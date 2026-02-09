Nincs ez mindig így, de Kubatov Gábornak jól indult a hete

A Fradi azt követően állt újra az élre, hogy hazai pályán 3–0-ra megverte az Újpestet, míg az eddigi éllovas ETO csak döntetlent ért el Diósgyőrben. Az FTC sorsa tehát innentől ismét a saját kezében, csak rajta múlik, hogy megszerzi-e sorozatban a nyolcadik bajnoki címét is.

A bajnokságból még 12 forduló van hátra.

Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor

Ferencváros–Újpest 3–0 – a mérkőzés összefoglalója