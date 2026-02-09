Szoboszlai miatt hőbörögnek a szurkolók a BBC posztja alatt

Kiderült, mit mondtak Szoboszlai Dominiknek a sorsdöntő lövés előtt
Rendesen elküldték.
Piros lapja ellenére bekerült az álomcsapatba, ráadásul középpályásként. Troy Deeney Szoboszlai Dominikkel kapcsolatos döntése kiakasztotta a szurkolókat.
Még jó sokáig beszédtémát fog szolgáltatni a vasárnapi Liverpool–Manchester City, ez nem vitás. Ráadásul Szoboszlai Dominik abszolút főszereplő volt a mérkőzésen, hiszen fantasztikus szabadrúgásgóllal szerezte meg a vezetést, majd beragadt a City egyenlítő góljánál, Erling Haaland győztes találata előtt a barátjával beszélgetett, majd az utolsó pillanatokban piros lapot kapott, amikor visszarántással akadályozta meg a gólszerzésben.
A korábbi játékos, most szakértőként dolgozó Troy Deeney a BBC-nek szokása szerint összeállította a hétvégi Premier League-forduló álomcsapatát, amibe a magyar válogatott csapatkapitánya is bekerült. Az angol kommentelők ezt nem fogadták kitörő örömmel – több szempontból sem.
Először is Szoboszlai középpályásként került be a 11-be – miközben ugye a mérkőzésen, ahogy az évadban már többször is, jobbhátvédként szerepelt.
„Szoboszlai hátul játszott, mégis középpályás Troy csapatában – ennyi erővel akár Donnarumma is játszhatna elől” – jegyzi meg egy kommentelő.
„Troy négyzeteket próbál meg kör alakú lyukakba rakni” – teszi hozzá egy másik.
Nézett focimeccset a hétvégén? Milyen pozícióban játszott Szoboszlai?”
– kérdez rá a nyilvánvalóra egy harmadik.
A kommentelőknek ezen kívül az sem igazán tetszett, hogy honfitársunk egyáltalán bekerült a csapatba – szerintük sem a teljesítménye, sem a piros lapja nem predesztinálja erre.
„Szoboszlai piros lappal. Oké, akkor így lehet bekerülni a csapatába” – írja egyikük.
Szoboszlai helyét vitatnám. Benne volt a City egyenlítő góljában, majd kapott egy piros lapot”
– így egy másik.
„Kíváncsi vagyok, hogy Szoboszlait csak a szabadrúgása alapján tette-e be, és azon tűnődöm, hogy a piros lapja előtt vagy után adta le a csapatot” – morfondírozott egy harmadik.
„Szoboszlai? Ez ugyanaz a Szoboszlai, aki ugyan szuper szabadrúgásgólt lőtt, de hagyta Bernardót elmenni, mielőtt a végén kiállították?” – tette fel a költői kérdést egy másik kommentelő.
Ezek a hozzászólások a BBC facebook-posztja alá érkeztek – gyanús, hogy a kommentelők a cikket nem nyitották meg, így nem olvasták Deeney érvelését.
„A tízes pozícióba teszem annak ellenére, hogy jobbhátvéd volt, de ha ilyen gólt szerzel, helyed van a csapatban. Hihetetlen szabadrúgásgólt lőtt a Manchester City ellen, gyönyörű technikával rúgta el a labdát, ami úgy tekeredett balról jobbra, hogy Donnarummát teljesen becsapta” – fogalmazott a cikkben.
Szoboszlai egyébként a piros lapja miatt egymeccses eltiltást kapott, így a Sunderland elleni bajnokit kell kihagynia.
