Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
piros lap Manchester City Liverpool kiállítás Pep Guardiola Premier League Szoboszlai Dominik

Elment a bíró józan esze? Az ellenfél edzője szerint Szoboszlait nem kellett volna kiállítani

2026. február 09. 10:54

Pep Guardiola sajnálja a magyar futballista piros lapját. Úgy véli, Szoboszlai Dominik kiállítása helyett inkább meg kellett volna adni a Manchester City harmadik gólját.

2026. február 09. 10:54
null

Ritkán fordul elő a futballban, hogy egy vezetőedző nem tartja jogosnak az ellenfél egy játékosának piros lapját, de most ez történt, a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola szerint ugyanis nem kellett volna kiállítani Szoboszlai Dominiket a Liverpool elleni vasárnap esti rangadón, amelyet 2–1-re nyert meg a csapata.

„Megnyertük a meccset, Szoboszlai pedig most nem játszhat” – mondta Guardiola értetlenül arról a furcsa szituációról, amely az Anfielden rendezett mérkőzés hosszabbításában történt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

A vendégek ekkor már 2–1-re vezettek, a hazaiak kapusa, Alisson pedig előrement, hogy segítse az esetleges egyenlítést, de nem járt sikerrel, Rayan Cherki pedig a felezővonal közeléből az üres kapu felé rúgta a labdát. A két egykori salzburgi klubtárs és jóbarát, Erling Haaland és Szoboszlai versenyt futottak, előbb a magyar játékos rántotta vissza a norvégot, majd fordítva, a labda pedig végül átgurult a gólvonalon. Később a bíró a VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a találatot, Szoboszlait pedig kiállította.

Ezt is ajánljuk a témában

Guardiola szerint szükségtelen volt a piros lap.

Hol van a józan ész? Tudom, hogy visszahúzta, de ebben az országban, ebben a ligában hányszor fordul elő, hogy valakit visszahúznak, és a bíró mégis továbbengedi a játékot? Meg kellett volna adni a gólt, Szoboszlait nem kellett volna kiállítani, mi pedig örülünk

– vázolt egy lehetséges forgatókönyvet a katalán tréner.

Kapcsolódó cikkek

A Liverpool meccs utáni közleménye szerint Szoboszlait egy mérkőzésre tiltják el, vagyis a szerdai, Sunderland elleni idegenbeli találkozót kell csak kihagynia.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool–Manchester City 1–2 – a mérkőzés összefoglalója

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
abcd2k
2026. február 09. 11:10
A bíró valóban hülye volt, a labda Haalandtól függetlenül a kapuba tartott, tehát Szoboszlai nem akadályozta a gólszerzést, viszont Haaland egyértelműen megakadályozta Szoboszlait a védekezésben. Mivel Szoboszlai előbb szabálytalankodott, Haaland pedig nagyobbat a gólt meg kellett volna adni és kész, a kiállítás jogtalan volt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!