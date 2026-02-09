Ft
Liverpool Szoboszlai Dominik FTC

Nem álom: Szoboszlai Dominiken is múlhat, hogy főtáblás lesz-e a BL-ben a Fradi – mutatjuk miért

2026. február 09. 20:00

Egészen hihetetlen, de még az is megtörténhet, hogy a következő évadban egy magyar csapat alanyi jogon lesz ott a Bajnokok Ligája főtábláján. Erre az FTC-nek van esélye, de nagyon sok mindennek össze kell jönnie hozzá.

null

A Ferencváros a hétvégén az Újpest legyőzésének és az ETO botlásának köszönhetően újra élre állt az NB I tabelláján, ez pedig azt jelenti, hogy jelen állás szerint ismét az FTC az a csapat, amelyik elindulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében. De lehet, hogy mégsem indulhat – viszont ebben az esetben ezt a klubnál biztos, hogy senki nem bánná.

Megőrültünk volna? Nem.

Az m4sport.hu szúrta ki a Football Meets Data oldalán, hogy 

ha ebben a pillanatban véget érnének az európai bajnokságok, akkor a Fradi azért nem indulhatna a BL-selejtezőben, mert egyenesen a főtáblára kerülne!

Hogyan lehet alanyi jogon BL-főtáblás az FTC?

Természetesen az elméletben még sok a ha. Először is az kell hozzá, hogy olyan csapat nyerje a BL budapesti döntőjét, amelyik saját bajnokságából indulási jogot szerez a sorozatra – vagyis például

jelen állás szerint Szoboszlai Dominik BL-győzelmének nem örülhetnénk, mert a Liverpool csak 6. az angol bajnokság tabelláján, ami nem ér BL-indulást, így nem szabadulna fel hely a magyar bajnoknak.

FTC
Gruber Zsombor akár BL-főtáblás lehet az FTC-vel. Fotó: MTI/Purger Tamás

Ha viszont olyan csapat győz a fináléban, amelyik kvalifikált hazájában a BL-re, az UEFA szabályzata szerint azt az együttest illeti az automatikus indulási jog, mely az adott idényben megnyerte hazája bajnokságát és a legmagasabb koefficiens-ponttal rendelkezik – ez pedig jelen esetben a Ferencváros.

Bár a listán négy csapatnak is magasabb a koefficiense a Fradiénál (48.250), a görög Olympiakosz (62.250), a skót Rangers (59.250), az ukrán Sahtar Donyeck (50.250) és a dán Köbenhavn (54.375) sem vezeti saját bajnokságát.

Ha a megfelelő csapat nyeri a BL-t, illetve a fenti négy klub nem lesz bajnok, miközben a Ferencváros igen, már „csak” egy dolognak kell összejönnie: a magyar csapat mögött álló bajnokok nem juthatnak messzebb az európai kupaporondon, mint a zöld-fehérek. Erre viszont csak a szerb élvonalat vezető Crvena zvezdának és a horvátoknál első Dinamo Zagrebnek (vagy dán bajnoki cím esetében a jelenleg második Midtjyllandnak) van reális esélye.

Az egyenletben tehát még rengeteg a ha, de akár még össze is jöhet az, hogy a történelem során először magyar csapat ott lehet alanyi jogon a BL főtábláján.

Ez persze csak a Fradi bajnoki címénél lehetséges, hiszen az ETO, a Debrecen és a Paks sem rendelkezik a képlethez elegendő koefficiens-ponttal.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

