béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Kaja Kallas Európai Unió Egyesült Államok

Kicsikarták Kaja Kallasból: el kellett ismernie, hogy Trump valamit jól csinált

2026. február 09. 20:35

Arra is sikerült rájönnie, miért hagyják figyelmen kívül az oroszok az európaiakat.

2026. február 09. 20:35
null

Moszkvát valódi engedményekre kell rákényszeríteni, különben az ukrajnai béketörekvések valójában az orosz agresszió bebetonozását szolgálják – erről beszélt Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Euronews Europe Today című műsorában.

Kallas szerint az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán egyeztetések eddig nem hoztak kézzelfogható eredményt, ami szerinte elsősorban a Kreml hozzáállására vezethető vissza. Úgy fogalmazott: az orosz delegáció mögött „nincsenek igazán komoly döntéshozók”, ezért nem vár áttörést a mostani tárgyalási köröktől.

Bár kénytelen volt elismerni, hogy a Trump-adminisztráció érdeme, hogy a háború kitörése óta először egy asztalhoz ültette a feleket, hangsúlyozta:

súlyos aránytalanság látszik a követelésekben.

Kallas szerint

  • eddig kizárólag az volt látható, mire hajlandó Ukrajna a béke érdekében,
  • miközben Oroszország részéről semmilyen engedmény nem jelent meg.

Az EU külügyi főképviselője hangsúlyozta, hogy a területi kérdéseket érintő „fájdalmas kompromisszumokról” kizárólag az ukránok dönthetnek. Figyelmeztetett az orosz tárgyalási taktikákra is, amelyek szerinte

  • maximális követelésekkel,
  • ultimátumokkal és
  • katonai nyomásgyakorlással operálnak.

Közben Brüsszelben egyre többen vetik fel egy uniós különmegbízott kinevezését, miután az EU háttérbe szorult az amerikai vezetéssel zajló egyeztetésekben (mintha ettől kevésbé szorulna háttérbe az unió... – a szerk.). Kallas ugyanakkor lehűtötte a várakozásokat, mondván:

nem a tisztviselő személye a lényeg, hanem hogy milyen felhatalmazással és milyen célokkal lépne fel az EU a tárgyalásokon.

Hozzátette:

Ha az oroszok azt gondolják, hogy az amerikaiaknál elérik a maximális céljaikat, miért akarnának egyáltalán szóba állni az európaiakkal?”

– tette fel a költői kérdést.

Kallas szerint az Európai Uniónak ebben a helyzetben nem közvetítői szerepet kell vállalnia:

Mi csak követeléseket fogunk támasztani velük szemben.”

Az uniós külügyi főképviselő végül leszögezte: Oroszországot olyan helyzetbe kell hozni, amelyben kénytelen túllépni a tárgyalások puszta színlelésén, ehhez pedig szerinte elengedhetetlen a Nyugat egysége és politikai ereje.

Az Euronews emlékeztet: az EU és az Egyesült Államok között továbbra is éles vita van arról, milyen feltételekkel lenne elfogadható a béke Ukrajnában, miközben a többször módosított rendezési tervek ellenére a tárgyalások érdemben továbbra sem haladnak előre.

***

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP
 

 

