Elment a bíró józan esze? Az ellenfél edzője szerint Szoboszlait nem kellett volna kiállítani

Káosz a legvégén: ezért állították ki a Haalandot lerántó Szoboszlait a Liverpool–Manchester Cityn (VIDEÓ)
Itt a magyarázat!
Pep Guardiola sajnálja a magyar futballista piros lapját. Úgy véli, Szoboszlai Dominik kiállítása helyett inkább meg kellett volna adni a Manchester City harmadik gólját.
Ritkán fordul elő a futballban, hogy egy vezetőedző nem tartja jogosnak az ellenfél egy játékosának piros lapját, de most ez történt, a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola szerint ugyanis nem kellett volna kiállítani Szoboszlai Dominiket a Liverpool elleni vasárnap esti rangadón, amelyet 2–1-re nyert meg a csapata.
„Megnyertük a meccset, Szoboszlai pedig most nem játszhat” – mondta Guardiola értetlenül arról a furcsa szituációról, amely az Anfielden rendezett mérkőzés hosszabbításában történt.
A vendégek ekkor már 2–1-re vezettek, a hazaiak kapusa, Alisson pedig előrement, hogy segítse az esetleges egyenlítést, de nem járt sikerrel, Rayan Cherki pedig a felezővonal közeléből az üres kapu felé rúgta a labdát. A két egykori salzburgi klubtárs és jóbarát, Erling Haaland és Szoboszlai versenyt futottak, előbb a magyar játékos rántotta vissza a norvégot, majd fordítva, a labda pedig végül átgurult a gólvonalon. Később a bíró a VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a találatot, Szoboszlait pedig kiállította.
Guardiola szerint szükségtelen volt a piros lap.
Hol van a józan ész? Tudom, hogy visszahúzta, de ebben az országban, ebben a ligában hányszor fordul elő, hogy valakit visszahúznak, és a bíró mégis továbbengedi a játékot? Meg kellett volna adni a gólt, Szoboszlait nem kellett volna kiállítani, mi pedig örülünk
– vázolt egy lehetséges forgatókönyvet a katalán tréner.
A Liverpool edzője dühös. Szoboszlai piros lapja helyett a Szalahhal szemben elkövetett szabálytalanságra terelné át a figyelmet.
A Premier League közleményben megmagyarázta, miért vonták vissza az utolsó gólt és miért kapott piros lapot Szoboszlai Dominik. Az eset másik főszereplője, Erling Haaland is elmondta a véleményét a Liverpool–Manchester City után.
A Liverpool meccs utáni közleménye szerint Szoboszlait egy mérkőzésre tiltják el, vagyis a szerdai, Sunderland elleni idegenbeli találkozót kell csak kihagynia.
