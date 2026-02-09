Elment a bíró józan esze? Az ellenfél edzője szerint Szoboszlait nem kellett volna kiállítani

Ritkán fordul elő a futballban, hogy egy vezetőedző nem tartja jogosnak az ellenfél egy játékosának piros lapját, de most ez történt, a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola szerint ugyanis nem kellett volna kiállítani Szoboszlai Dominiket a Liverpool elleni vasárnap esti rangadón, amelyet 2–1-re nyert meg a csapata.

„Megnyertük a meccset, Szoboszlai pedig most nem játszhat” – mondta Guardiola értetlenül arról a furcsa szituációról, amely az Anfielden rendezett mérkőzés hosszabbításában történt.