Az európai szövetség végre megmutatta, mire képes a dortmundiak magyar rémálma

Ahogyan a Mandiner is megírta, Kovács Bendegúz, a holland AZ Alkmaar U19-es csapatában szereplő fiatal magyar futballista mesterhármast szerzett a német Borussia Dortmund ellen az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A góljait most közzétette az európai szövetség közösségi oldala.

Triplázás a Dortmund ellen



Kovács Bendegúz az ifi BL-ben öt találkozón hét találatnál jár, de már a felnőttek között a másodosztályban is eredményes volt. Nem véletlen, hogy a Debrecenből már több mint öt éve Hollandiába igazolt tehetség teljesítményére az európai topbajnokságokból is felfigyeltek. Korábban a Mandiner is megírta, hogy Olaszországi értesülések szerint többek között a Juventus is figyeli a teljesítményét, de az angol Aston Villa és a német Stuttgart is követi a pályafutása alakulását.