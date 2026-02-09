Szoboszlai piros lapjáról kérdezték Slotot – kiborult a sajtótájékoztatón

Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City idegenben 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának vasárnapi rangadóján. Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, a végén viszont kiállították. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot feldúltan értékelt.

A holland vezetőedző elismerte, hogy az első félidőben a rivális volt a jobb csapat a pályán, amely Erling Haaland ziccerét leszámítva nem alakított ki nagy helyzetet, de a labdával jobban mozgott.