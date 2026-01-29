Ft
kaja kallas brüsszel európai unió orosz-ukrán háború ukrajnai háború oroszország

Olyasmire készül Brüsszel Oroszország ellen, aminek egész Európa issza majd meg a levét

2026. január 29. 11:04

Kaja Kallas bejelentette: az Európai Unió pénzügyi feketelistára fogja helyezni Oroszországot.

2026. január 29. 11:04
null

Mivel minden olyan eszköz jó, amellyel Oroszországot nyomás alá helyezni, valamint valódi tárgyalásokra lehet kényszeríteni, az Európai Unió pénzügyi feketelistára fogja helyezni Oroszországot az ukrajnai háború finanszírozásának megakadályozása érdekében – jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben csütörtökön.

Az EU-tagországok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően újságíróknak nyilatkozva Kaja Kallas hangsúlyozta: 

az Abu-Dzabiban összegyűlt tárgyalók között az orosz oldalon csak katonai küldöttek vannak jelen, akiknek nincs mandátumuk semmilyen megegyezésre sem, ami szerinte azt jelenti, hogy biztosan nem veszik komolyan a békét.

Iránnal kapcsolatban a főképviselő előrevetítette azt a várakozását, hogy a miniszterek megszorító intézkedéseket fogadnak el, illetve terrorszervezetté nyilvánítják a Forradalmi Gárdát.

(MTI)

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

 

