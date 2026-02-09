Nincs ez mindig így, de Kubatov Gábornak jól indult a hete

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Újra a Ferencváros vezeti az NB I tabelláját. Kubatov Gábor klubelnököt ez nagy elégedettséggel és örömmel tölti el.
Kubatov Gábor klubelnök büszkén posztolta a közösségi oldalán, hogy a 21. forduló után ismét a Ferencváros vezeti a labdarúgó NB I tabelláját.
„Jó így kezdeni a hetet!” – írta a politikus-sportvezető a Facebookon.
A Fradi azt követően állt újra az élre, hogy hazai pályán 3–0-ra megverte az Újpestet, míg az eddigi éllovas ETO csak döntetlent ért el Diósgyőrben. Az FTC sorsa tehát innentől ismét a saját kezében, csak rajta múlik, hogy megszerzi-e sorozatban a nyolcadik bajnoki címét is.
A bajnokságból még 12 forduló van hátra.
