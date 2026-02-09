Kicsikarták Kaja Kallasból: el kellett ismernie, hogy Trump valamit jól csinált

Párhuzamos valóságban él az EU-s nagyágyú: „Moszkva legyőzhető, az orosz hadsereg megtorpant, a gazdaság repedezik”
Kaja Kallas immár a 20. brüsszeli szankciós csomaggal riogat – ha az előző 19 nem ért semmit, majd ez fog!
Arra is sikerült rájönnie, miért hagyják figyelmen kívül az oroszok az európaiakat.
Moszkvát valódi engedményekre kell rákényszeríteni, különben az ukrajnai béketörekvések valójában az orosz agresszió bebetonozását szolgálják – erről beszélt Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Euronews Europe Today című műsorában.
Kallas szerint az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz–ukrán egyeztetések eddig nem hoztak kézzelfogható eredményt, ami szerinte elsősorban a Kreml hozzáállására vezethető vissza. Úgy fogalmazott: az orosz delegáció mögött „nincsenek igazán komoly döntéshozók”, ezért nem vár áttörést a mostani tárgyalási köröktől.
Bár kénytelen volt elismerni, hogy a Trump-adminisztráció érdeme, hogy a háború kitörése óta először egy asztalhoz ültette a feleket, hangsúlyozta:
súlyos aránytalanság látszik a követelésekben.
Kallas szerint
Az EU külügyi főképviselője hangsúlyozta, hogy a területi kérdéseket érintő „fájdalmas kompromisszumokról” kizárólag az ukránok dönthetnek. Figyelmeztetett az orosz tárgyalási taktikákra is, amelyek szerinte
Közben Brüsszelben egyre többen vetik fel egy uniós különmegbízott kinevezését, miután az EU háttérbe szorult az amerikai vezetéssel zajló egyeztetésekben (mintha ettől kevésbé szorulna háttérbe az unió... – a szerk.). Kallas ugyanakkor lehűtötte a várakozásokat, mondván:
nem a tisztviselő személye a lényeg, hanem hogy milyen felhatalmazással és milyen célokkal lépne fel az EU a tárgyalásokon.
Hozzátette:
Ha az oroszok azt gondolják, hogy az amerikaiaknál elérik a maximális céljaikat, miért akarnának egyáltalán szóba állni az európaiakkal?”
– tette fel a költői kérdést.
Kallas szerint az Európai Uniónak ebben a helyzetben nem közvetítői szerepet kell vállalnia:
Mi csak követeléseket fogunk támasztani velük szemben.”
Az uniós külügyi főképviselő végül leszögezte: Oroszországot olyan helyzetbe kell hozni, amelyben kénytelen túllépni a tárgyalások puszta színlelésén, ehhez pedig szerinte elengedhetetlen a Nyugat egysége és politikai ereje.
Az Euronews emlékeztet: az EU és az Egyesült Államok között továbbra is éles vita van arról, milyen feltételekkel lenne elfogadható a béke Ukrajnában, miközben a többször módosított rendezési tervek ellenére a tárgyalások érdemben továbbra sem haladnak előre.
Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP