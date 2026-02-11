Csodával érne fel, ha a magyarok által jól ismert csapat bejutna a Bajnokok Ligájába – de minden esélye megvan rá

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
A holland bajnoki címet minden bizonnyal idén is a PSV Eindhoven labdarúgócsapata gyűjti be. A szintén Bajnokok Ligája-főtáblát érő második helyért a Feyenoord és az Ajax mellett egy nem várt szereplő, a NEC Nijmegen is csatázik.
Már most, február közepén nyilvánvalónak tűnik, hogy a holland labdarúgó-bajnokságot (Eredivisie) sorozatban a harmadik évben is a PSV Eindhoven nyeri meg, amely jelenleg 17 pont előnnyel áll az élen. A nagy csata nem az első, hanem a szintén Bajnokok Ligája-főtáblát érő második helyért várható. Az nem meglepetés, hogy a Feyenoord (pillanatnyilag 2. a tabellán) és az Ajax (4.) a dobogós pozíciókért küzd, az viszont már sokkal inkább, hogy a legmagasabb szinten még soha semmilyen kupát nem nyerő NEC Nijmegen (3.) is, amely a vesztett pontok tekintetében momentán mindkét közvetlen riválisánál jobban áll, és ha szerdán megnyeri a korábbról elhalasztott mérkőzését az Utrecht (13.) ellen, akkor tizenkét fordulóval a zárás előtt pontelőnnyel lenne második a táblázaton.
A NEC a 2020–2021-es idény végén jutott vissza az élvonalba, úgy, hogy a másodosztályban csak a hetedik helyen végzett, de aztán a feljutásért rendezett rájátszás során három párharcot is megnyert. Azóta a csapat Rogier Meijer irányításával sorrendben a 11., a 12., a 6. és a 8. helyen zárt az Eredivisie-ben, 2024-ben pedig döntős volt a Holland Kupában (a Feyenoord elleni finálét 1–0-ra veszítette el), a leírt fejlődési ív ellenére mégsem lehet azt mondani, a levegőben lógott volna, hogy olyan magasságokat ostromoljon, mint ebben az évadban.
A nijmegeni együttes a mostani kiírásban az új vezetőedzővel, a tavaly nyáron érkező Dick Schreuderrel szintet lépett. Az 54 esztendős trénernek a nála egy évvel fiatalabb testvéréhez, a korábban a Hoffenheim és az Ajax vezetőedzőjeként, valamint a Barcelona másodedzőjeként is dolgozó Alfredhoz képest nincs akkora neve a szakmában, de érti a dolgát, amit bizonyít, hogy pályafutása korábbi szakaszában a holland Zwollét és a spanyol Castellónt is magasabb osztályba vezette (előbbit a másodikból az elsőbe, utóbbit gólrekordot elérve a harmadikból a másodikba). Az idősebbik Schreuder fivér játékfilozófiája a bátor, korszerű támadófutballon és az egész pályát lefedő, intenzív letámadáson alapul, aminek eredményeként
eddig a NEC szerezte a második legtöbb gólt (21 meccsen 56-ot) a holland bajnokság jelenlegi kiírásában (ebben a rangsorban is a PSV az első 66 találattal).
A klubszíneit tekintve piros-zöld alakulat sorozatban négy győzelemnél jár az Eredivisie-ben, a legutóbbi tíz bajnokijából pedig nyolcat nyert meg két döntetlen mellett, továbbá a Holland Kupában is eljutott az elődöntőig, amelyben március 3-án a PSV-vel játszik. A szurkolók a múlt hétvégi, Heracles elleni 4–1-es hazai siker alkalmával percekig azt skandálták a lelátón, hogy „megyünk Európába”.
Két lábbal a földön kell maradnunk, ezt ismétli nekünk folyamatosan az edző is
– idézte a nos.nl a meccs után Basar Önalt, a NEC török utánpótlás-válogatott balszélsőjét, aki már hat gólt és nyolc gólpasszt jegyzett az évadban. „Nagyon jó idényt futunk. Olyan bátorsággal futballozunk, ami magával ragad, és rengeteg energia van a csapatunkban. Összetartóak vagyunk a pályán és azon kívül is. Nyugodtan nevezhetjük magunkat egy nagy családnak, én legalábbis így érzem” – tette hozzá.
A NEC TÖRTÉNETÉNEK MAGYAR JÁTÉKOSAI
Babos Gábor (2005–2013): 262 mérkőzés (73 kapott gól nélküli) / 0 gól
Hrepka Ádám (2007): 8/0
Vadócz Krisztián (2007–2008, 2011–2012): 69/6
Eppel Márton (2011–2012): 2/0
Szélesi Zoltán (2011–2012): 19/0
Forrás: transfermarkt.de
A Nijmegen játékoskerete
Az együttes tagja a suriname-i-holland Virgil Misidjan is, aki a 2024–2025-ös kiírásban a Ferencváros játékosa volt (Marquinhos pótlására érkezett az Üllői útra), de a zöld-fehéreknél csupán hét mérkőzésen lépett pályára. A 32 éves szélső a NEC-nél a holland bajnokság első tizenegy fordulójában mindig lehetőséget kapott, azóta viszont keveset játszik, s eddig egy gól és két gólpassz a mérlege az idényben (a gólját a PSV-nek lőtte).
A klub az elmúlt években nagyon jó érzékkel szerződtetett játékosokat Japánból. Közülük a 20 esztendős Siogai Kentót idén januárban közel tízmillió euróért adta tovább a német élvonalbeli Wolfsburgnak (a Transfermarkt adatbázisa szerint 9.5-ért), ezzel az ázsiai támadó a NEC történetének második legnagyobb összegért értékesített futballistája lett a tavaly nyáron az angol első osztályú Sunderlandnek eladott holland kapus, Robin Roefs (10,5 millió euró) után. A 28 éves Ogava Koki hét góljával és négy asszisztjával vezeti a Nijmegen kanadai rangsorát az Eredivisie mostani évadában, míg a 23. életévében járó Szano Kodaiért a télen 15 millió eurót kínált az Ajax, de a NEC-nél nemet mondtak az anyagilag kétségkívül igen kedvező ajánlatra.
A Nijmegen azért engedhette meg magának, hogy nemet mondjon egy ilyen lehetőségre, mert támaszkodhat befektetője, Marcel Boekhoorn pénzügyi erejére – derül ki a dewitteduivel.com cikkéből. A 66 esztendős üzletembert 2.8 milliárd eurós vagyonával Hollandia tizenegyedik leggazdagabb embereként tartják nyilván. Boekhoorn gyerekkora óta a csapat szurkolójaként tekint magára, nincs semmilyen pozíciója a klubnál, de szükség esetén bármikor számíthatnak az anyagi támogatására. A következő nagyobb beruházás a hírek szerint az együttes otthonául szolgáló, s jelenleg 12 500 néző befogadására alkalmas Goffertstadion bővítése lesz.
A NEC mostani idényben nyújtott teljesítményéből kiindulva az gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Dick Schreuder és játékosai iránt megnő majd a kereslet a nyáron. De ahhoz, hogy a gelderlandi együttes a következő évadban valóban a Bajnokok Ligájában – vagy bármely másik nemzetközi kupasorozatban – szerepelhessen, ugyanolyan szorgalmasan kell majd gyűjtögetnie a pontokat, mint eddig is.
A NIJMEGEN BAJNOKI MECCSEI AZ IDÉNY HÁTRALÉVŐ RÉSZÉBEN
18. forduló (elhalasztott mérkőzés): Utrecht (otthon). 23. forduló: Sparta Rotterdam (idegenben). 24. forduló: Ajax (i). 25. forduló: Fortuna Sittard (o). 26. forduló: Volendam (o). 27. forduló: PSV Eindhoven (i). 28. forduló: Heerenveen (o). 29. forduló: Excelsior (i). 30. forduló: Feyenoord (o.). 31. forduló: Twente (i). 32. forduló: Telstar (o). 33. forduló: Groningen (i.). 34. forduló: Go Ahead Eagles (o).
A HOLLAND BAJNOKSÁG ÉLCSOPORTJA 22 FORDULÓ UTÁN
