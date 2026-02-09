Kicsikarták Kaja Kallasból: el kellett ismernie, hogy Trump valamit jól csinált

Moszkvát valódi engedményekre kell rákényszeríteni, különben az ukrajnai béketörekvések valójában az orosz agresszió bebetonozását szolgálják – erről beszélt Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Euronews Europe Today című műsorában.

Kallas szerint az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán egyeztetések eddig nem hoztak kézzelfogható eredményt, ami szerinte elsősorban a Kreml hozzáállására vezethető vissza. Úgy fogalmazott: az orosz delegáció mögött „nincsenek igazán komoly döntéshozók”, ezért nem vár áttörést a mostani tárgyalási köröktől.