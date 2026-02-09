Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Alisson sajtótájákoztató Arne Slot Manchester City Liverpool videó Premier League Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Szoboszlai piros lapjáról kérdezték Slotot – kiborult a sajtótájékoztatón

2026. február 09. 05:54

A Liverpool edzője dühös. Szoboszlai piros lapja helyett a Szalahhal szemben elkövetett szabálytalanságra terelné át a figyelmet.

2026. február 09. 05:54
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City idegenben 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának vasárnapi rangadóján. Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, a végén viszont kiállították. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot feldúltan értékelt.

A holland vezetőedző elismerte, hogy az első félidőben a rivális volt a jobb csapat a pályán, amely Erling Haaland ziccerét leszámítva nem alakított ki nagy helyzetet, de a labdával jobban mozgott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

„Ugyanakkor az elmúlt három-négy hónapban belerakott munkánk eredménye szerintem mindenki számára jól látható volt” – jelentette ki Slot, aki úgy látta, a szünet után tudtak emelni a színvonalon, és a pálya minden szegletén sikeresen támadták le labdabirtoklásban Anglia egyik legjobb csapát, ami a már említett elmúlt három-négy hónapnyi munka legnagyobb hozadéka.

„Fantasztikus második félidő volt, többet reméltem annál, minthogy egy–nullára vezetünk, de az nem sikerült, és kaptunk két gólt.”

Szoboszlai a legvégén piros lapot kapott
Szoboszlai a legvégén piros lapot kapott (Fotó: Adam Vaughan/MTI/MTVA)
  • Megkérdezték tőle, hogy mit gondol a döntésről, utalva Szoboszlai Dominik piros lapjára és az érvénytelenített harmadik City-gólra.

Amikor ezt a kérdést felteszed, mit értesz ezalatt? A City elleni érvénytelenített gólunkra utalsz, a fejesünkre? Vagy a büntetőre, amit ellenünk idegenben kaptak? Vagy az egyértelmű piros lapra, amit Mo Szalah ellen követtek el a második félidőben? Vagy a büntetőre, amit szintén a második játékrészben kaptak? Ezekre a döntésekre gondolsz?”

– tette fel a kérdést Slot, aki szerint ezen a két meccsen – de más mérkőzéseken is bőven – az 50–50-es helyzetben a kárukra ítéltek.

Ugyanakkor meg tud békélni a kiállítással, de nem tetszett neki, hogy a játékvezető a szabálykönyv szerint járt el.

Dominik utolsó emberként szabálytalanságot követett el Haalanddal szemben, egyértelműen húzta a mezét, miközben a támadó a kapura ment, szóval betalálhatott volna. Így ez piros lap. És azt hiszem, a Sunderland vezetőedzője nagyon örül annak, hogy kiállították. Ezt írja a szabálykönyv, és ennek meg kell felelni. És ha ezt írja a szabálykönyv, és Guéhi egyértelműen meghúzza Szalah mezét, aki nyolc éve ebből a szögből minden egyes alkalommal betalál – egy kicsit eltúlozva százból százszor gólt lő onnan –, és nem jár érte piros lap, attól frusztráltabb leszek”

– fogalmazott Slot.

Ezt is ajánljuk a témában

De el tudom fogadni Dominik piros lapját. Ha szereted a focit, azt mondod: »á, maradjon így, legyen gól, ez így jó nekik és igazából mindenkinek«. De ha a Sunderlandnek vagy a vezetőedzője, akkor jobban szeretnéd látni a piros lapot. Ezt mondja ki a szabály, és mi csak a szabályok betartását szeretnénk kérni”

– tette hozzá a holland szakember, aki később, amikor az Alison szabálytalansága miatt megítélt büntetőről kérdezték, visszautalt Szalah esetére, mert szerinte minden figyelemnek most ezen kéne lennie. A tizenegyessel kapcsolatban egyébként tett egy olyan utalást, hogy az nem volt büntető, mert a játékosnak a szabálytalanság pillanatában már nem volt esélye elérnie a labdát. Továbbá nem biztos abban, hogy ha először nem fújják be, a VAR felülbírálta volna.

Ezt is ajánljuk a témában

Aztán ismét arról beszélt, hogy az elmúlt három-négy hónapban mennyit fejlődtek, ugyanakkor ez nem látszik meg a tabellán, márpedig ez lenne a legfontosabb.

Arról is kérdezték, hogy ki lesz a Sunderland ellen a jobbhátvéd. Conor Bradley még nagyon sokáig nem bevethető, Jeremie Frimpong pedig szerinte biztosan nem játszhat és Joe Gomez visszatérésére sem számít, de három hét kihagyás után sem feltétlenül vetné be őt a kezdőben.

Vannak más játékosaink is, akik ezen a poszton játszani tudnak. Dom – ismét – nagyon jól játszott ezen a poszton, de sajnos szerdán nem áll rendelkezésre.”

 

A mérkőzés összefoglalója, benne Szoboszlai góljával és kiállításával


Angol Premier League
25. forduló
Liverpool–Manchester City 1–2 (0–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Craig Pawson
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Chiesa, 90+5.) – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 85.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov (Dias, 61.), Guéhi, Ait-Nouri – B. Silva, Rodri, O'Reilly – Semenyo (Aké, 90+6.), Haaland, Marmus (Cherki, 61.). Vezetőedző: Pep Guardiola.
Gólszerző: Szoboszlai (74.), ill. B. Silva (84.), Haaland (90+3. – 11-esből)
Kiállítva: Szoboszlai (90+13.)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Squalline
2026. február 09. 07:42
Jürgen Klopp: „A történelmi gól ellenére nem értékeljük megfelelően Szoboszlai valódi értékét. Az, hogy ideiglenes helyettesítőként használjuk, függetlenül attól, hogy mennyire hatékony a jobbhátvéd pozícióban, minden értelemben futballbűn. Nem arról beszélek, hogy ő volt a felelős az egyenlítő gólért, mert eltakarta az lesállást, vagy a végén kapott komikus piros lapot, hanem arról, hogy Szoboszlai hiánya a támadó harmadban megbénítja a csapatot. Hiányzott nekünk az egész mérkőzésen, különösen az utolsó és az utolsó előtti passzoknál. Elveszíted a legjobb játékost a posztján, csak azért, hogy helyettesítsd egy olyan poszton, ahol nem jó, és csupán a dolgát végzi. Van Jones és mások is, akik szintén jól teljesítenek."
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!