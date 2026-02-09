Szoboszlai piros lapjáról kérdezték Slotot – kiborult a sajtótájékoztatón

Erre várt mindenki: közleményt adott ki a Liverpool Szoboszlai piros lapja miatt
Bajban vannak a Vörösök.
A Liverpool edzője dühös. Szoboszlai piros lapja helyett a Szalahhal szemben elkövetett szabálytalanságra terelné át a figyelmet.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester City idegenben 2–1-re legyőzte a Liverpoolt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának vasárnapi rangadóján. Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, a végén viszont kiállították. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot feldúltan értékelt.
A holland vezetőedző elismerte, hogy az első félidőben a rivális volt a jobb csapat a pályán, amely Erling Haaland ziccerét leszámítva nem alakított ki nagy helyzetet, de a labdával jobban mozgott.
„Ugyanakkor az elmúlt három-négy hónapban belerakott munkánk eredménye szerintem mindenki számára jól látható volt” – jelentette ki Slot, aki úgy látta, a szünet után tudtak emelni a színvonalon, és a pálya minden szegletén sikeresen támadták le labdabirtoklásban Anglia egyik legjobb csapát, ami a már említett elmúlt három-négy hónapnyi munka legnagyobb hozadéka.
„Fantasztikus második félidő volt, többet reméltem annál, minthogy egy–nullára vezetünk, de az nem sikerült, és kaptunk két gólt.”
Amikor ezt a kérdést felteszed, mit értesz ezalatt? A City elleni érvénytelenített gólunkra utalsz, a fejesünkre? Vagy a büntetőre, amit ellenünk idegenben kaptak? Vagy az egyértelmű piros lapra, amit Mo Szalah ellen követtek el a második félidőben? Vagy a büntetőre, amit szintén a második játékrészben kaptak? Ezekre a döntésekre gondolsz?”
– tette fel a kérdést Slot, aki szerint ezen a két meccsen – de más mérkőzéseken is bőven – az 50–50-es helyzetben a kárukra ítéltek.
Ugyanakkor meg tud békélni a kiállítással, de nem tetszett neki, hogy a játékvezető a szabálykönyv szerint járt el.
Dominik utolsó emberként szabálytalanságot követett el Haalanddal szemben, egyértelműen húzta a mezét, miközben a támadó a kapura ment, szóval betalálhatott volna. Így ez piros lap. És azt hiszem, a Sunderland vezetőedzője nagyon örül annak, hogy kiállították. Ezt írja a szabálykönyv, és ennek meg kell felelni. És ha ezt írja a szabálykönyv, és Guéhi egyértelműen meghúzza Szalah mezét, aki nyolc éve ebből a szögből minden egyes alkalommal betalál – egy kicsit eltúlozva százból százszor gólt lő onnan –, és nem jár érte piros lap, attól frusztráltabb leszek”
– fogalmazott Slot.
Ezt is ajánljuk a témában
Bajban vannak a Vörösök.
De el tudom fogadni Dominik piros lapját. Ha szereted a focit, azt mondod: »á, maradjon így, legyen gól, ez így jó nekik és igazából mindenkinek«. De ha a Sunderlandnek vagy a vezetőedzője, akkor jobban szeretnéd látni a piros lapot. Ezt mondja ki a szabály, és mi csak a szabályok betartását szeretnénk kérni”
– tette hozzá a holland szakember, aki később, amikor az Alison szabálytalansága miatt megítélt büntetőről kérdezték, visszautalt Szalah esetére, mert szerinte minden figyelemnek most ezen kéne lennie. A tizenegyessel kapcsolatban egyébként tett egy olyan utalást, hogy az nem volt büntető, mert a játékosnak a szabálytalanság pillanatában már nem volt esélye elérnie a labdát. Továbbá nem biztos abban, hogy ha először nem fújják be, a VAR felülbírálta volna.
Ezt is ajánljuk a témában
Itt a magyarázat!
Aztán ismét arról beszélt, hogy az elmúlt három-négy hónapban mennyit fejlődtek, ugyanakkor ez nem látszik meg a tabellán, márpedig ez lenne a legfontosabb.
Arról is kérdezték, hogy ki lesz a Sunderland ellen a jobbhátvéd. Conor Bradley még nagyon sokáig nem bevethető, Jeremie Frimpong pedig szerinte biztosan nem játszhat és Joe Gomez visszatérésére sem számít, de három hét kihagyás után sem feltétlenül vetné be őt a kezdőben.
Vannak más játékosaink is, akik ezen a poszton játszani tudnak. Dom – ismét – nagyon jól játszott ezen a poszton, de sajnos szerdán nem áll rendelkezésre.”
Angol Premier League
25. forduló
Liverpool–Manchester City 1–2 (0–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Craig Pawson
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Chiesa, 90+5.) – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 85.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov (Dias, 61.), Guéhi, Ait-Nouri – B. Silva, Rodri, O'Reilly – Semenyo (Aké, 90+6.), Haaland, Marmus (Cherki, 61.). Vezetőedző: Pep Guardiola.
Gólszerző: Szoboszlai (74.), ill. B. Silva (84.), Haaland (90+3. – 11-esből)
Kiállítva: Szoboszlai (90+13.)
Ezt is ajánljuk a témában
Elképesztő mérkőzés, hihetetlen végjáték!
Nyitókép: Paul Ellis/AFP