátéve, el sem tudja képzelni, milyen lehet a Puskás Aréna belülről.
