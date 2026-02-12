Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Borussia Dortmund Kovács Bendegúz AZ Dortmund videó Bajnokok Ligája

Az európai szövetség végre megmutatta, mire képes a dortmundiak magyar rémálma

2026. február 12. 16:49

A németek a fiatal Erling Haalandhoz hasonlítják. Most végre láthatjuk a Dortmundnak lőtt három gólját.

2026. február 12. 16:49
null

Ahogyan a Mandiner is megírta, Kovács Bendegúz, a holland AZ Alkmaar U19-es csapatában szereplő fiatal magyar futballista mesterhármast szerzett a német Borussia Dortmund ellen az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A góljait most közzétette az európai szövetség közösségi oldala.

Triplázás a Dortmund ellen


Kovács Bendegúz az ifi BL-ben öt találkozón hét találatnál jár, de már a felnőttek között a másodosztályban is eredményes volt. Nem véletlen, hogy a Debrecenből már több mint öt éve Hollandiába igazolt tehetség teljesítményére az európai topbajnokságokból is felfigyeltek. Korábban a Mandiner is megírta, hogy Olaszországi értesülések szerint többek között a Juventus is figyeli a teljesítményét, de az angol Aston Villa és a német Stuttgart is követi a pályafutása alakulását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

A fehérgyarmati születésű, 199 centiméter magas Kovács tizennégy évesen az édesapjával, a nevelőanyjával és a fiatalabb testvérével költözött Hollandiába, ahol először az ARC Alphen aan den Rijn Youth nevű utánpótlás-egyesületnél pallérozódott, onnan az Ajaxhoz került, tavaly nyáron pedig jelenlegi klubjához, az AZ-hez igazolt. Célja, hogy egyszer Spanyolországban futballozzon.

A 2021 óta Hollandiában élő, a Dortmund ellen triplázó Kovács Bendegúznak meg sem fordult a fejében, hogy más országot képviseljen
A 2021 óta Hollandiában élő, a Dortmund ellen triplázó Kovács Bendegúznak meg sem fordult a fejében, hogy más országot képviseljen (Fotó: mlsz.hu)

A magyar U19-es válogatottban már rendszeresen játszik, s mint egy holland lapnak adott interjúban elmondta, esze ágában sincs, hogy a felnőttek között más országot képviseljen.

Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes számomra. Mindig csodálatos visszamenni a saját országodba, ahol a saját nyelvedet beszélik”

– fogalmazott, hozzátéve, el sem tudja képzelni, milyen lehet a Puskás Aréna belülről.

A Csakfoci idézte a német sport1.de egyik cikkét, amelyben a Dortmund magyar rémálmaként írtak róla.

Fizikumán, fejjel való játékán túl a kapura veszélyessége, a befejezőképessége és – ritkán látható módon, a magasságához képest – a technikája is kiemelkedő. A legfontosabb azonban a mentális ereje: abszolút győztes személyiség, akit sokan egy fiatal Erling Haalandhoz hasonlítanak”

– fogalmaztak.

Kiemelték azt is, hogy az AZ Alkmaar világos tervvel rendelkezik a fiatal játékost illetően: a nyári szünettől kezdve fokozatosan beépítik az első csapatba. Hosszú távú jövője azonban még nyitott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ron Hoenson / Algemeen Dagblad

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cirmos
2026. február 12. 16:52
van egy téma, amely most mindenkit foglalkoztat, minden hírportál ezzel foglalkozik-kivéve a mandinert... nyilván azért, mert a kormánypártnak ehhez aztán semmi köze!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!