Csodával érne fel, ha a magyarok által jól ismert csapat bejutna a Bajnokok Ligájába – de minden esélye megvan rá

Már most, február közepén nyilvánvalónak tűnik, hogy a holland labdarúgó-bajnokságot (Eredivisie) sorozatban a harmadik évben is a PSV Eindhoven nyeri meg, amely jelenleg 17 pont előnnyel áll az élen. A nagy csata nem az első, hanem a szintén Bajnokok Ligája-főtáblát érő második helyért várható. Az nem meglepetés, hogy a Feyenoord (pillanatnyilag 2. a tabellán) és az Ajax (4.) a dobogós pozíciókért küzd, az viszont már sokkal inkább, hogy a legmagasabb szinten még soha semmilyen kupát nem nyerő NEC Nijmegen (3.) is, amely a vesztett pontok tekintetében momentán mindkét közvetlen riválisánál jobban áll, és ha szerdán megnyeri a korábbról elhalasztott mérkőzését az Utrecht (13.) ellen, akkor tizenkét fordulóval a zárás előtt pontelőnnyel lenne második a táblázaton.

Könnyen lehet, hogy Dick Schreuder nélkül a NEC nem is dédelgethetne Bajnokok Ligája-álmokat / Fotó: Facebook / N.E.C. Nijmegen

A NEC a 2020–2021-es idény végén jutott vissza az élvonalba, úgy, hogy a másodosztályban csak a hetedik helyen végzett, de aztán a feljutásért rendezett rájátszás során három párharcot is megnyert. Azóta a csapat Rogier Meijer irányításával sorrendben a 11., a 12., a 6. és a 8. helyen zárt az Eredivisie-ben, 2024-ben pedig döntős volt a Holland Kupában (a Feyenoord elleni finálét 1–0-ra veszítette el), a leírt fejlődési ív ellenére mégsem lehet azt mondani, a levegőben lógott volna, hogy olyan magasságokat ostromoljon, mint ebben az évadban.