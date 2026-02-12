Az európai szövetség végre megmutatta, mire képes a dortmundiak magyar rémálma

Eljött az idő, muszáj beszélni Kovács Bendegúzról
Dortmundban is megtanulták a nevét.
A németek a fiatal Erling Haalandhoz hasonlítják. Most végre láthatjuk a Dortmundnak lőtt három gólját.
Ahogyan a Mandiner is megírta, Kovács Bendegúz, a holland AZ Alkmaar U19-es csapatában szereplő fiatal magyar futballista mesterhármast szerzett a német Borussia Dortmund ellen az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A góljait most közzétette az európai szövetség közösségi oldala.
Kovács Bendegúz az ifi BL-ben öt találkozón hét találatnál jár, de már a felnőttek között a másodosztályban is eredményes volt. Nem véletlen, hogy a Debrecenből már több mint öt éve Hollandiába igazolt tehetség teljesítményére az európai topbajnokságokból is felfigyeltek. Korábban a Mandiner is megírta, hogy Olaszországi értesülések szerint többek között a Juventus is figyeli a teljesítményét, de az angol Aston Villa és a német Stuttgart is követi a pályafutása alakulását.
A fehérgyarmati születésű, 199 centiméter magas Kovács tizennégy évesen az édesapjával, a nevelőanyjával és a fiatalabb testvérével költözött Hollandiába, ahol először az ARC Alphen aan den Rijn Youth nevű utánpótlás-egyesületnél pallérozódott, onnan az Ajaxhoz került, tavaly nyáron pedig jelenlegi klubjához, az AZ-hez igazolt. Célja, hogy egyszer Spanyolországban futballozzon.
A magyar U19-es válogatottban már rendszeresen játszik, s mint egy holland lapnak adott interjúban elmondta, esze ágában sincs, hogy a felnőttek között más országot képviseljen.
Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes számomra. Mindig csodálatos visszamenni a saját országodba, ahol a saját nyelvedet beszélik”
– fogalmazott, hozzátéve, el sem tudja képzelni, milyen lehet a Puskás Aréna belülről.
A Csakfoci idézte a német sport1.de egyik cikkét, amelyben a Dortmund magyar rémálmaként írtak róla.
Fizikumán, fejjel való játékán túl a kapura veszélyessége, a befejezőképessége és – ritkán látható módon, a magasságához képest – a technikája is kiemelkedő. A legfontosabb azonban a mentális ereje: abszolút győztes személyiség, akit sokan egy fiatal Erling Haalandhoz hasonlítanak”
– fogalmaztak.
Kiemelték azt is, hogy az AZ Alkmaar világos tervvel rendelkezik a fiatal játékost illetően: a nyári szünettől kezdve fokozatosan beépítik az első csapatba. Hosszú távú jövője azonban még nyitott.
Nyitókép: Ron Hoenson / Algemeen Dagblad