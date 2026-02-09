Nem álom: Szoboszlai Dominiken is múlhat, hogy főtáblás lesz-e a BL-ben a Fradi – mutatjuk miért

Ha viszont olyan csapat győz a fináléban, amelyik kvalifikált hazájában a BL-re, az UEFA szabályzata szerint azt az együttest illeti az automatikus indulási jog, mely az adott idényben megnyerte hazája bajnokságát és a legmagasabb koefficiens-ponttal rendelkezik – ez pedig jelen esetben a Ferencváros.

Bár a listán négy csapatnak is magasabb a koefficiense a Fradiénál (48.250), a görög Olympiakosz (62.250), a skót Rangers (59.250), az ukrán Sahtar Donyeck (50.250) és a dán Köbenhavn (54.375) sem vezeti saját bajnokságát.

Ha a megfelelő csapat nyeri a BL-t, illetve a fenti négy klub nem lesz bajnok, miközben a Ferencváros igen, már „csak” egy dolognak kell összejönnie: a magyar csapat mögött álló bajnokok nem juthatnak messzebb az európai kupaporondon, mint a zöld-fehérek. Erre viszont csak a szerb élvonalat vezető Crvena zvezdának és a horvátoknál első Dinamo Zagrebnek (vagy dán bajnoki cím esetében a jelenleg második Midtjyllandnak) van reális esélye.