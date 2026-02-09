Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza hajdú péter alekosz

Nyílt levél Hajdú Péternek!

2026. február 09. 20:19

Az első szavam a tiszteleté, a második pedig az őszinte elismerésé!

2026. február 09. 20:19
null
Kovács András
Kovács András
Facebook

„Nyílt levél Hajdú Péternek! 

Tisztelt Hajdú Péter! 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

Az első szavam a tiszteleté, a második pedig az őszinte elismerésé! 

Mivel eddig személyesen még sohasem találkoztunk, így maradok a magázódásnál. Munkásságát teljes mélységében nem ismerem, mivel jómagam a sajtó egy másik területén dolgozom. Mindig is tisztelettel és érdeklődéssel figyeltem a tevékenységét kiváltképpen a Varga Judittal készült interjúja óta. Az is teljesen biztos, hogy több közéleti kérdésben nem értünk egyet, de ettől függetlenül mindig meghallgatom a véleményét. Akkor most mégis miért ragadtam tollat? 

Megnéztem a Nagy Alekosszal készült műsorát, és több dolog olyan mértékben felhúzott, hogy nem maradhattam csöndben. Nagyon jól tette, hogy meghívta a műsorába ezt az ostoba, nulla aggyal rendelkező legalja suttyó alakot, mert így még világosabban látszik, hogy mit is képvisel valójában Magyar Péter és a Tisza! Alekosz tökéletesen bebizonyította, hogy semmi, de az égvilágon semmi sincs azon emberek fejében, akik nem a Fideszt akarják hatalomban látni. Egyetlen gondolatot nem hallottunk tőle, hogy egy Tisza-kormány mitől lenne jobb, mint a mostani. A keresztkérdésekre össze-vissza beszélt, és habogott, mint egy idióta. Elképesztő gyűlölet és proli ostobaság lángolt ennek a semmirekellő alaknak a szemében, akit tényleg csak életének egy sérelme mozgat. Döbbenetes, hogy egy ilyen buta és intellektuálisan nulla alaknak szavazati joga van, alapvető fogalmakkal sincsen tisztában. Majd pedig veszi a bátorságot, hogy közéleti kérdésekben megszólaljon. Gyalázat! 

Tisztelt Hajdú Péter! 

Csodálom a türelmét, hogy végighallgatta ezt a tuskó figurát! Az Ön helyében nagyjából a tizedik ostoba-demagóg fenyegetőző dumája után úgy leüvöltöttem volna a fejét, hogy arról kódul! Ha ezt követően sem hagyta volna abba a teljesen idióta-proli szövegét, akkor lehet az asztalt is ráborítottam volna, és kizavartam volna a stúdióból. Egy igazi szellemi kútmérgező alak ez az Alekosz! Hatalmas pofája van, és nulla agya – tipikus 21. századi suttyó! Ez a típus azt hiszi magáról, hogy mindet tud, miközben két egyjegyű számot sem tud hiba nélkül összeadni. A tiszteletnek a minimumát sem érdemli meg ez a suttyó alak, mivel nyomokban sem tartalmaz intelligenciát! 

Végül pedig a köszönetemet szeretném kifejezni, hogy a műsora révén bemutatta nekünk, mit is képvisel valójában Magyar Péter és a mögötte álló gyűlöletkommandó! Alekosz és a hozzá hasonlók képtelenek bármilyen értéket, vagy értelmes gondolatot a nyilvánosság felé bemutatni. Csak gyűlölködni és rombolni tudnak! Most mindezt képben és hangban jól láthattuk. Mindenkinek ajánlom a műsort, mert most pontosan megismerhetik, hogy mit is képvisel Magyar Péter és a Tisza! Így még könnyebb lesz április 12-én a sorsdöntő ikszet behúzni! 

Tisztelettel: 

Kovács András!”

Nyitókép: Facebook

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
2026. február 09. 21:19
Külön tisztelet Hajdú Péternek, aki végigbírta egy egész napot ezzel a primitív bunkóval. Türelme és nyugalma elképesztő: csak az igazi véri profik képesek megőrizni hidegvérüket és a kontrollt ilyen suttyó lumpen proli mellett. Alekosz nem provokatív és nem bátor, hanem egyszerűen buta , élő bizonyítéka annak, hogyan válik a semmi hangossá, miközben Hajdú Péter profizmusa mindent keretben tart.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2026. február 09. 21:17
Nem egyszerűen a valóságshowk alja, hanem abból is az okoskodó. Annyi önreflexiója sincs, hogy legalább hallgatna
Válasz erre
1
0
Frenk
2026. február 09. 21:12
Sajnos nem láttam a műsort, hol lehetne megnézni ? Előre is köszönöm...
Válasz erre
0
0
The Loner
2026. február 09. 21:08
Alekosz nem más, mint a közéleti trash legalja: egy hangos, primitív, önmagától elájult pojáca, akinek minden megszólalása újabb bizonyíték arra, hogy az intelligencia nem alanyi jog. Amit gondolatnak hisz, az ösztönszintű fröcsögés; amit magabiztosságnak ad el, az sima ostobaság. Ez az ember nem vitázik, nem érvel, nem gondolkodik – csak böfög. Kérdésre nem válaszol, állítást nem támaszt alá, viszont sértettségből és gyűlöletből végtelen a készlete. Önelégülten hadonászik, mintha bármi szellemi teljesítmény állna mögötte, pedig nem áll: üres fej, hangos száj, nulla tartalom. Különösen visszataszító, hogy közéleti szereplőként pózol, miközben alapfogalmakkal sincs tisztában. Mindez ráadásul hatalmas negatív reklám a Tisza Pártnak: ennél jobban, ennél többet aligha tudott volna ártani nekik. Alekosz nem provokatív és nem bátor, hanem egyszerűen buta – élő bizonyítéka annak, hogyan válik a semmi hangossá.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!