Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Labdarúgó NB I Kubatov Gábor Fradi Ferencváros FTC

Nincs ez mindig így, de Kubatov Gábornak jól indult a hete

2026. február 09. 08:15

Újra a Ferencváros vezeti az NB I tabelláját. Kubatov Gábor klubelnököt ez nagy elégedettséggel és örömmel tölti el.

2026. február 09. 08:15
null

Kubatov Gábor klubelnök büszkén posztolta a közösségi oldalán, hogy a 21. forduló után ismét a Ferencváros vezeti a labdarúgó NB I tabelláját.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

„Jó így kezdeni a hetet!” – írta a politikus-sportvezető a Facebookon.

 

A Fradi azt követően állt újra az élre, hogy hazai pályán 3–0-ra megverte az Újpestet, míg az eddigi éllovas ETO csak döntetlent ért el Diósgyőrben. Az FTC sorsa tehát innentől ismét a saját kezében, csak rajta múlik, hogy megszerzi-e sorozatban a nyolcadik bajnoki címét is.

A bajnokságból még 12 forduló van hátra.

Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor

Ferencváros–Újpest 3–0 – a mérkőzés összefoglalója

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. február 09. 10:19
A legvégén kell az élen végezni....🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!