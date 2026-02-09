Megnéztem a Nagy Alekosszal készült műsorát, és több dolog olyan mértékben felhúzott, hogy nem maradhattam csöndben. Nagyon jól tette, hogy meghívta a műsorába ezt az ostoba, nulla aggyal rendelkező legalja suttyó alakot, mert így még világosabban látszik, hogy mit is képvisel valójában Magyar Péter és a Tisza! Alekosz tökéletesen bebizonyította, hogy semmi, de az égvilágon semmi sincs azon emberek fejében, akik nem a Fideszt akarják hatalomban látni. Egyetlen gondolatot nem hallottunk tőle, hogy egy Tisza-kormány mitől lenne jobb, mint a mostani. A keresztkérdésekre össze-vissza beszélt, és habogott, mint egy idióta. Elképesztő gyűlölet és proli ostobaság lángolt ennek a semmirekellő alaknak a szemében, akit tényleg csak életének egy sérelme mozgat. Döbbenetes, hogy egy ilyen buta és intellektuálisan nulla alaknak szavazati joga van, alapvető fogalmakkal sincsen tisztában. Majd pedig veszi a bátorságot, hogy közéleti kérdésekben megszólaljon. Gyalázat!

Tisztelt Hajdú Péter!

Csodálom a türelmét, hogy végighallgatta ezt a tuskó figurát! Az Ön helyében nagyjából a tizedik ostoba-demagóg fenyegetőző dumája után úgy leüvöltöttem volna a fejét, hogy arról kódul! Ha ezt követően sem hagyta volna abba a teljesen idióta-proli szövegét, akkor lehet az asztalt is ráborítottam volna, és kizavartam volna a stúdióból. Egy igazi szellemi kútmérgező alak ez az Alekosz! Hatalmas pofája van, és nulla agya – tipikus 21. századi suttyó! Ez a típus azt hiszi magáról, hogy mindet tud, miközben két egyjegyű számot sem tud hiba nélkül összeadni. A tiszteletnek a minimumát sem érdemli meg ez a suttyó alak, mivel nyomokban sem tartalmaz intelligenciát!

Végül pedig a köszönetemet szeretném kifejezni, hogy a műsora révén bemutatta nekünk, mit is képvisel valójában Magyar Péter és a mögötte álló gyűlöletkommandó! Alekosz és a hozzá hasonlók képtelenek bármilyen értéket, vagy értelmes gondolatot a nyilvánosság felé bemutatni. Csak gyűlölködni és rombolni tudnak! Most mindezt képben és hangban jól láthattuk. Mindenkinek ajánlom a műsort, mert most pontosan megismerhetik, hogy mit is képvisel Magyar Péter és a Tisza! Így még könnyebb lesz április 12-én a sorsdöntő ikszet behúzni!

Tisztelettel: